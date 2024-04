Zieht Union Berlin die Reißleine? – Bjelica-Aus angeblich beschlossene Sache

Dienstag, 30.04.2024 - 15:48 Uhr

Von: Asanka Schneider

Fünf Jahre stand Urs Fischer an der Seitenlinie von Union Berlin und hievte zusammen mit seinem Trainerstab den Klub von der 2. Liga bis in die Champions League. Das Aus traf den Schweizer Übungsleiter Mitte November des vergangenen Jahres, nachdem der Klub tief im Tabellenkeller stand.Die Folge war, er musste seine Trainerentlassung miterleben, die im Grunde keine klassische Entlassung war.

Sein Nachfolger wurde bekannterweise Nenad Bjelica, den wohl kaum einer auf dem Zettel hatte. Unter dem Kroaten konnte sich das Team vor allem in der Defensive stabilisieren. Auf ein zwischenzeitliches Hoch, welches den Verein in der Bundesliga Tabelle auf Platz 12 spülte, folgten in der jüngsten Vergangenheit fünf Partien ohne Sieg.

Hinten hui – vorne pfui

Insgesamt holte Bjelica bis dato 19 Punkte – in der Rückrunden-Tabelle belegen die Eisernen Platz 11. Zur Wahrheit gehört allerdings auch, dass die Defensivleistungen auf Kosten der Offensive gehen. Der Sturm ist ein laues Lüftchen, was auch die Zahlen belegen. Mit 26 erzielten Toren liegt man lediglich 2 Treffer über der Ausbeute des 1. FC Köln.

Unter dem Strich ist die Offensive nicht bundesligatauglich. Bjelica hat es nicht geschafft, den Angriff der Berliner zu beleben. Mittlerweile stehen die Köpenicker nur zwei Punkte über dem Strich – punktgleich mit dem VfL Bochum. Die direkten Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt hat das Team jedoch noch vor der Brust. Am Sonntag geht es gegen die Bochumer und am vorletzten Spieltag muss man auswärts im RheinEnergieStadion beim 1. FC Köln bestehen.

FCU-Bosse nicht mehr von Bjelica überzeugt?

Selbst wenn Nenad Bjelica mit seiner Mannschaft den Klassenerhalt packen sollte, könnte für den 52-jährigen das Kapitel Union Berlin nach Saisonende bereits wieder beendet sein. Einem Bericht der „SportBild“ zufolge sind die FCU-Bosse nicht wirklich von Bjelica überzeugt. Vor allem sei man unzufrieden mit der Tatsache, dass der aktuelle Union-Trainer seine Spieler nicht weiterentwickelt.

Die fehlende spielerische Weiterentwicklung könnte am Ende der ausschlaggebende Punkt sein, warum es für Bjelica im Stadion An der Alten Försterei nach dieser Spielzeit nicht mehr weitergehen könnte. Manager Oliver Ruhnert dürfte bereits nach einem Nachfolger Ausschau halten. Die Frage ist jedoch, wen werden die Köpenicker dieses Mal aus dem Hut zaubern?

Ruhnert beginnt wohl mit der Trainersuche

Egal, wie es kommt, bei Union Berlin wird es nicht nur einen Kaderumbruch geben, sondern auch das Trainerteam wird sehr wahrscheinlich ausgetauscht. Die Union-Bosse dürften nicht zu sehr von Bjelicas Fähigkeiten überzeugt sein.

Die Zeichen stehen auf Trennung. FCU-Manager Oliver Ruhnert dürfte bereits den Markt sondieren und nach einem neuen Coach Ausschau halten. Klar ist auch, dass bei der derzeitigen sportlichen Situation ein Trainer gesucht wird, der zur Not auch in der 2. Liga die Mannschaft übernehmen würde, sofern der Klassenerhalt in der Bundesliga nicht gesichert werden sollte.