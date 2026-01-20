Transfergerüchte: 1. FC Köln vor Rückholaktion von Ellyes Skhiri?

Dienstag, 20.01.2026 - 14:48 Uhr

Von: Asanka Schneider

Als Eintracht Frankfurt im Sommer 2023 Ellyes Skhiri vom 1. FC Köln verpflichtete, war er der Königstransfer der Hessen. Doch mittlerweile sieht die Realität anders aus, denn der Tunesier konnte die an ihm gestellten Anforderungen nur selten vollumfänglich erfüllen. Seit seinem Wechsel in die Main-Metropole findet der Sechser nicht mehr zur alten Stärke zurück.

In Frankfurt macht man sich natürlich auch Gedanken, ob der 30-jährige doch noch seinen Drive findet oder ob es besser wäre, ihn nach 101 Einsätzen im Dress der Adler-Träger wieder abzugeben. Hierbei streut der Wiesbadener Kurier ein interessantes Transfergerücht, welches ihn mit dem 1. FC Köln in Verbindung bringt.

Skhiri bei Eintracht Frankfurt hinter den Erwartungen

Glaubt man den Meldungen, so könnte es zu einer Rückkehr in die Domstadt kommen. Ellyes Skhiri dürfte beim 1. FC Köln aus Sicht seiner Leistungen die stärkste Zeit seiner Karriere verbracht haben. Unermüdlich räumte er auf der Sechs alles weg, was ihm in den Weg kam, verteilte Bälle, initiierte Angriffe und sorgte zudem für Torgefahr.

All jene Attribute, weswegen man bei Eintracht Frankfurt überhaupt auf den tunesischen Nationalspieler aufmerksam wurde. Jene Attribute sind bei der SGE nur unregelmäßig vorhanden. Sein Können blitzt hier und da auf – zum Vergleich: in 133 Partien für den 1. FC Köln schoss der Mittelfeldspieler 20 Tore und legte 8 weitere Treffer auf. Bei der SGE sind es bis dato 101 Einsätze mit 7 Treffern und ebenso vielen Assists.

Schnappt 1. FC Köln bei Skhiri zu?

Skhiri dürfte mit seiner Situation bei Eintracht Frankfurt nicht wirklich zufrieden sein, denn auch er hatte andere Erwartungen an seinen Leistungen. Vertraglich ist er allerdings noch bis zum Sommer 2027 an die SGE gebunden, sodass bei einem Transfer zum 1. FC Köln eine entsprechende Ablöse fließen würde.

Unklar ist indes, ob sich die Verantwortlichen des 1. FC Köln mit einem Leihgeschäft beschäftigen oder ob der einstige Effzeh-Star per Festverpflichtung an den Rhein zurückkehren könnte. Aktuell beträgt der Marktwert des 1,85 Meter großen Sechsers noch rund 6 Millionen Euro. Bei seinem Wechsel nach Frankfurt lag dieser noch bei satten 13 Millionen Euro.

Martel nicht unantastbar

Der Marktwerteinbruch kommt also nicht wirklich überraschend. Interessant dürfte sein, wen er beim Effzeh im Falle einer Rückkehr an alte Wirkungsstätte verdrängen könnte. Hierbei dürfte man sicherlich Eric Martel benennen, der unter Trainer Lukas Kwasniok unter besonderer Beobachtung stehen dürfte.

Mehr noch, Eric Martel wurde im Spiel gegen den 1. FSV Mainz 05 bereits zur Halbzeit ausgewechselt, obwohl er nicht mit Gelb vorbelastet war. Der 23-jährige ist beim 1. FC Köln seit geraumer Zeit nicht mehr unantastbar und muss um seinen Platz in der ersten Elf kämpfen. Mit einer Verpflichtung von Skhiri würde Martel noch mehr Druck aushalten müssen. Die Frage ist, ob hier nicht eine Wachablösung im Raum steht?