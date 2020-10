Transfergerüchte: FC Schalke 04 mit Angebot für Silvan Widmer?

Montag, 05.10.2020 - 10:22 Uhr

Von: Asanka Schneider

Aktuelle FC Schalke 04 Transfergerüchte machen aktuell die Runde. Dabei sollen die Knappen in der Schweiz unterwegs sein, wie das Portal „Fussballtransfers.com“ exklusiv berichtet. Nach dem Abgang von Jonjoe Kenny, haben die Gelsenkirchener hinten rechts eine große Lücke zu schließen.

Schließen könnte sie eventuell Silvan Widmer, der aktuell beim FC Basel unter Vertrag steht. Der 27-jährige gilt als Routinier und international erfahren. Beim FC Schalke 04 wäre dies wohl eine letzte Möglichkeit, um in dieser Transferperiode einen Transfer für diese Position abzuschließen.

Schalke 04 in Gesprächen mit Widmer?

Der aktuelle Schweizer Nationalspieler steht jedoch noch bis zum Sommer 2022 beim FC Basel unter Vertrag. Allerdings sollen sich die Parteien um den Spieler und um den FC Schalke 04 in guten Verhandlungen befinden.

Silvan Widmer, der vor zwei Jahren für rund 4,5 Millionen Euro von Udinese Calcio zurück in seine Heimat wechselte, könnte also auf dem Sprung in die Bundesliga stehen, wenn man den Transfergerüchten Glauben schenken kann.

Widmer per Leihe + Kaufoption zum FC Schalke 04?

Zuvor spielte er bereits 5 Jahre in Spanien für den FC Granada. Ein Transfer nach Deutschland wäre mit dem FC Schalke 04 seine insgesamt fünfte Station seiner Karriere bedeuten. Der aktuelle Tabellenletzte des deutschen Fußballoberhaus muss aufrüsten. Vor allem in der Defensive tun sich regelmäßig eklatante Fehler auf, die es abzustellen gilt.

Möglicherweise mit Silvan Widmer? Der Rechtsverteidiger soll jedoch nicht sofort festverpflichtet werden, was die aktuelle prekäre finanzielle Lage auf Schalke auch gar nicht zulassen würde. Angedacht sei wohl ein Leihgeschäft mit anschließender Kaufoption.

Lässt der FC Basel Widmer ziehen?

Trainer Manuel Baum, der das schwere Amt vom zuvor entlassenden David Wagner in der vergangenen Woche übernahm, muss abliefern. Gut möglich also, dass man sich mit Widmer verstärken wird. Der Schweizer kann allerdings nicht nur hinten rechts aufgeboten werden, sondern auch im rechten Mittelfeld.

Zudem wäre er auch einer für das linke Mittelfeld. Mit Silvan Widmer bekäme Königsblau mehr Varianz in den Kader. Aktuell unklar ist jedoch, ob der FC Basel seinen Abwehrspieler ziehen lassen würde, denn bei den Eidgenossen ist er als Stammspieler gesetzt.

Schalke 04 mit Angebot für Widmer?

In dieser Saison durfte er in der Liga in allen drei Partien über die vollen 90 Minuten ran. Und auch in der Europa League Qualifikation bestritt er alle drei Partien über die komplette Spielzeit. Bei insgesamt sechs Einsätzen verbuchte er zudem noch einen Treffer.

In der vergangenen Spielzeit absolvierte Silvan Widmer satte 50 Partien für den FC Basel, womit er zum Dauerbrenner seines Klubs gehört. Mit dem FC Basel schaltete er erst Eintracht Frankfurt in der Europa League (Achtelfinale) aus und musste dann aber eine bittere Pleite gegen Schachtar Donezk hinnehmen. In den nächsten Stunden werden wir sehen, ob aus dem FC Schalke 04 Transfergerücht am Ende noch eine Transfer News wird.