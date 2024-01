Transfergerüchte: VfL Wolfsburg mit einem Angebot für Gaucho-Talent Frederico Redondo

Mittwoch, 03.01.2024 - 12:21 Uhr

Von: Asanka Schneider

Wird der VfL Wolfsburg auf dem winterlichen Transfermarkt tätig? Interessante und zugleich spannende VfL Wolfsburg Transfergerüchte machen aktuell in der Bundesliga Gerüchteküche ihre Runden. So schweift der Blick der Wölfe-Bosse wohl in Richtung Argentinien, wo mit Frederico Redondo ein vielsagendes Talent auf sich aufmerksam macht.

Aber der Reihe nach, denn Redondo dürfte wahrscheinlich nur Insidern ein Begriff sein. Wer ist der junge Mann, der in Madrid geboren wurde, aber die argentinische Staatsangehörigkeit besitzt? Aktuell steht er bei Argentinos Juniors unter Vertrag und ist zugleich der wertvollste Spieler im Kader.

Redondo hochgewachsen als Abräumer unterwegs

Wie der argentinische Journalist César Luis Merlo über X (vormals Twitter) berichtet, soll Frederico Redondo die Aufmerksamkeit des VfL Wolfsburg auf sich gelenkt haben. Mit seinen 20 Jahren ist er nicht nur das wertvollste Tafelsilber von Argentinos Juniors, sondern er ist zudem noch ein argentinischer U23-Nationalspieler.

Am wohlsten fühlt er sich im defensiven Mittelfeld, wobei die 1,88 Meter große Kante auch im zentralen Mittelfeld agieren kann. Mit 19 Jahren debütierte Redondo unter der argentinischen Legende Javier Mascherano in der U20 seines Heimatlandes. Mittlerweile kommt er jahrgangsübergreifend auf 11 Partien im Dress der Argentinier.

VfL Wolfsburg streckt die Fühler aus

Der Mittelfeldspieler wird angeblich seit geraumer Zeit vom VfL Wolfsburg beobachtet. In der vergangenen Saison machte er mit tollen Leistungen auf sich aufmerksam und gehörte zur abgelaufenen Saison zu den Leistungsträgern seines Teams. Zum Beweis: Frederico Redondo absolvierte wettbewerbsübergreifend 45 Partien (2 Tore / 2 Vorlagen) und konnte dabei auf internationaler Ebene einiges an Erfahrungen sammeln.

Nicht nur in den nationalen Wettbewerben durfte er ran, sondern auch in der Copa Libertadores gehörte er in der Regel zur Stammelf. Die Karriere des hochgewachsenen Talents dürfte vorgezeichnet sein. Die Frage ist nur, wo wird er den nächsten Schritt machen? Bisher stand er bis dato bei Argentinos Juniors unter Vertrag. Er durchlief die U20 und die Zweitvertretung des Klubs, ehe er im Sommer 2022 den Sprung zu den Profis schaffte.

Auch River Plate buhlt um Redondo

Glaubt man den aktuellen Transfergerüchten, so soll der VfL Wolfsburg sogar schon ein erstes Angebot eingereicht haben. Rund 10 Millionen Euro sei man laut argentinischen Medienberichten zu folge bereit, für den 20-jährigen Mittelfeldspieler hinzublättern. Rund 9 Millionen Euro beträgt sein Marktwert.

Bei seinem Klub Argentinos Juniors besitzt Frederico Redondo allerdings noch einen Vertrag bis Ende 2024. Ein VfL Wolfsburg Transfer in diesem Sommer würde auf jeden Fall nicht günstig werden. Gut möglich, dass der VfL Wolfsburg Redondo auch erst im Sommer holt, da der Argentinier aktuell an den Folgen eines Muskelbündelrisses laboriert. Konkurrenz im Werben um das Talent bekommen die Wölfe durch River Plate. Der argentinische Traditionsklub hat ebenfalls ein Auge auf ihn geworfen, wie es heißt.