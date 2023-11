Union Berlin: Fischer-Erbe - Wird Raúl neuer Trainer? Auch Schreuder & Glasner gehandelt

Freitag, 24.11.2023 - 16:52 Uhr

Von: Asanka Schneider

Beim 1. FC Union Berlin läuft die Suche nach einem neuen Trainer auf Hochtouren! Rund um die Alte Försterei machen die ersten Namen die Runde. Darunter ein ganz prominenter. Angeblich steht der ehemalige Real-Star Raúl bei den Eisernen auf der Liste. Macht es Raúl wie sein spanischer Landsmann Xabi Alonso? Favorit auf den vakanten Trainerposten in Köpenick ist jedoch ein anderer: Alfred Schreuder.

Wer tritt bei Union Berlin in die XXL-Fußstapfen von Urs Fischer? Eine Frage, die nicht nur in Köpenick, sondern auch heiß in der Bundesliga Gerüchteküche heiß diskutiert wird. Wie die „Bild“ zu berichten weiß, befasst man sich beim Schlusslicht der Bundesliga auch mit einer absoluten Fußballlegende. Die Rede ist von Raúl González Blanco!

Trainer Raúl als Retter zum 1. FC Union?

Zweifelsohne wäre es ein echter Sensationscoup, wenn das krisengebeutelte Union Berlin Raúl als neuen Trainer aus dem Ärmel schüttelt. Aktuell ist einstige Stürmer-Ikone von Real Madrid, die zwischen 1994 bis 2010 323 Tore für in 741 Partien erzielte, bei den Königlichen aktiv. Dort fungiert der 46-Jährige seit 2018 als Übungsleiter im Nachwuchs, seit 2019 ist er für die zweite Mannschaft der Blancos verantwortlich.

Erste Erfolge konnte Raúl in seiner kurzen Trainer-Laufbahn auch schon vorweisen. In der Saison 2019/20 gewann er mit der U19 der Königlichen die UEFA Youth League. Aber ob ein unerfahrener Trainer die passende Lösung für den „Feuerwehr-Posten“ beim 1. FC Union Berlin ist, ist zumindest fraglich.

Union Berlin: Macht es Raúl wie Xabi Alonso in Leverkusen?

Zumal Raúl erst kürzlich dem FC Schalke 04 einen Korb gegeben hat, für die er selbst von 2010 bis 2012 auf Torejagd ging und seitdem einen Legendstatus in der Veltins-Arena genießt. Der kriselnde Zweitligist wollte Raúl nach der Trainerentlassung von Thomas Reis verpflichten, doch dieser sagte ab.

Dass Raúl die Herausforderung bei den Eisernen antritt, ist aber nicht gänzlich utopisch. Wieso sollte er sich nicht ein Beispiel an seinem spanischen Landsmann und Ex-Real-Teamkollegen Xabi Alonso nehmen? Dieser übernahm ebenfalls ohne nennenswerte Erfahrung den Trainerposten bei Bayer Leverkusen, als diese im Herbst letzten Jahres im Tabellenkeller steckten. Mittlerweile hat Xabi den Werksklub zu einem echten Titelanwärter geformt.

Alfred Schreuder als Favorit - Oliver Glasner im Gespräch

Doch während die Union Trainergerüchte um Raúl sehr vage sind, kristallisiert sich aktuell ein anderer Trainer als Favorit heraus. Gemeint ist Alfred Schreuder. Laut der Boulevardzeitung ist die Spur zum Niederländer, der aktuell ohne Arbeitgeber ist, konkreter. Schreuder kennt die Bundesliga noch aus seiner Co- und Cheftrainer-Zeit bei der TSG Hoffenheim von 2015 bis 2019.

Schreuder „würde genau dem gesuchten Profil entsprechen“, heißt es weiter. Denn der 51-Jährige kann nicht nur Bundesliga-Erfahrung vorweisen, sondern auch mit „Stars umgehen“. Schließlich machte Schreuder auch beim FC Barcelona als Co-Trainer Station oder bekleidete u.a. bei Ajax Amsterdam den Trainerposten. Mit dem derzeit arbeitslosen Oliver Glasner, der mit Eintracht Frankfurt 2022 sensationell die Europa League gewann, wird noch ein weiterer Kandidat mit Union Berlin in Verbindung gebracht.