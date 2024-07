Transfergerüchte: FC St. Pauli vor Leih-Transfer von Morgan Guilavogui?

Dienstag, 23.07.2024 - 16:08 Uhr

Von: Asanka Schneider

Ein Name, den man in Deutschland bereits kennt, könnte sein Debüt in der Bundesliga feiern. Guilavogui – aber nicht Josuha, sondern sein Bruder Morgan Guilavogui scheint den Sprung in die Beletage des deutschen Fußballs zu packen. Als erstes Medium berichtete die seriöse „L´Équipe“ über das FC St. Pauli Transfergerücht, wonach sich der Kiezklub intensiv um eine Verpflichtung des Angreifers bemühen soll.

Auf Nachfrage der „Hamburger Morgenpost“ gab der Verein kein klares Dementi ab. Viel mehr hieß es, dass es sich um „einen guten und interessanten Spieler“ handle. Die französischen Medien sind bereits viel weiter und sprechen von einer grundsätzlichen Einigung zwischen dem FC St. Pauli und dem Spieler.

Nach Josuha nun Morgan Guilavogui in die Bundesliga?

Aktuell steht Morgan Guilavogui noch in Frankreich bei RC Lens unter Vertrag und soll zunächst per Leihe an die Elbe wechseln. Im Gespräch sei indes eine Kaufoption, die die Kiezkicker ziehen könnte. Noch ist jedoch nicht alles in Sack und Tüten, denn es müssen wohl noch ein paar Details geklärt werden.

Während sein Bruder Josuha in Deutschland während seiner Zeit beim 1. FSV Mainz 05 und dem VfL Wolfsburg einen gewissen Bekanntheitsgrad erreichte, ist Morgan hierzulande noch recht unbekannt. Das würde sich allerdings ändern, sobald er im Trikot des FCSP in der Bundesliga auflaufen sollte.

Guilavogui passt ins Profil des FCSP

Guilavogui ist einer für den rechten Sturmflügel, kann aber auch im Sturmzentrum aushelfen. Mit seiner 1,89 Meter Körpergröße und seiner Schnelligkeit passt der Guineer perfekt ins Anforderungsprofil des Aufsteigers. Der 26-jährige wechselte für circa 4 Millionen Euro vor einem Jahr von Paris FC aus der zweiten französischen Liga zu Lens und durfte direkt in 23 Partien der Ligue 1 mitwirken (2 Tore).

Die Rolle des Jokers konnte Guilavogui jedoch nicht abstreifen. Genau jene Rolle wurde ihm in der Champions League und in der Europa League zuteil. Wettbewerbsübergreifend kommt der Stürmer in der abgelaufenen Saison auf 29 Einsätze (2 Tore). Vor seinem Wechsel zu RC Lens traf er für Paris in 36 Partien satte 18 Mal und legte zudem 4 Treffer auf. Der Angreifer weiß also durchaus, wo das Tor steht.

Leihe + Kaufoption steht im Raum

Sollte es am Ende auf ein Leihgeschäft hinauslaufen, dann sind die Risiken für den FC St. Pauli überschaubar. Man hätte die Möglichkeit mit Morgan Guilavogui in die kommende Saison zu gehen und sich von seinen Fähigkeiten zu überzeugen. Sollten diese nicht stimmen, dann wäre man unter bestimmten Voraussetzungen wohl nicht verpflichtet, den 21-fachen Nationalspielers Guineas zu verpflichten.

Klar ist jedoch auch, dass anhand des Marktwerts in Höhe von 3 Millionen Euro auch eine entsprechende Klausel zu erwarten wäre. Bei RC Lens besitzt der Rechtsfuß zudem noch einen Vertrag, der ihn bis zum Sommer 2027 an den französischen Traditionsklub bindet.