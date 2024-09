ANZEIGE

Spart Union Berlin Bjelicas Gehalt ein? – Ex-Trainer bei Dinamo Zagreb im Gespräch

Mittwoch, 25.09.2024 - 15:07 Uhr

Von: Asanka Schneider

Die Liaison zwischen dem 1. FC Union Berlin und Ex-Trainer Nenad Bjelica war nicht wirklich von Erfolg gekrönt. Der Kroate folgte Erfolgstrainer Urs Fischer, mit denen die Eisernen den Aufstieg in die Bundesliga packten und sich sogar bis in die Champions League katapultieren konnten, nach seiner Trainerentlassung.

Die Mission war klar: Mit aller Macht Klassenerhalt. Bjelica stabilisierte die Defensive auf Kosten der Offensive. Zwar fing man sich nicht mehr so viele Gegentreffer, doch vor dem Tor blieb man weiterhin harmlos unter seiner Regie. Trauriger Höhepunkt: Bjelica wurde nach einer Tätlichkeit gegen Leroy Sané für drei Spiele gesperrt.

FC Union trägt Gehalt weiterhin – Bjelica zurück nach Zagreb?

Während Nenad Bjelica an der Seitenlinie förmlich brannte, konnte er nach anfänglich soliden Resultaten seiner Mannschaft, das Team nicht mehr wirklich erreichen. Es folgte die Trennung nach rund vier Monaten. Bitter für den 1. FC Union Berlin: das Gehalt des kroatischen Übungsleiters musste trotz Trennung natürlich weiterbezahlt werden.

Damit könnte demnächst Schluss sein, denn der 53-jährige Fußballlehrer soll kurz vor einem Engagement bei seinem Ex-Klub Dinamo Zagreb stehen. Dort wurde Sergej Jakirovic nach der 2:9-Klatsche in der Champions League gegen den FC Bayern München vor die Tür gesetzt. Nun sucht der kroatische Traditionsklub nach einem neuen Trainer und soll dabei an Bjelica denken, wie diverse Medien aktuell berichten.

Bjelica war mit Dinamo Zagreb sehr erfolgreich

Dort stand Bjelica fast zwei Jahre als Trainer an der Seitenlinie. Zwischen Mai 2018 und April 2020 wurde er mit Dinamo Zagreb zweimal kroatischer Meister, holte noch den Pokal und schnappte sich zudem auch noch den kroatischen Supercup. Am Ende trennten sich die Wege, jedoch nicht ohne Nebengeräusche.

Nach über vier Jahren könnte es also zu einer Wiedervereinigung zwischen den Parteien kommen, was den Verantwortlichen von Union Berlin zugutekäme. Noch steht Bjelica auf der Gehaltsliste des FC Union, doch damit könnte bald Schluss sein. Einigen sich Dinamo Zagreb und Bjelica, dann würden die Köpenicker den Vertrag seines Ex-Trainers auflösen und keinerlei finanziellen Verpflichtungen ihm gegenüber mehr haben.

Union Berlin winken Einsparungen

Den „Bild“-Informationen zufolge soll der Vertrag des Ex-Coachs noch bis zum Sommer 2026 bestand haben. Dieser verlängerte sich nach Erreichen des Klassenerhalts um ein weiteres Jahr, sodass bis zum Saisonende 2025/26 Gehaltszahlungen anstünden. Glaubt man den Ausführungen, so soll Union Berlin einen „niedrigen einstelligen Millionenbetrag“ einsparen können.

Geld, welches dem Verein bei einer Vertragsunterschrift Bjelicas bei seinem Ex-Klub Dinamo Zagreb ins Budget fließen würde. Doch noch ist nicht alles in trockenen Tüchern, auch wenn Nenad Bjelica bei Dinamo Zagreb der Favorit auf das Traineramt sein soll.