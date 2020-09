Transfergerüchte: Buhlt Union Berlin um Ahmed Kutucu von Schalke 04?

Dienstag, 15.09.2020 - 18:38 Uhr

Von: Asanka Schneider

Interessante FC Schalke 04 Transfergerüchte tun sich aktuell auf, denn der Revierklub will sein Talent Ahmed Kutucu verleihen. Um welchen Klub es sich handelt, ist derweil noch nicht klar, allerdings gibt es Tendenzen, wohin der 20-jährige Deutsch-Türke wechseln könnte.

Wie Sky-Reporter Dirk große Schlarmann twittert, stehen der FC Schalke 04 und Kutucu in finalen Gesprächen mit einem Bundesligisten. Damit ist eine Leihe in die Niederlande, wohin es einige Talente in den letzten Jahren hinzog, vom Tisch.

Union Berlin an Kutucu interessiert?

Welcher Verein könnte also für eine Leihe ohne Kaufoption infrage kommen? Zum einen dürfte man den 1. FC Union Berlin als potenziellen Abnehmer nennen. Die Köpenicker müssen aktuell den bevorstehenden Abgang von Sebastian Andersson zum Ligarivalen 1. FC Köln verschmerzen.

Durch den anstehenden Transfer besteht im Sturmzentrum Bedarf. Die Lücke, welche der Schwede hinterlassen wird, könnte also von Ahmed Kutucu vorrübergehend geschlossen werden. Für einen Wechsel An die Alte Försterei spricht: Königstransfer Max Kruse wird bekanntlich nicht rechtzeitig zum Bundesligastart fit.

Ahmed Kutucu muss wegen Paciência weichen

Der 20-jährige türkische Nationalspieler kennt die Bundesliga und hat in der vergangenen Saison bereits 25 Partien im Oberhaus absolviert. Dabei gelangen ihm drei Treffer und eben so viele Vorlagen. Unter Trainer David Wagner konnte er auch im DFB-Pokal in drei Einsätzen sein Können zeigen.

Durch die Verpflichtung von Gonçalo Paciência hat der FC Schalke 04 ein Überangebot an Stürmern in seinen Reihen. Für Kutucu könnte es also eng werden mit einem Startelfplatz. Paciência wird für ein Jahr von der Frankfurter Eintracht ausgeliehen und soll der lahmenden Offensive neue Impulse geben.

Oliver Ruhnert mit besten Kontakten nach Gelsenkirchen

Ein weiteres Indiz, dass sich die Union Berlin Transfergerüchte bewahrheiten könnten liegt in der Verbindung von Union-Manager Oliver Ruhnert, der bekanntlich eine Schalke-Vergangenheit hegt und noch bestens in den Ruhrpott vernetzt ist.

Sicherlich sind das lediglich Spekulationen, jedoch dürfte ein Wechsel nach Köpenick fast schon auf der Hand liegen. Union Berlin bekäme einen Mittelstürmer, der den Vorzug vor Anthony Ujah bekäme und der FC Schalke 04 könnte sich ziemlich sicher sein, dass das türkische Talent Einsatzzeiten erhält.

Leihe ohne Kaufoption – Schalke behält alle Rechte

Ein Verkauf des Rechtsfußes sei so gut wie ausgeschlossen, wie diverse Medien berichten. Ahmed Kutucu soll nicht nur Spielpraxis auf hohem Niveau erhalten, sondern auch den Kopf frei bekommen. Nach seiner Zeit der Leihe soll er dann gestärkt zum FC Schalke 04 zurückkehren.

Ein Verbleib in der Liga ist mit hoher Wahrscheinlichkeit sicher, denn die Gespräche mit dem nicht näher genannten Klub, sollen sich auf der Zielgeraden befinden. Ist es am Ende Union Berlin, die eine entsprechende Transfer News um Kutucu herausgeben?