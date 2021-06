Transfergerüchte: FC Schalke an Bosnien-Torwart Vladan Kovacevic interessiert

Montag, 14.06.2021 - 08:59 Uhr

Von: Robert Freiberg

Nach dem Abstieg aus der Bundesliga ist der personelle Umbruch auf Schalke im vollen Gange. Auch auf der Torwartposition könnte es zu einer Änderung kommen. Gemäß aktueller FC Schalke Transfer News haben die Knappen den bosnischen Torhüter Vladan Kovacevic von FK Sarajevo ins Visier genommen.

Für die Mission direkter Wiederaufstieg hat der FC Schalke 04 bereits sechs neue Spieler für alle Mannschaftsteile an Land gezogen. Mit Ausnahme der Torwartposition. Wer in der kommenden Zweitliga-Saison beim Revierklub zwischen den Pfosten steht, ist bislang noch in der Schwebe. Zumal ein Verbleib der potenziellen Nummer 1 Ralf Fährmann ungewiss ist. Nun schwappen FC Schalke Transfergerüchte aus Bosnien rüber. Demnach sind die Knappen an Vladan Kovacevic interessiert.

Vladan Kovacevic: Neben FC Schalke gibt es auch Interesse aus Polen

Mit dem Namen Vladan Kovacevic werden wohl nur die wenigsten etwas anfangen können. Der 23-Jährige ist seit drei Jahren Stammtorwart beim FK Sarajevo, mit denen er bereits je zweimal bosnischer Meister (2019, 2020) und nationaler Pokalsieger (2019, 2021) wurde. In der abgelaufenen Spielzeit, die der bosnische Hauptstadtklub auf dem 2. Platz beendete, hielt der 1,92 Meter große Schlussmann seinen Kasten in 16 seiner insgesamt 37 Pflichtspielen sauber und kassierte 27 Gegentore.

Nun sorgt das bosnische Portal „Dnevni “ für Bewegung in der FC Schalke Gerüchteküche und bringt Vladan Kovacevic mit den Königsblauen in Verbindung. Demnach ist der S04 einer von zwei Interessenten. Abgesehen von Schalke soll auch Raków Częstochowa den ehemaligen U21-Nationalkeeper an der Angel haben. Angeblich hat der polnische Vizemeister bereits ein Angebot in Sarajevo eingereicht, welches sich auf 250.000 Euro belaufen soll.

Sarajevo hofft auf höhere Ablösezahlung vom FC Schalke

Doch der FK Sarajevo erhofft sich eine höhere Ablösezahlung für Kovacevic, zumal dessen Marktwert auf 800.000 Euro beziffert wird und der Rechtsfuß bei seinem Jugendklub noch einen Vertrag bis 2024 besitzt. Weiter heißt es, dass ein höheres Angebot vom FC Schalke 04 erwartet wird.

Allerdings ist es nach derzeitigem Stand fraglich, ob die finanziell gebeutelten Knappen tatsächlich einen neuen Torwart verpflichten wollen. Schließlich deutet sich an, dass Ralf Fährmann dem FC Schalke erhalten bleibt und den bitteren Gang in die 2. Liga mitantritt. Darüber hinaus hat der 36-jährige Routinier Michael Langer seinen Kontrakt in Gelsenkirchen verlängert und Markus Schubert will wohl nach der Rückkehr seiner enttäuschend verlaufenden Leihe zu Eintracht Frankfurt um seinen Platz im Schalker Gehäuse kämpfen.

Wie plant Schalke 04 mit Ralf Fährmann?

Ob die Personalie Vladan Kovacevic wirklich heiß ist und das kursierende Transfergerücht weiter Fahrt aufnimmt, bleibt abzuwarten. Es wird in erster Linie davon abhängen, wie die Knappen mit Ralf Fährmann planen, der in der abgelaufenen Abstiegs-Saison immerhin 25 Pflichtspiele bestritt und noch zu den besseren Akteuren zu zählen war.

Allerdings soll das Jahresgehalt des 32-Jährige bei satten 2,5 Millionen Euro liegen, welches für den FC Schalke in der 2. Liga kaum zu stemmen wäre. Denkbar ist, dass sich S04-Identifikationsfigur Fährmann zu Gehaltseinbußen bereit erklärt und im Gegenzug eine ordentliche Aufstiegsprämie garantiert bekommt. Aber auch wenn Fährmann mit einem Verbleib liebäugeln soll, kann ein Abschied aus Gelsenkirchen nicht ausgeschlossen werden. Für dieses Szenario wäre es denkbar, dass der FC Schalke 04 bei Vladan Kovacevic Ernst macht. Aktuell befindet sich dieses Transfergerücht aber noch in den Kinderschuhen.