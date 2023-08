Transfergerüchte: Kehrt Union-Reservist Tim Skarke zu Darmstadt 98 zurück?

Donnerstag, 31.08.2023 - 11:39 Uhr

Von: Asanka Schneider

Der SV Darmstadt 98 will für den anstehenden Abstiegskampf nachrüsten und bemüht sich angeblich um einen alten Bekannten. Heiße Spekulationen machen die Runde, wonach der Bundesliga-Aufsteiger fleißig an einer Rückholaktion von Tim Skarke bastelt, der beim 1. FC Union Berlin keine Rolle spielt.

Mit Luca Pfeiffer hat Darmstadt 98 in diesem Sommer bereits einen Ex-Spieler verpflichtet, der Stürmer kam auf Leihbasis vom VfB Stuttgart. Nun bahnt sich bei den Südhessen die nächste Rückkehr eines Ex-Spielers an. Denn wie das Portal „Lilienblog“ berichtet, befindet sich Tim Skarke im Anflug auf das Böllenfalltor.

Medien: Wechsel perfekt - Darmstadt 98 holt Tim Skarke!

Und laut der SV Darmstadt 98 Transfernews ist die Rückholaktion von Tim Skarke nahezu perfekt. „Tim Skarke kehrt zu den Lilien zurück“ heißt es dort in der Überschrift. Auch wenn es von offizieller Seite noch keine Bestätigung gibt, besteht demnach kein Zweifel.

Durchaus denkbar, dass Darmstadt 98 den vergangenen Spieltag genutzt hat, um den Deal einzufädeln. Denn am Samstag gastierte der 1. FC Union Berlin im Merck-Stadion am Böllenfalltor. Skarke stand beim 4:1-Erfolg der Eisernen nicht im Kader der Gäste. Wie schon in sämtlichen vorherigen Pflichtspielen von Union Berlin in der noch jungen Saison.

SV Darmstadt: Kauf oder Leihe von Tim Skarke?

Der Flügelspieler hat beim Champions-League-Teilnehmer aus Köpenick keine Perspektive mehr, was einen Abschied sehr wahrscheinlich macht. Nicht umsonst verbrachte der pfeilschnelle Rechtsaußen die abgelaufene Rückrunde per Leihe beim FC Schalke 04. Ob Tim Skarke erneut verliehen werden soll oder die Lilien den 26-Jährigen direkt kaufen wollen, geht aus den Darmstadt 98 Transfergerüchten nicht hervor.

Hier kann nur spekuliert werden, zumal Union Berlin in gewohnter Manier keine Vertragsdetails öffentlich macht. Wie lange das Arbeitspapier von Skarke beim FCU noch läuft, ist daher ungewiss. Am wahrscheinlichsten ist jedoch, dass der Darmstadt 98 Transfer von Skarke auf Leihbasis erfolgt - wenn er denn erfolgt.

Union-Reservist Tim Skarke als Soforthilfe für SVD

Fest steht jedoch: Darmstadt 98 kennt Tim Skarke bestens. Zwischen 2019 bis 2022 gehörte er dem Klub an, war zu seiner Zeit meist Stammkraft. Während seiner SVD-Zeit brachte es der Flügelflitzer auf 81 Pflichtspiele, in denen er 13 Tore und sieben Vorlagen verbuchte. Im Sommer 2022 sollten sich die damals kursierenden Union Berlin Transfergerüchte bestätigen und Skarke wechselte ablösefrei in die Hauptstadt.

Für die Lilien und auch Skarke wäre eine Re-Union durchaus verlockend. In Darmstadt winkt dem 1,81 Meter großen Rechtsfuß eine tragende Rolle in der Offensivabteilung. Außerdem wäre er eine Soforthilfe. Schließlich kennt er das Umfeld und Trainer Torsten Lieberknecht aus der gemeinsamen Saison 2021. Aber auch zahlreiche Spieler von damals sind nach wie vor bzw. wieder bei Darmstadt - wie Luca Pfeiffer. Entsprechend bräuchte Tim Skarke keine lange Anlaufzeit.