Transfergerüchte: Gorin & Palmowski im Anflug auf den VfB Oldenburg

Donnerstag, 05.01.2023 - 12:59 Uhr

Von: Robert Freiberg - Asanka Schneider

Um für den bevorstehenden Klassenkampf in der Rückrunde der 3. Liga gewappnet zu sein, nimmt der VfB Oldenburg zwei Kandidaten für die Defensive genauer in Augenschein. Mit Torwart Florian Palmowski sowie Verteidiger Oleg Gorin sind derzeit zwei Testspieler bei den Niedersachsen zugegen.

Nachdem sich die VfB Oldenburg Transfergerüchte um eine ablösefreie Verpflichtung von Marc Stendera bestätigten und damit eine namhafte Verstärkung für das zentrale Mittelfeld an Land gezogen wurde, richtet sich der Fokus der Blauen nun auf die Defensive. Gleich zwei Spieler hat der Drittligist zum Probetraining geladen.

Schnappt sich VfB Oldenburg Oleg Gorin aus der Ukraine?

Einer davon ist Oleg Gorin. Der ukrainische Innenverteidiger steht aktuell in seiner Heimat bei FK Minaj unter Vertrag. Beim Erstligisten ist der 22-Jährige gesetzt und noch bis Mitte 2023 vertraglich gebunden, könnte aber aufgrund des russischen Angriffskriegs seine Karriere vorerst in Oldenburg fortsetzen.

Gorin wird gemäß einer VfB Oldenburg Transfernews via „Instagram“ im Testspiel gegen Erzgebirge Aue mitwirken und versuchen, Trainer Dario Fossi von seinen Fähigkeiten zu überzeugen. Verstärkung für die Abwehrzentrale kann der Drittliga-Aufsteiger durchaus gebrauchen.

Schießbude Oldenburg kann Verteidiger Gorin gut gebrauchen

Schließlich war der VfB Oldenburg in der Hinrunde die Schießbude der 3. Liga. 33 Gegentore kassierte die Norddeutschen in 17 Ligaspielen - so viele wie kein anderes Team. Oleg Gorin könnte dem löchrigen und nicht immer sattelfesten VfB-Defensivverbund zu mehr Stabilität verhelfen.

Der beidfüßige Abwehrmann, der mit einem Marktwert von 400.000 Euro der wertvollste Akteur im Oldenburger Kader wäre, wäre im Falle eines VfB Oldenburg Transfers wohl auch ein heißer Kandidat für die Startelf. Sollte Gastspieler Gorin einen guten Eindruck hinterlassen, spricht nichts gegen einen Wechsel. Dabei dürfte der Ukrainer sich vorerst auf Leihbasis dem VfB anschließen.

Ablösefrei zu haben: Oldenburg testet Torwart Florian Palmowski

Zudem scheint der VfB Oldenburg einen Ersatz für den vorzeitig abgewanderten Aufstiegstorwart Pelle Boevink auserkoren zu haben. Den 24-Jährigen zog es in der Winterpause zum SC Paderborn in die 2. Liga, wobei die Ostwestfalen Boevink schon im vergangenen Sommer verpflichtet, ihn aber direkt wieder an Oldenburg verliehen.

Wie das Portal „Liga 3 online“ berichtete, weilt aktuell Florian Palmowski zum Probetraining im Marschwegstadion. Der 21-Jährige stand die letzten sechs Monate beim schwedischen Zweitligisten Utsiktens BK zwischen den Pfosten. Allerdings nur in fünf Ligaspielen, in denen er neun Gegentore kassierte. Mit dem Jahresende endete die Spielzeit in Schweden und auch der Vertrag von Palmowski. Ergo ist der gebürtige Berliner ablösefrei auf dem Transfermarkt.

Palmowski als neuer Konkurrent für Sebastian Mielitz?

Florian Palmowski soll dem Bericht zufolge im anstehenden Testspiel-Marathon der Oldenburger mit Duellen gegen Aue, Borussia Mönchengladbach und Jeddeloh II eingesetzt werden. Als potenzieller Boevink-Nachfolger wäre Palmowski bei den Blauen der neue Konkurrent von Sebastian Mielitz. Der 33-jährige Routinier hatte sich im bisherigen Saisonverlauf die Einsatzzeiten geteilt.

Palmowski durchlief die Jugendakademie von Hertha BSC und bestritt für die zweite Mannschaft der Berliner 18 Spiele in der Regionalliga Nordost (23 Gegentore). Erfahrungen in der 3. Liga kann der 1,87 Meter große Rechtsfuß bislang nicht vorweisen.