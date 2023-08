Transfergerüchte: Flirtet KSC mit Union-Stürmer Mikkel Kaufmann?

Donnerstag, 24.08.2023 - 11:01 Uhr

Von: Asanka Schneider

Letzte Saison trumpfte Leihstürmer Mikkel Kaufmann beim Karlsruher SC mächtig auf. Kehrt der Stürmer, der sich im Juli dem 1. FC Union Berlin anschloss, nun zum Zweitligisten zurück? Zumindest kursieren Spekulationen, wonach der KSC an einer Rückholaktion von Kaufmann basteln könnte.

Der Karlsruher SC könnte noch einmal auf dem Transfermarkt zuschlagen und dabei einen weiteren Angreifer an Land ziehen. Zwar verstärkte Karlsruhe seine Offensivreihe mit Igor Matanovic, der von Eintracht Frankfurt ausgeliehen wurde. Doch allzu üppig ist der KSC im Sturm nicht besetzt. Zumal der 19-jährige Stefano Marino laut „ka-news“ noch ausgeliehen werden soll. Dann stünden mit Matanovic sowie Fabian Schleusener und Budu Zivzivadze nur drei Stürmer im Kader der Blau-Weißen, wenngleich auch Lars Stindl in vorderster Front aushelfen könnte.

Kehrt Mikkel Kaufmann zum Karlsruher SC zurück?

Dennoch: Für die regionale Online-Tageszeitung aus Karlsruhe Grund genug, neue KSC Transfergerüchte zu schüren. Demnach könnte der badische Zweitligist einen Vorstoß bei Mikkel Kaufmann unternehmen. Der 22-jährige Däne verbrachte die vergangene Saison auf Leihbasis im BBBank Wildpark und lieferte ordentlich ab.

Zehn Tore und acht Vorlagen sammelte Kaufmann in 30 Ligaspielen. Es war die bis dato stärkste Saison seiner noch jungen Profi-Karriere. Karlsruhe hätte die Leihgabe des FC Kopenhagen gerne fest verpflichtet, doch Mikkel Kaufmann entschied sich für den Sprung in die Bundesliga. Der 1. FC Union Berlin angelte sich den schnellen Knipser für 2,7 Millionen Euro Ablöse.

Viel Konkurrenz für KSC: Mikkel Kaufmann sehr begehrt

Bei den Eisernen droht Kaufmann allerdings wegen der starken und zahlreichen Konkurrenz ein Bankplatz. Die ersten beiden Pflichtspiele der Unioner, in denen der Neuzugang nicht zum Zuge kam, waren ein Fingerzeig. Beim 4:1-Bundesliga-Auftakt gegen den 1. FSV Mainz 05 wurde der 1,89 Meter große Angreifer gar nicht erst für den Spieltagskader nominiert.

Somit sind die Karlsruher SC Transfergerüchte durchaus plausibel. Zumal es erst kürzlich in der Bundesliga Gerüchteküche hieß, dass Union Berlin über eine Leihe von Mikkel Kaufmann als auch Benedict Hollerbach nachdenkt. Kaufmann wurde in diesem Zusammenhang auch schon mit Hannover 96 in Verbindung. Darüber hinaus sollen auch Bundesliga-Aufsteiger 1. FC Heidenheim und die mit dem FC St. Pauli und Fortuna Düsseldorf noch weitere Vertreter der 2. Liga Interesse am kopfballstarken Stürmer bekunden.

Kaufmann-Rückkehr nach Karlsruhe? Eichner tritt auf Euphoriebremse

Sollte sich für den Karlsruher SC im Endspurt der Transferperiode die Möglichkeit ergeben, Mikkel Kaufmann vom 1. FC Union auszuleihen, ist es realistisch, dass man im Wildpark alle Hebel für eine Rückholaktion in Bewegung setzt. Vorausgesetzt, Union Berlin stimmt einem temporären Abgang des Dänen zu.

Doch Christian Eichner tritt in der KSC Transfernews zugleich auf die Euphoriebremse. Der Karlsruher Übungsleiter monierte zwar, dass seine Mannschaft in der Offensive derzeit „auf Kante genäht“ ist. Doch auf die Frage, ob noch ein weiterer Stürmer geholt wird, ließ er wissen: „Stand heute, glaube ich nicht.“ Eine Aussage, die allerdings viel Spielraum für Spekulationen lässt…