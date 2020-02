Transfergerüchte: Schalke 04 angeblich an französischem Talent dran

Samstag, 01.02.2020 - 11:12 Uhr

Von: Asanka Schneider

Das Transferfenster für diesen Winter ist geschlossen. Der Deadline Day ging dabei am FC Schalke 04 vorbei, denn ein die Transfers mit Jean-Clair Tobido und Michael Gregoritsch fanden bekanntlich schon vorher statt. Allerdings hatten die Knappen scheinbar noch jemanden auf dem Zettel, der wohl auf dem letzten Drücker nach Gelsenkirchen wechseln sollte.

Dabei richtete sich der Blick nach Frankreich in die 3. Liga, wo ein gewisser Iron Gomis mit guten Leistungen auf sich aufmerksam macht. So will es jedenfalls „L’Équipe“ in Erfahrung gebracht haben. Demnach gehen die Transfergerüchte soweit, dass die Schalker alles darangesetzt haben, um einen Wechsel noch kurz vor Ende der Transferfrist hinzubekommen.

Iron Gomis kurz vor Transfer zu Schalke 04?

Iron Gomis spielt aktuell bei USL Dunkerque in der französischen Championat National (3. Liga). Allerdings ist er lediglich vom SC Amiens an den Drittligisten ausgeliehen. Ob der Klub eine Kaufoption besitzt geht aus dem Bericht nicht hervor. Für Dunkerque ist der 20-jährige ist nun schon seit dem Sommer 2019 aktiv und konnte in der aktuellen Spielzeit 16 von 20 Partien absolvieren.

Zuletzt fehlte der Mittelfeldspieler im Kader seines Klubs. Die Gründe über seine Nichtberücksichtigung sind nicht bekannt. Allerdings könnte es ein Hinweis auf mögliche Gespräche zwischen Amiens und dem FC Schalke 04 sein, denn am gestrigen Deadline Day wurde Gomis beim Tabellenführer im Spiel gegen Red Star FC nämlich ebenfalls nicht bedacht.

Vages Gerücht aus Frankreich – Gomis-Transfer gescheitert

Der Franzose, welcher nicht nur im linken Mittelfeld zum Einsatz kommen kann, sondern auch in der zentrale und im rechten Mittelfeld aufgeboten werden könnte wäre wohl aus Sicht von Königsblau einer für die Zukunft. Angeblich waren die Gespräche zwischen beiden Vereinen recht weit fortgeschritten. Lediglich der Zeitfaktor ließ einen Transfer in die Bundesliga nicht zu.

Ein neuer Anlauf soll angeblich im Sommer gestartet werden, wie „L’Équipe“ berichtet. Beim FC Schalke 04 erhofft man sich anscheinend eine rasante Weiterentwicklung des 20-jährigen Franzosen, über den ansonsten nicht viel bekannt ist. Es scheint ein sehr vages Schalke 04 Transfergerücht zu sein, welches in der Transfermarkt Gerüchteküche umhergeistert.

Neuer Anlauf im Sommer?

Denn ist es gut möglich, dass Schalke 04 weitaus mehr in ihm sieht als der Laie zu beobachten vermag. Angeblich sollen auch noch weitere deutsche Klubs ihre Fühler nach Iron Gomis ausgestreckt haben. Dabei werden allerdings keine genauen Namen genannt, sodass man hier nur im Trüben fischen kann.

Alles in allem muss dieses Transfergerücht mit Vorsicht genossen werden, da ein solcher Transfer kaum ins Muster von Jochen Schneider und dem FC Schalke 04 passt. Im Sommer, sobald der Transfermarkt erneut seine Pforten öffnet, werden wir erfahren, was an diesem Gerücht dran ist und was nicht.