Transfergerüchte: SV Darmstadt 98 nimmt Rostocks Pröger ins Visier

Samstag, 27.04.2024 - 13:07 Uhr

Von: Asanka Schneider

Der SV Darmstadt 98 hat nur noch eine minimale Resthoffnung auf den Klassenerhalt in der Bundesliga. Der Klub liegt mit 17 Punkten auf dem letzten Platz und es müsste mit dem Teufel zugehen, wenn man sich noch auf den Relegationsplatz retten würde. Die Planungen für die 2. Liga sind längst im Gange und die ersten Meldungen rund um potenzielle Neuzugänge machen längst ihre Runden.

Interessantes kann man dabei aus Richtung des FC Hansa Rostock hören, denn die Lilien haben es angeblich auf Kai Pröger abgesehen, der sich bei der Kogge im letzten Vertragsjahr befindet. Ein Abschied aus dem hohen Norden ist nicht unwahrscheinlich. Kommt es im Sommer zur Trennung?

Pröger einer der Garanten für Klassenerhalt des FC Hansa Rostock

Der Stürmer war in der vergangenen Saison noch ein Garant für den 13. Platz, den Hansa Rostock am Ende bejubeln durfte. Seine 10 Treffer und 5 Vorlagen trugen dazu bei, dass man sich in sicheren Gefilden der Tabelle wiederfand. In der laufenden Spielzeit muss der Klub um den Klassenerhalt bangen. Es droht der Abstieg in die 3. Liga.

Zwar gehört der 31-jährige, der im Mai seinen Geburtstag feiert, zu den Top-Scorern seines Teams, doch zur Wahrheit gehört auch, dass es eben lediglich 4 Treffer und eine Torvorlage sind, die er beisteuern konnte. Für den Rechtsfuß könnte es dennoch im Unterhaus der 2. Liga auch in der kommenden Spielzeit weitergehen, wenn man den Darmstadt 98 Transfergerüchten Glauben schenken möchte, die aktuell kursieren.

Ablösefreier Transfer zu Darmstadt 98?

Der Außenstürmer soll sich auf dem Zettel der Scouts des SV Darmstadt 98 befinden. Mit ihm möchte man gerne in der nächsten Saison die Mission Wiederaufstieg angehen. Für Kai Pröger selbst könnte es wohl zum letzten größeren Vertrag in seiner Karriere kommen. Mit fast 32 Jahren bieten sich eben nicht mehr so viele Chancen.

Mit seiner Flexibilität im Angriffsspiel macht er sich aus Darmstädter Sicht sehr interessant. Kai Pröger wäre nicht nur einer für die beiden Außenbahnen, sondern könnte auch das Sturmzentrum besetzen. Da sein Vertrag beim FC Hansa Rostock im Sommer ausläuft, müssten die Lilien keine Ablöse zahlen.

Hat Pröger bereits unterschrieben?

Ob ein Darmstadt 98 Transfer so einfach zu realisieren ist, scheint etwas fraglich, denn es kursiert das Transfergerücht umher, dass Pröger sich bereits mit einem aktuellen Zweitligisten auf einen Wechsel im Sommer verständig haben soll. Um welchen Klub es sich dabei handelt, ist derzeit unklar.

Die Darmstädter Transfergerüchte können also eher als sehr vage bezeichnet werden. Pröger selbst wird wahrscheinlich einen Gang in Liga 3 mit Hansa Rostock nicht mitgehen und schlussendlich das Ostseestadion nach der Spielzeit verlassen. Wohin es ihn ziehen wird, werden die nächsten Wochen zeigen.