Bundesliga 2020/21: Wer sind die Top 5 Spieler der abgelaufenen Saison?

Mittwoch, 30.06.2021 - 10:36 Uhr

Von: Asanka Schneider

Seit der Gründung der Bundesliga im Jahr 1963 kämpften insgesamt 56 Vereine um den Titel. Aufgrund der vielen Fans auf der ganzen Welt, wird die Bundesliga in mehr als 200 Ländern live übertragen. Sie gilt auch als die Nummer eins unter den Fußballligen, gemessen an der durchschnittlichen Zuschauerzahl pro Saison. Trotz des intensiven Wettbewerbs zwischen den Mannschaften bleibt Bayern München mit 30 Titeln der deutsche Rekordmeister.

Die deutsche Spitzenliga ist laut der Rangliste der Union of European Football Association (UEFA), die auf den Leistungen aller europäischen Wettbewerbe basiert, als eine der besten nationalen Ligen anerkannt. Es besteht kein Zweifel, dass die Bundesliga einer der Gründe ist, warum es einen plötzlichen Anstieg an Spielern gibt bei den Sportwetten mit Krypto. Die Saison 2020/21 hat die Fans vom ersten Tag an mit spannenden Spielen überzeugt. Damit rückten einige Spieler ins Rampenlicht.

Robert Lewandowski – Meistertorschütze

Robert Lewandowski ist einer der vielversprechendsten Stürmer der letzten Spielzeiten. Tatsächlich erzielte er in der abgelaufenen Saison 41 Tore und brach damit den Torrekord von Gerd Müller in der Saison 1971/72, als er 40 Treffer erzielen konnte. Lewandowski ist Stürmer bei Bayern München und derzeit Kapitän der polnischen Nationalmannschaft.

Als einer der besten Stürmer der Welt wird Lewandowski für seine exzellenten technischen Fähigkeiten, sein gekonntes Dribbling, sein Stellungsspiel und seine kraftvollen Schüsse mit beiden Füßen gelobt.

Erling Haaland - Das Nachwuchstalent

Erling Haaland, der 2020 mit dem Golden Boy ausgezeichnet wurde, erzielte in der vergangenen Saison durchschnittlich alle 88 Minuten ein Tor und traf 27 Mal in 28 Spielen. Haaland ist Stürmer bei Borussia Dortmund und in der norwegischen Nationalmannschaft. Er wird auch für seine Athletik und Stärke gelobt, die ihm den Spitznamen „The Terminator" einbrachte.

Abgesehen davon, dass er als einer der Top-Stürmer auf der Welt gilt, ist Haaland auch einer der wertvollsten Spieler in der Bundesliga. Tatsächlich war er der erste Teenager, der bei der Europameisterschaft 2019/20 fünf Tore in Folge erzielte.

Joshua Kimmich – Vielseitiger Allrounder

Auch wenn Joshua Kimmich einige Spiele verpasste, hatte er einen großen Anteil am Sieg von Bayern München. Er ist defensiver Mittelfeldspieler oder rechter Verteidiger des FC Bayern und spielt für die deutsche Nationalmannschaft.

Kimmich ist vor allem für seine vielseitige und aggressive Spielweise bekannt. Mit seinen herausragenden Fähigkeiten wird er oft mit dem ehemaligen Kapitän von Bayern München, Philipp Lahm, verglichen.

Thomas Müller – Bayerische Fußballlegende

Thomas Müller gilt als einer der beständigsten Spieler der Liga, da er bei Bayern München und in der deutschen Nationalmannschaft immer wieder für Torchancen und Tore sorgt. Er ist auch als vielseitiger Spieler und einer der besten Feldspieler aller Zeiten anerkannt.

Seit er in der Saison 2009/10 den Durchbruch in der ersten Mannschaft schaffte, hat er fast jedes Spiel für den Verein bestritten. Unter anderem erzielte er in der Saison 2012/13 insgesamt 23 Tore. Müller wurde 2014 auch von The Guardian zum fünftbesten Fußballer der Welt gekürt.

André Silva – Kommt bald der Sprung zu RB Leipzig?

André Silva ist in dieser Saison der zweitstärkste Torschütze. Obwohl der Stürmer mehr als die Hälfte der Tore von Eintracht Frankfurt beisteuerte, verpasste die Mannschaft die Qualifikation zur Champions League.

Silva spielte auch in der portugiesischen Nationalmannschaft und absolvierte mehr als 50 Einsätze und erzielte 24 Tore bei Porto, bevor er 2017 nach Mailand wechselte. Die Zeichen stehen allerdings auf Trennung, denn André Silva soll kurz vor einem Transfer stehen!

Wer wird 2021/22 Torschützenkönig?

Angesichts der Anzahl der in dieser Saison ausgetragenen Spiele gibt es viele Spieler, die keine Erwähnungen fanden, aber dennoch ein tolles Spiel zeigten. Und auch in der kommenden Saison werden die genannten Spieler sicherlich von sich hören lassen.

Allen voran Robert Lewandowski und Erling Haaland dürften die Torjägerkrone unter sich ausmachen. Als möglicher Ausreißer könnte André Silva erneut eine Rolle spielen, der Stürmer wird aktuell mit RB Leipzig in Verbindung gebracht. Sein Wechsel soll gemäß aktueller Eintracht Frankfurt Transfergerüchten kurz vor dem Abschluss stehen.