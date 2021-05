Transfergerüchte: HSV, Hannover & Darmstadt 98 an Stürmer German Onugkha dran

Freitag, 28.05.2021 - 09:08 Uhr

Von: Robert Freiberg

Mit German Onugkha vom FK Krasnodar könnte die 2. Liga ein neues Gesicht in der kommenden Spielzeit begrüßen. Der russische Mittelstürmer wird in der Transfermarkt Gerüchteküche gleich mit drei Zweitligisten in Verbindung gebracht. Gehandelt werden der Hamburger SV, Hannover 96 und Darmstadt 98.

Nach dem wieder mal verpassten Aufstieg hat der Hamburger SV mit Simon Terodde, den es zum künftigen Ligarivalen FC Schalke zieht, auch seinen besten Torjäger verloren. Entsprechend fahnden die Rothosen nach einem Ersatz. Dieser könnte gemäß aktueller HSV Transfergerüchte German Onugkha heißen. Zumindest berichtet der „Sportbuzzer“, dass der 24-Jährige ein Kandidat an der Elbe sein soll.

Als Dursun-Nachfolger: Auch Darmstadt 98 flirtet mit Onugkha

Doch nicht nur die Hamburger haben den physischen starken Angreifer, der die abgelaufene Rückrunde auf Leihbasis beim dänischen Erstligisten Vejle BK verbrachte, auf dem Zettel. So ist Onugkha auch Bestandteil von Darmstadt 98 Transfergerüchten. Die Lilien, die die Saison auf Platz sieben beendete, stehen ihrerseits vor der gewaltigen Herausforderung, einen Nachfolger für Torschützenkönig Serdar Dursun ausfindig zu machen. Der 29-Jährige wechselt wahrscheinlich ablösefrei zum Bundesligisten 1. FC Union Berlin und hinterlässt am Böllenfalltor eine große Lücke. Diese könnte Onugkha schließen.

Doch auch Hannover 96 mischt offenbar im Rennen um German Onugkha mit, der seinen nächsten Karriereschritt gerne in Deutschland machen will. Die Niedersachsen suchen nach einer enttäuschenden Saison, die man lediglich als Tabellen-13. beendete, nahezu für alle Mannschaftsteile Verstärkungen. So auch für die Offensive. Dem Bericht zufolge, wurde Onugkha Hannover 96 angeboten.

Hannover 96 wird ebenfalls als Onugkha-Interessent gehandelt

Bei den Roten wurde zuletzt Sebastian Kerk als heißer Neuzugang gehandelt. Der Topscorer vom VfL Osnabrück hat angeblich auch schon ein Angebot aus Hannover vorliegen und könnte ablösefrei kommen. Aber nur, wenn Osnabrück in die 3. Liga absteigt. Danach sieht es nach der gestrigen 0:3-Pleite im Relegations-Hinspiel beim Drittligisten FC Ingolstadt stark aus.

Mit German Onugkha kommt nun ein alternativer Offensivakteur ins Spiel. Der Mittelstürmer besitzt beim Russen-Klub FK Krasnodar noch einen Vertrag bis 2023, sodass entsprechend einer Ablöse fällig wird. Für 500.000 Euro sei der 1,90 Meter große Rechtsfuß zu haben. Auch ein Leihgeschäft ist denkbar.

German Onugkha will FK Krasnodar verlassen

Onugkha stürmte in der abgelaufenen Rückrunde für Vejle BK. Für die Dänen markierte der robuste und kopfballstarke Mittelstürmer fünf Tore in 19 Pflichtspielen. Allerdings gehörte er nicht zum Stammpersonal, wenngleich ihm in der Abstiegsrunde im Duell mit dem AC Horsens Ende April ein lupenreiner Hattrick binnen 27 Minuten glückte.

Vorerst wird German Onugkha zu seinem Stammklub Krasnodar zurückkehren, wo er allerdings auf gepackten Koffern sitzt. Der FK Krasnodar verpflichtete den gebürtigen Moskowiter im Sommer 2018. Zwar schaffte er den Sprung von der zweiten Mannschaft zu den Profis, allerdings kam er beim russischen Spitzenklub bislang nicht über die Rolle des Ergänzungsspielers hinaus. Mit einem Wechsel in die 2. Bundesliga könnte Onugkha seine Karriere weiter vorantreiben.