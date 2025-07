ANZEIGE

Neue Bundesliga-Saison mit Top-Spielen und wichtigen Terminen

Dienstag, 29.07.2025 - 12:00 Uhr

Von: Asanka Schneider

Mit dem nahenden Ende der Sommerpause startet auch die Vorfreude auf die neue Bundesliga-Saison 2025/2026. Wie immer stehen die großen Mannschaften Bayern München, Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen im Fokus auf die Meisterschaft. Aber nicht zu vergessen sind die kleineren Außenseiter wie RB Leipzig oder der VfB Stuttgart.

Auch die Plätze für den Europapokal und der knallharte Abstiegskampf stehen früher oder später im Mittelpunkt einer jeden Bundesliga-Saison. Neue Gesichter auf den Trainerbanken und neue Spieler sowie Mannschaften machen die aktuelle Bundesliga-Saison spannender als je zuvor.

Warum ist die Bundesliga so beliebt?

Die Bundesliga zählt zu den zuschauerstärksten Fußball-Ligen weltweit. Grund dafür ist die Fankultur, die hohe sportliche Dichte und das besondere Vereinsmodell der großen und kleinen Vereine. Auch die 50+1-Regel ist ein Grund, warum die Fans ihr Interesse nicht so schnell verlieren, weil ein Verein nicht einfach verkauft werden kann. Nicht zu vergessen ist die besondere Atmosphäre in den Stadien, wie die „Gelbe Wand“ in Dortmund, die weit über die Grenzen Europas bekannt ist.

Dann sei da noch die besondere Art des Fußballspielens erwähnt: dynamischer Offensivfußball, starke Förderung des Nachwuchses und die Spannung in der Liga selbst. Hinzu kommt die Möglichkeit, das Spielgeschehen mit besonderen Analysen zu begleiten. Bundesliga Wetten unterstützen diese Möglichkeiten. So können Entwicklungen in Kader, Form und Taktik sowie kleine Nuancen bei der Trainerwahl frühzeitig auf den Märkten wahrgenommen werden.

Der Bundesliga-Spielplan 2025/2026 im Überblick

Am 22. August geht die 1. Bundesliga los und 18 Teams treten im klassischen Modus an – einmal Heimspiel und einmal Auswärtsspiel. Nach 34 Spieltagen steht fest, wer der Meister ist, wer absteigt und wer an den europäischen Wettkämpfen teilnehmen darf. Der amtierende Meister FC Bayern München startet mit RB Leipzig in die Saison, am nächsten Tag spielen unter anderem Borussia Dortmund, FC St. Pauli und der FC Augsburg um die Plätze und am Sonntag dürfen die zwei „Neuen“, Köln und HSV, ihren Auftakt in der neuen Saison bestreiten. Zu den Neuen in der ersten Liga gehören der HSV und der 1. FC Köln. Der 1. FC Heidenheim schaffte den Klassenerhalt. Abgestiegen in der letzten Saison sind Holstein Kiel und der VfL Bochum. Winterpause ist ab 21. Dezember und ab 09. Januar 2026 wird in das neue Fußballjahr gestartet.

Die Meisterschaft ist spätestens am 16. Mai 2026 entschieden und auch wer absteigen muss, entscheidet sich am 21. und 25. Mai 2026 bei den Relegationsspielen. Das DFB-Pokalfinale findet am 23. Mai 2026 statt, Ende Mai die Finalspiele der UEFA Champions League, Europa League und der UEFA Europa Conference League. Bis wir im Juni die Bundesliga-Stars bei der WM in Süd-/Nordamerika und Kanada sehen.

Wichtige Termine in der Saison

Der FC Bayern München startet als Meister in die Saison im heimischen Stadion am 22. August 2025 - der Startschuss für die Saison.

Danach kommen interessante Duelle:

Bayern München vs. Borussia Dortmund (18.10.2025 Heim & 28.02.2026 Auswärts)

RB Leipzig vs. Bayer Leverkusen (20.12.2025 Heim & 02.05.2026 Auswärts)

Stuttgart vs. Dortmund (22.11.2025 Auswärts & 04.04.2026 Heim).

Nicht vergessen werden dürfen Derbys:

Köln vs. Mönchengladbach (08.11.2025 Auswärts & 21.03.2026 Heim)

(08.11.2025 Auswärts & 21.03.2026 Heim) Hamburg vs. St. Pauli (29.08.2025 Heim & 24.01.2026 Auswärts)

Mainz vs. Frankfurt (08.11.2025 Auswärts & 21.03.2026 Heim).

Erste Quoten und Favoriten für die Meisterschaft

Bei Fragen nach dem neuen Meister der Saison 2025/2026 wird immer der Blick zuerst auf Bayern München fallen. Aber bereits die Vergangenheit zeigte, dass eine Saison lang werden kann und ein Titelkandidat sich immer erst Mitte/Ende der Saison herauskristallisiert. Bayerns Quoten liegen im Schnitt bei 1,27 bis 1,35 für die Meisterschaftsfrage. Nicht ganz vergessen werden darf Bayer 04 Leverkusen, die immer wieder zeigen, dass sie meistertauglich spielen können. Die Quoten sind natürlich um einiges höher, zwischen 7,00 und 10,00, und auch bei Borussia Dortmund kann man mit Quoten zwischen 9,00 und 12,00 noch auf einen Meisterkandidaten hoffen.

Natürlich steht man erst am Anfang einer Saison und Trainerwechsel, Verletzungen und neue Verpflichtungen während der Saison können alle Quoten ändern. Für die Wetten sind verschiedene Faktoren entscheidend – Form der Mannschaft, personelle Ausfälle, wie viele Spiele (plus Länderspiele etc.) haben die Fußballer in den Beinen, wie ist die Stärke beim Heim- und Auswärtsspiel und nicht zuletzt, wie ist das Wetter?

Sorgen der HSV & Köln für Überraschungen?

Hinzu kommen vergangene Spielvergleiche, wie bei Derbys oder bei entscheidenden Spielen, beim Kampf um Plätze, Abstiege oder den Platz für die Champions League. Für manche ist der Quotenvergleich wichtig, da bereits schon Nuancen bei verschiedenen Anbietern für viele entscheidend sein können. Plattformen wie VBET Deutschland unterstützen diesen Prozess mit Datenanalysen, Livetickern und Quotenübersichten.

Noch ist die Bundesliga-Saison 2025/2026 nicht gestartet und schon wird über den neuen Meister spekuliert. Aber gerade die Neuzugänge wie der gute alte HSV oder der altbekannte 1. FC Köln können jede Meisterjagd durcheinanderbringen. Spannend machen es immer die unbekannten Komponenten, die sich erst während der Saison herauskristallisieren. Spannend wird sicherlich jedes Spiel. Vor allem die Derbys und die Spiele gegen die guten alten Rivalen sind für die Fans besondere Erlebnisse, die sie mit allen Sinnen live genießen werden.