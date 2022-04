Drei Comebacks der deutschen Sportgeschichte - Emotionen, Staunen & Leidenschaft

Comebacks gehören zu den faszinierendsten Ereignissen der Sportgeschichte. Jedes Mal, wenn ein Athlet oder Team hinten liegt und das Spiel herumreißt, schnellt die Begeisterung in die Höhe. Besonders, wenn am Ende nicht der Favorit auf dem Siegertreppchen steht, sind die Fans kaum zu halten.

Wir möchten heute einmal drei Comebacks aus der deutschen Sportgeschichte beleuchten. Dabei ist das Bundesligaspiel zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und dem FC Bayern, die Rückkehr von Michael Schumacher in die Formel 1 und die Trainerkarriere von Fußballcoach Jupp Heynckes. Bis heute sind diese Momente in der deutschen Sporthistorie unvergessen.

Ein historisches Fußballcomeback in der Bundesliga

Der FC Bayern ist der erfolgreichste Club in der deutschen Bundesliga. Im Jahre 1973 musste er gegen den 1. FC Kaiserslautern allerdings eine herbe Niederlage einstecken. Zunächst lief alles nach Plan, die Bayern gingen nach 30 Minuten mit 3:0 in Führung. Kurz vor der Halbzeit kam der Anschlusstreffer zum 3:1. Die Bayern legten zum 4:1 nach.

Wie der FCK in der zweiten Spielhälfte 6 Tore schoss, ist wissenschaftlich wohl nicht zu erklären. Klaus Toppmöller und Josef Pirrung glichen innerhalb von sechs Minuten aus und Ernst Diehl und Herbert Laumen schossen dann die restlichen Tore zum Sieg von Kaiserslautern. Fakt ist, dass es sich um eines der größten Comebacks der Bundesliga handelt.

Die Rückkehr von Michael Schumacher

Michael Schumacher ist eine Legende unter den Formel-1-Fahrern. Mit Ferrari baute er nicht nur ein Team der Extraklasse auf, sondern brach als Fahrer alle Rekorde, die man sich im Motorsport vorstellen kann. Zum damaligen Zeitpunkt hatte er die meisten Weltmeisterschaften überhaupt gewonnen, nämlich sieben, und die meisten Weltmeisterschaften in Folge, und zwar fünf.

Nach seinem Rücktritt im Jahre 2006 gab es für die Fans der Legende aus Hürth eine große Überraschung. Michael Schumacher startete nochmals in der Formel 1, diesmal mit Mercedes. Er konnte zwar nicht an frühere Erfolge anknüpfen, sein Können und seine Erfahrung ermöglichten aber nach wie vor respektable Leistungen.

Die Trainerlaufbahn von Jupp Heynckes

Jupp Heynckes hatte bereits als professioneller Fußballspieler eine beachtliche Laufbahn. Diese sollte sich dann in seiner Tätigkeit als Trainer fortsetzen. Überraschend ist, dass Jupp Heynckes mehrmals beim FC Bayern als Trainer eingesetzt wurde. Das erste Mal war von 1987 bis 1991. Die Bayern konnten hier mehrere deutsche Meisterschaften gewinnen.

Seine größten Erfolge feierte der Trainer beim FC Bayern allerdings von 2011 bis 2013. Unter anderem holte er in der Saison 2012/13 das Triple aus deutsche Meisterschaft, DFB-Pokal und Champions League nach München. Von 2017 bis 2018 war er nochmal bei den Bayern und auch hier recht erfolgreich.

Das spannende Tennis Wimbledon Finale zwischen Steffi Graf & Jana Novotna

Das Wimbledon Finale vom 3. Juli 1993 hat tiefe und aufregende Spuren in der Sportgeschichte hinterlassen. Die Tennisspielerinnen Steffi Graf und Jana Novotna haben die Zuschauer vor allem gegen Ende des Spiels zum Zittern und Staunen gebracht. In den ersten Partien des Spiels lagen die Karten für Novotna brillant. Sowohl die Zuschauer als auch die Tschechin selbst, gingen davon aus, dass das Finale nach dem zweiten Break im dritten Satz (1:4) so gut wie gewonnen war.

Auf einmal kippte die Partie jedoch drastisch. Jana Novotna verschlug alle Bälle. Die deutsche Profi-Tennisspielerin nutze die Chance und die Schwäche der Tschechin. Mit einem 6:4 holte sich Steffi Graf letzten Endes den Triumph und gewann somit das Wimbledon Finale zum fünften Mal in Ihrer Tenniskarriere.

Fazit: Comebacks sind eine große Inspiration

Es gibt viele Gründe, warum Comebacks so beliebt sind. Auch Jahre später wird von solchen Ereignissen geschwärmt. Sie führen uns vor Augen, was wir mit Mut, Leidenschaft und Kampfgeist erreichen können und dass es immer eine zweite Chance gibt.

