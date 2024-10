Luft für Gerardo Seoane wird bei Borussia Mönchengladbach immer dünner

Dienstag, 08.10.2024 - 13:40 Uhr

Von: Asanka Schneider

Bei Borussia Mönchengladbach brennt der Baum, nachdem die Mannschaft beim Auswärtsspiel gegen den FC Augsburg sang- und klanglos mit 1:2 verlor. Manager Roland Virkus konnte seine Enttäuschung nach dem desolaten Auftritt kaum noch zurückhalten und übte scharfe Kritik am Auftreten der Mannschaft. Von der Kritik war Trainer Gerardo Seoane nicht ausgenommen worden.

Zwar relativierte Virkus im Anschluss seinen emotionalen Ausbruch und stärkte seinem Trainer den Rücken, doch die Spatzen pfeifen die mögliche Trainerentlassung des Schweizers bereits von den Dächern. Für den 45-jährigen wird die Luft bei den Fohlen immer dünner. Die Rede ist mittlerweile auch von einem 3-Spiele-Ultimatum, wie das Boulevardblatt „Bild“ zu berichten weiß.

Seoane bei Gladbach unter den Erwartungen

Unter Gerardo Seoane, der das Traineramt im Sommer 2023 bei den Gladbachern übernahm, konnte der Klub lediglich 13 von 45 Pflichtspielen siegreich gestalten. In der Bundesliga erreicht Seoane bis dato einen Punkteschnitt von 1,16 Punkten pro Partie. Zu wenig, was auch ein Blick auf die aktuelle Tabelle beweist.

Nach sechs gespielten Spieltagen steht der Traditionsklub mit 6 Punkten auf dem 14. Platz – nur zwei Zähler vor der TSG Hoffenheim, welches den Relegationsplatz innehat. Zu wenig für die Ansprüche des Vereins. Bereits gegen den 1. FC Union Berlin wackelte der Trainer, konnte sich aber mit dem Lucky Punch retten. Auch zu diesem Zeitpunkt hatte man wohl intern bereits einen 5-Spiele-Plan im Hinterkopf.

Virkus zählt Seoane an

Seoane muss liefern, doch sein Team wirkt dem Vorhaben bisher entgegen. Zwar attestiert Roland Virkus seinem Coach, dass man „mehr Kontrolle über das Spiel als in der Vorsaison habe“, doch die Ergebnisse bleiben aus. Virkus weiter gegenüber der „Bild“: „Die Niederlage in Augsburg hat mich geärgert, weil sie vermeidbar war. Augsburg war nicht besser als wir. Wir haben mehr Kontrolle über das Spiel als in der Vorsaison. Aber: Wir müssen daraus mehr Gefahr kreieren.“

Es liegt nun an Seoane, diese Vorgaben umzusetzen. Die anstehende Länderspielpause dürfte dem Schweizer Übungsleiter etwas Luft verschaffen, um an Abläufen etc. zu arbeiten. Sollten die nächsten drei Partien über die Zukunft Seoanes entscheiden, müsste man gegen den 1. FC Heidenheim, den 1. FSV Mainz 05 und gegen Werder Bremen Zählbares liefern. Das Spiel im DFB-Pokal gegen Eintracht Frankfurt soll angeblich keine Auswirkungen auf die internen Vorgaben haben.

Seoane vor der Entlassung?

Roland Virkus´ Aussagen, die dem Trainer den Rücken stärken sollen, könnten gefährlicher nicht sein. Wer das Fußballgeschäft kennt, weiß, dass diese Art und Weise am Ende oftmals zur Entlassung führt. Zu oft hat man in den vergangenen Jahren miterleben können, dass genau jenes Verhalten der Bosse, und zwar unabhängig vom Verein, zu Trennung führte.

Für Gerardo Seoane wird es also ungemütlich, denn nur Punkte werden seinen Kopf bei Borussia Mönchengladbach retten. Im Borussia-Park herrscht höchste Alarmstufe, denn sollte der Klub auch in den kommenden Spielen nicht siegen, so stecken die Fohlen knietief im Abstiegskampf fest. Ein Szenario, welches man unbedingt vermeiden möchte.