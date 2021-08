Transfergerüchte: FC Bayern bereits mit Toulouse-Talent Amine Adli einig?

Montag, 09.08.2021 - 15:30 Uhr

Von: Asanka Schneider

Durch die Absage der Partie des FC Bayern München im DFB-Pokal gegen den Bremer SV, muss der deutsche Rekordmeister mit seinem ersten Pflichtspiel in dieser Spielzeit noch warten. Für Trainer Julian Nagelsmann und sein Team keine gute Nachricht, denn am Freitag muss der Sprung ins kalte Wasser gewagt werden. Gegner am 1. Spieltag der Bundesliga ist Borussia Mönchengladbach.

Kurzfristige Veränderungen bzgl. des Kaders könnten noch eintreffen, jedoch dürfte selbst eine Neuverpflichtung nicht sofort am Freitag aufgeboten werden. FCB-Chefcoach Nagelsmann wünscht sich indes noch die eine oder andere Verstärkung. Kein Wunder, denn vor allem auf den Flügeln sieht der 34-jährige durchaus Nachholbedarf.

FC Bayern München im Angriff dünn besetzt

Indes plagen den deutschen Meister auch noch einige Verletzte. Der Ausfall von Corentin Tolisso wiegt schwer. Auf den Außen ist der Kader des FC Bayern dünn besetzt, denn mit Kingsley Coman, der zudem als potenzieller Verkaufskandidat zählt, könnte Nagelsmann ein Flügelstürmer wegbrechen.

Die linke Angriffsseite dürfte zudem Sorgen bereiten, denn aktuell ist Tolisso der einzige gelernte Linksaußen. Ein Backup müsste also her und während die Transfermarkt Gerüchteküche brodelt, streut der französische TV-Sender „RMC Sport“ ein interessantes FC Bayern München Transfergerücht.

Amine Adli im Anflug auf die Säbener Straße?

Dem Bericht zufolge wird Amine Adli mit dem FC Bayern München in Verbindung gebracht. Der Sender beruft sich dabei auf nicht näher genannte deutsche Quellen, die sich ebenfalls auf diese Transfernews stützen. Seit Wochen soll der deutsche Rekordmeister an einem Transfer des 21-jährigen Stürmers arbeiten, der aktuell beim FC Toulouse unter Vertrag steht.

Bis zum Sommer 2022 wäre Adli noch am französischen Zweitligisten gebunden. In der vergangenen Spielzeit gehörte er zu den besten Spielern der Liga. Rund 6 Millionen Euro beträgt sein aktueller Marktwert (Quelle Transfermarkt.de).

FC Toulouse rechnet mit Abschied

Es ist kein Geheimnis, dass der ehemalige französische U18-Nationalspieler den FC Toulouse in diesem Sommer verlassen möchte. Und das äußerte auch Toulouse-Präsident Damien Comolli gegenüber des TV-Senders: „Er wird gehen, weil er nicht bleiben will. Er wird diesen Sommer gehen.“

Den Verein hat er nicht genannt, welcher sich um Amine Adli bemühen soll, aber wie schon erwähnt, soll es sich dabei um einen FC Bayern Transfer handeln. Der 1,78m große Angreifer, der in der abgelaufenen Saison wettbewerbsübergreifend auf 36 Einsätze kam (8 Tore / 8 Vorlagen) wurde in der Regel als Sturmspitze aufgeboten.

Erstes Angebot der Bayern in Kürze?

Zudem fand man ihn als hängende Spitze und auf Rechtsaußen wieder. Selbst im offensiven und im zentralen Mittelfeld musste Adli aushelfen. Gut möglich also, dass der Allrounder auch beim FC Bayern München verschiedene Positionen bekleiden kann.

Angeblich sollen die FCB-Verantwortlichen Adli einen Karriereplan vorgelegt haben. Ein erstes Angebot an den FC Toulouse soll indes in Kürze folgen. Der Linksfuß wäre wahrscheinlich für relativ kleines Geld zu haben, wenn man bedenkt, dass er sich im letzten Vertragsjahr befindet!