Wie kann die neue Trikottechnologie von Nike den Fußballern bei der Euro 2024 helfen?

Montag, 13.05.2024 - 17:34 Uhr

Von: Asanka Schneider

Nike ist seit langer Zeit einer der wichtigsten Ausrüster und Sponsoren im Profisport. Infolgedessen stellt sich natürlich für viele Fans die Frage, was sie von der neuen Trikottechnologie des Sportartikelherstellers erwarten können.

Bisher wissen wir nur, wie das Design einiger Trikots aussehen wird – unter anderem von den Nationalmannschaften Englands, Frankreichs und Kroatiens. Doch was können wir abgesehen davon erwarten? Es handelt sich schließlich um Funktionskleidung, die extra für Fußballer entwickelt wurde.

Aerodynamische Verarbeitung für mehr Ausdauer und Geschwindigkeit

Bessere Mobilität dank flexibler Stoffe

Von moderner Trikottechnologie wird erwartet, dass sie eine möglichst hohe Mobilität bietet. Hier herrscht eine große Konkurrenz zwischen Ausstattern wie Nike und Alternativen wie Adidas oder Puma vor. Es hat den Anschein, dass sich Nike inzwischen auch hierzulande durchgesetzt hat, denn ab 2027 wird die Marke offizieller Ausstatter Deutschlands sein. Damit trennt sich die deutsche Fußballnationalmannschaft nach mehr als 70 Jahren überraschenderweise von Adidas.

Die bessere Mobilität könnte definitiv ein Grund gewesen sein, denn der Stoff sollte sich immer mit dem Körper bewegen. Andernfalls kann es passieren, dass die Bewegungen der Spieler eingeschränkt werden. Bei Trikottechnologie im Profisport ist das zwar praktisch ausgeschlossen, aber selbst kleinste Unterschiede können im Hinblick auf die Performance viel ausmachen.

Maßgeschneiderte Passformen für maximalen Komfort

Spieler möchten nicht nur eine gute Performance abliefern. Sie legen auch Wert auf den Komfort. Das gilt selbst dann, wenn sie nicht auf dem Spielfeld, sondern draußen auf der Bank auf ihren Einsatz warten.Zugegebenermaßen wirkt sich dieser Punkt nicht auf die Performance der Fußballer aus. Trotzdem möchten wir ihn hervorheben, denn zumindest Fans legen einen zunehmenden Wert auf nachhaltige Mode.

Sie erwarten infolgedessen auch, dass die Ausstatter zumindest zu einem gewissen Grad nachhaltige Materialien nutzen oder vergleichbare Konzepte befolgen. Nike hat diesbezüglich große Bestrebungen gemacht. Die Trikots dieser Fußball-Europameisterschaft werden daher definitiv einen geringeren ökologischen Fußabdruck haben als ihre Vorgänger.

Thermoregulation als nützliche Eigenschaft

Einer der wichtigsten Aspekte bei Trikots für den Profisport ist die Thermoregulation, denn Belüftung und Feuchtigkeitstransport sind sowohl aus Gesundheits- als auch Komfortsicht wichtig.

An dieser Stelle möchten wir Nikes Dri-FIT-Technologie nennen. Dri-FIT leitet den Schweiß der Fußballspieler auf die Oberfläche der Kleidung, wo er verdunstet. So bleiben die Spieler trocken und ihre Performance wird zu keinem Zeitpunkt beeinträchtigt.