Transfergerüchte: Plant KSC Rückholaktion von Bochum-Stürmer Philipp Hofmann?

Freitag, 12.01.2024 - 10:17 Uhr

Von: Asanka Schneider

Bislang wurde der Karlsruher SC in der laufenden Transferperiode nicht tätig. Das soll sich ändern. Der Zweitligist will unbedingt noch einen neuen Stürmer an Bord holen und richtet die Blicke nun auf zwei Ex-Spieler. Philipp Hofmann, der beim VfL Bochum einen schweren Stand hat, könnte laut Medienberichten in den Wildpark zurückkehren. Mit Mikkel Kaufmann, nur Bankdrücker bei Union Berlin, wird noch ein weiterer Sturmkandidat gehandelt.

Beim Karlsruher SC verläuft die Stürmersuche glücklos. Bis zum 1. Februar, wenn der winterliche Transfermarkt seine Pforten schließt, haben die Badener Zeit, die gewünschte Verstärkung für den Sturm an Land zu ziehen. Nun kommt wieder neuer Schwung in die KSC Gerüchteküche.

Trotz Torflaute in Bochum: KSC wohl an Ex-Stürmer Philipp Hofmann interessiert

Wie das Portal „ka-news.de“ in aktuellen KSC Transfergerüchten wissen lässt, ist Ex-Stürmer Philipp Hofmann ein Thema beim Tabellenzwölften der 2. Liga. Der bullige Stürmer hat beim VfL Bochum noch einen Vertrag bis 2026, doch beim Revierklub lief es für den 1,95 Meter-Mittelstürmer alles andere als erfolgreich.

In 14 Pflichtspielen dieser Saison, in denen Hofmann elfmal in der Startelf stand, blieb der 30-Jährige ohne Tor (2 Vorlagen). Die Konsequenz seiner Torflaute bekam der Linksfuß vor der Winterpause zu spüren und schmorte zuletzt in der Bundesliga zweimal auf der Tribüne. Letztmals traf Hofmann am 9. April beim Gastspiel gegen den VfB Stuttgart (2:3). Einer, von nur fünf Treffern im gesamten Kalenderjahr 2023.

KSC: Philipp Hofmann passt nicht ins gesuchte Stürmer-Profil

Beim VfL Bochum dürfte Philipp Hofmann seinen Stammplatz erstmal los sein. Da könnte eine Rückkehr in den BBBank Wildpark eine willkommene Option sein. Beide Seiten kennen und schätzen sich, haben gute Erinnerungen aneinander. In der Fächerstadt erlebte Hofmann die erfolgreichste Zeit seiner bisherigen Karriere. Zwischen 2019 bis 2022 glückten Hofmann im KSC-Trikot 52 Tore (18 Vorlagen) in 104 Pflichtspielen – eine stolze Torquote von 50 Prozent. Er war absoluter Leistungsträger und unantastbarer Stammspieler.

Dennoch ist es fraglich, dass sich die Karlsruher SC Transfergerüchte um Philipp Hofmann weiter erhärten. Schließlich fahndet KSC-Coach Christian Eichner eher nach einem schnellen Angreifer, der in die Tiefe geht. Hofmann verkörpert den robusten Sturmtank, dessen Stärken im gegnerischen Strafraum sind.

Klopft Karlsruher SC bei Union-Bankdrücker Mikkel Kaufmann an?

So könnte die Spur zu einem anderen Ex-Stürmer der Karlsruher heißer werden. Denn in der KSC Transfernews wird auch der Name von Mikkel Kaufmann vom 1. FC Union Berlin in den Raum geworfen. In den vergangenen Monaten keimten immer mal wieder vage Union Berlin Transfergerüchte auf, wonach der Däne nach Karlsruhe zurückkehren könnte.

Kaufmann, den die Eisernen zu Saisonbeginn für 2,7 Millionen Euro vom FC Kopenhagen verpflichtete, passt als schneller, wendiger Stürmer schon eher ins Anforderungsprofil. Und Eichner hält große Stücke auf den 23-jährigen Dänen, der in der vergangenen Saison auf Leihbasis mit 19 Scorerpunkten in 32 Partien vollauf beim KSC überzeugte. Beim 1. FC Union spielt Mikkel Kaufmann hingegen keine Rolle, wartet weiterhin auf seinen ersten Startelfeinsatz. In der Bundesliga stehen gerade einmal acht Einwechslungen für maue 92 Spielminuten zu Buche. Eine erneute Kaufmann-Leihe nach Karlsruhe erscheint nicht ausgeschlossen.