Bundesliga-Vorschau: 2. Spieltag im Fokus - Tendenzen & Prognosen

Mittwoch, 23.08.2023 - 13:54 Uhr

Von: Asanka Schneider

Einfach auf gut Glück zu setzen und zu hoffen, zu gewinnen, führt leider selten zum Erfolg. Daher braucht es eine Strategie.

Einfach auf gut Glück zu setzen und zu hoffen, zu gewinnen, führt leider selten zum Erfolg. Daher braucht es eine Strategie. Ihre Wettstrategie sollte beinhalten: Risiken verteilen, Verständnis für die verschiedenen Faktoren, die den Ausgang eines Spiels oder Rennens beeinflussen Kenntnisse (Form, Motivation, Ort, Wetter, Schiedsrichter, etc.), Budget festlegen und wissen, wann man aufhören muss. Zwar gibt es keine Garantie, dass Sie gewinnen werden, aber mit einer guten, verantwortungsvollen Strategie steigern Sie ihre Chancen.

Endlich ist die Sommerpause vorbei

Der Ball rollt wieder in der Bundesliga. Unter den vielen Sportarten, auf die gewettet werden kann, hat Fußball eine ganz besondere Anziehungskraft. Bundesliga, Premier League, La Liga, Süper Lig, Champions League usw. verbinden Menschen unabhängig von Hautfarbe, Religion und Alter überall auf der Welt.

Die Vielfalt der Fußballwetten ist atemberaubend. Man kann nicht nur auf die Ergebnisse von Spielen wetten, sondern auch auf die Anzahl der Tore, die Namen der Torschützen (macht Kane heute ein Tor, oder macht er keins?), Anzahl der Eckbälle, mögliche Verlängerungen, Elfmeterschießen und vieles mehr. Dies ermöglicht es den Wettern, ihre Leidenschaft für den Fußball auf ein neues Level zu heben und sich mit Freunden oder anderen Wettern zu messen.

Bayern Neuzugang Harry Kane macht die erste Hütte

Im ersten Ligaspiel des 100 Millionen Euro teuren Neuzugangs Harry Kane hat Bayern München erwartungsgemäß Werder Bremen besiegt. Mit 0:4 fiel das Ergebnis klar und deutlich aus. Kane freut sich über seinen ersten Bundesliga-Treffer. Der nach dem verlorenen Supercup-Finale gegen RB Leipzig in der Kritik stehende Trainer Tuchel freut sich über eine Verschnaufpause.

Auch der ewige Zweite Borussia Dortmund hat in seinem Auftaktspiel den 1. FC Köln mit 1:0 geschlagen. Aber die letzte Meisterschaft liegt nun bereits elf Jahre zurück. Wird es Dortmund in der aktuellen Saison schaffen, den sich noch in der Selbstfindungsphase befindenden Rekordmeister Bayern München vom Thron zu schubsen?

Highlights des zweiten Spieltags der Bundesliga 2023/24

Das bayrische Derby: Bayern München gegen Augsburg

Augsburg ist ein Gegner, der den Rekordmeister aus München schon öfters geärgert hat. Der Verein ist bekannt für seine kämpferische und leidenschaftliche Spielweise.

Das Ruhrpott-Derby: Borussia Dortmund gegen VfL Bochum

Die Bochumer kehrten erst in der vorletzten Saison nach elf Jahren Zweitklassigkeit in die erste Fußball-Bundesliga zurück. Der Saisonauftakt begann denkbar schlecht. Beim VfB Stuttgart kassierten die Bochumer eine bittere 0:5-Klatsche.

Das rheinische Derby: Borussia Mönchengladbach gegen Bayer Leverkusen

Das Spiel dürfte für Jonas Hofmann ein ganz besonderes werden, denn der Rechtsaußen ist gerade erst in Leverkusen angekommen. Nun kommt es zum Duell mit seinem Ex-Klub Gladbach, für den er zuvor mehr als sieben Jahre spielte.

Trauen Sie sich die Ergebnisse und Torschützen der drei Highlights des 2. Spieltags de Saison 2023/24 vorherzusagen?