Transfergerüchte: KSC-Stürmer Zivzivadze wohl Thema bei Trabzonspor

Montag, 08.04.2024 - 11:11 Uhr

Von: Asanka Schneider

Die magischen 40 Punkte, von denen man annimmt, dass diese für den Klassenerhalt ausreichen, hat der Karlsruher SC am Wochenende mit dem überraschenden 2:1-Erfolg über Zweitligaspitzenreiter FC St. Pauli eingetütet. Mit nunmehr 42 Punkten liegen die Badener auf Rang 6 der Zweitligatabelle.

Rein theoretisch wäre sogar noch Platz 3 und damit zugleich auch der Relegationsplatz für die Möglichkeit des Aufstiegs in die Bundesliga möglich. 7 Punkte beträgt der Rückstand auf jenen Platz. Es müsste alles perfekt laufen, damit der KSC am Ende noch diese Chance nutzen könnte. Für den Zweitligisten bedeutet der aktuelle Stand auch, dass man Planungssicherheit für die kommende Saison hat.

Trabzonspor beobachtet Zivzivadze

Jetzt schon ist klar, dass sich das Gesicht der Mannschaft von Trainer Christian Eichner verändern wird. Lars Stindl wird, wie auch Jérome Gondorf, seine Karriere im Profifußball beenden, während man sich wohl von Marco Thiede, Daniel Brosinski und von Philip Heise trennen dürfte. Wie geht es aber mit Budu Zivzivadze weiter? Der Mittelstürmer kommt immer wieder von der Bank, macht aber seine Sache im Sturmzentrum außerordentlich gut.

So gut, dass nun aktuelle Transfergerüchte auftauchen, die den 30-jährigen mit der Süper Lig in Verbindung bringen. Genauer gesagt soll Trabzonspor die Fühler nach dem Angreifer ausgestreckt haben. So berichtet es jedenfalls das türkische Portal „sporx.com aktuell. Demnach beobachten Scouts des türkischen Spitzenklubs Zivzivadze mehrfach.

Zivzivadze sorgt bei EM-Play-offs für Aufsehen

Unter Christian Eichner kommt Budu Zivzivadze zwar regelmäßig zum Einsatz, mit seiner Rolle dürfte der georgische Nationalspieler dennoch nicht vollends zufrieden sein. 16 Einwechslungen stehen zu Buche und nur zehn Mal durfte der Torjäger des KSC von Beginn ran. Insgesamt kommt die 1,89 Meter große Sturmkante dennoch auf beachtliche 12 Torbeteiligungen (10 Tore / 2 Vorlagen).

Und auch international konnte sich Zivzivadze auszeichnen, denn im Halbfinale der EM-Play-offs gegen Luxemburg erzielte der Stürmer beide Treffer des 2:0-Erfolgs. Den Verantwortlichen von Trabzonspor sind seine Auftritte nicht verborgen geblieben und man zieht eine Verpflichtung für die kommende Saison in Erwähnung.

KSC kann auf Ablöse hoffen

Sollten sich die Karlsruher SC Transfergerüchte bewahrheiten, so würde Zivzivadze mit Trabzonspor wahrscheinlich in der nächsten Spielzeit international spielen. Zugleich würde er deutlich mehr verdienen als beim KSC. Der Zweitligist ist aktuell auf der Mittelstürmerposition dünn besetzt und müsste einen Ersatz für Budu Zivzivadze verpflichten.

Der Georgier besitzt beim KSC noch einen Vertrag bis zum Sommer 2025. Bei einem Marktwert von rund 700.000 Euro kann sich der Klub zudem auf eine Ablöse freuen, die direkt reinvestiert werden dürfte, sofern sich die Transferpläne des türkischen Traditionsklubs konkretisieren sollten.