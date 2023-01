Warum Glücksspielanbieter Sportmannschaften sponsern - Bundesliga im Aufwind

Dienstag, 17.01.2023 - 10:33 Uhr

Von: Asanka Schneider

Die Glücksspielindustrie ist im Laufe der Jahre immer weiter gewachsen. Heutzutage ist sie erfolgreicher als viele andere Branchen, und das Interesse am Glücksspiel scheint nicht nachzulassen. Heutzutage können Spielerinnen und Spieler in traditionellen, landbasierten Casinos spielen oder von ihrem Handy aus in attraktive Online Casinos, wie das Casumo Online Casino, einsteigen, von jedem Ort und zu jeder Zeit.

Wenn Sie ein Fan des Glücksspiels sind und gerne ab und zu ein Pokerspiel oder Casino Freispiele an Ihrem Lieblingsspielautomaten spielen, dann kennen Sie wahrscheinlich die Verbindung, die diese Seiten mit dem Sport haben. Da viele Casinos heutzutage neben Tisch- und Kartenspielen auch Sportwetten anbieten, gibt es häufig gesponserte Werbung auf der Website, auf der Sie spielen.

Verbindung mit Historie

Glücksspiel und Sport haben schon seit geraumer Zeit eine enge Verbindung. Daher ist es kein Wunder, dass Casinos heutzutage die größten Sponsoren von Sportmannschaften sind. Dies ist ein hochkarätiges Beispiel für eine kommerzielle Markenpartnerschaft, die sowohl bei Spielen als auch auf Casino-Websites leicht zu erkennen ist.

Sportmannschaften werden von vielen verschiedenen Organisationen gesponsert, darunter Finanzunternehmen, Banken und sogar Fluggesellschaften. Allerdings sind Glücksspielmarken wie Casinos heute am meisten am Sportsponsoring, was derzeit auch auf dem Prüfstand ist, interessiert, weil es ihnen enorme Vorteile bietet.

Wie Sponsorings zwischen Glücksspielanbietern und Sportvereinen funktionieren

Wenn es richtig gemacht wird, kann das Sponsoring von Sportvereinen die Geschicke einer Casino-Marke völlig verändern und ihren Bekanntheitsgrad weltweit erhöhen. Sehen die Zuschauer ihre Lieblingsspiele und erfahren gleichzeitig etwas über das Casino, das während des Spiels Sportwetten anbietet, können sie leicht dazu verleitet werden, es auszuprobieren.

Verfolgen Sie regelmäßig ihre Lieblingssportart, ist Ihnen wahrscheinlich aufgefallen, dass auf den Trikots von Sportmannschaften das Logo von Casinos zu sehen ist, insbesondere in der Premier League. Dies ist eine sehr profitable Strategie zur Steigerung der Markenbekanntheit, von der beide Seiten des Deals profitieren. Vereinbaren Casinos und Klubs eine Kooperation, tragen die Spieler während der Spiele das Logo oder den Namen des Casinos auf ihren Trikots, solange der Vertrag läuft.

Sportwettenanbieter nutzen Reichweitenpotenziale

Um solche Deals abzuschließen, wenden sich die Wettanbieter an Klubs ihrer Wahl. Sie nutzen dies als Gelegenheit, ihre Marke für Millionen von Sportfans auf der ganzen Welt sichtbar zu machen. Das Sponsoring von Sportmannschaften, insbesondere von populären Teams, ist die beste Kampagne mit der größten Reichweite und zieht auch das Zielpublikum der Casinos an.

Die meisten Fans werden die Gelegenheit ergreifen, bei dem Glücksspielunternehmen zu wetten, das die Mannschaft sponsert, die sie mehr als alle anderen favorisieren. Da die großen Vereine Millionen von Fans haben, ist das Reichweitenpotenzial für die Casinos heutzutage gewaltig. Im Gegenzug zahlen die Casinos den Teams Millionen von Euros in Form von Sponsorengeldern, was sicherlich auch für diese Seite nicht schlecht ist.

Verschiedene Gründe für das Sponsoring

Es gibt unterschiedliche Gründe, warum Glücksspielanbieter Sportmannschaften sponsern, aber zu den häufigsten Gründen zählen:

Gesteigertes Markenbewusstsein

Besseres Image der Marke

Bessere Verkaufszahlen

Zielgenaues Marketing

Aus diesen unterschiedlichen Gründen ist es kein Wunder, dass Glücksspielanbieter sich die Chance nicht entgehen lassen, um zahlreiche Sportmannschaften zu sponsern, wie es beispielsweise bei Real Madrid, dem FC Bayern München, der aktuell an einem Monaco-Star interessiert ist, und etlichen weiteren Mannschaften der Fall ist, die in Europas höheren Ligen spielen.