Nach Union-Aus: Wird Urs Fischer Nationaltrainer der Schweiz?

Donnerstag, 16.11.2023 - 10:19 Uhr

Von: Asanka Schneider

Kaum wurde die einvernehmliche Trennung von Urs Fischer und dem 1. FC Union Berlin offiziell bestätigt, wird bereits über die künftige sportliche Aufgabe des Trainers spekuliert. Liegt diese in seiner Heimat? Der ehemalige Union-Coach ist angeblich als Nationaltrainer der Schweiz im Gespräch. Zumal der aktuelle Nati-Coach Murat Yakin nicht frei von Kritik ist.

Wie geht es mit Urs Fischer weiter? Nach fast fünfeinhalb Jahren beim 1. FC Union, die abgesehen von den letzten Monaten von enormem Erfolg geprägt waren, könnte der 57-Jährige erstmals in seiner Karriere auf Nationalmannschaftsebene arbeiten. Laut der „Sport Bild“ ist Fischer ein Thema beim Schweizerischen Fußballverband (SFV).

Nati-Coach Murat Yakin nicht frei von Kritik: Übernimmt Urs Fischer?

Spekuliert wird, dass Urs Fischer nach der Europameisterschaft 2024 in Deutschland im kommenden Sommer als Nachfolger von Murat Yakin die Schweizer Nati übernimmt. Selbst ein früheres Engagement als Nationaltrainer der Eidgenossen ist laut dem Bericht denkbar. Zumal Yakin derzeit in der Alpenrepublik durchaus kritisch gesehen wird.

Der Trainerstuhl des ehemaligen Verteidigers, der in der Bundesliga für den VfB Stuttgart und 1. FC Kaiserslautern aktiv war, scheint zumindest etwas zu wackeln. Bei der WM vor einem Jahr in Katar war die Schweiz unter Yakin krachend im Achtelfinale gescheitert und kassierte eine 1:6-Klatsche gegen Portugal.

Schweiz in EM-Qualifikation nicht souverän

Auch in der aktuellen EM-Qualifikation läuft es für die Nati nicht ganz reibungslos. Die Schweiz liegt zwar in der Gruppe I punktgleich mit Rumänien (beide 16 Punkte) und einer Ausbeute von je vier Siegen und Unentschieden an der Spitze. Doch von den letzten fünf Quali-Partien konnte die Yakin-Elf nur jenes gegen Fußballzwerg Andorra gewinnen.

Gestern Abend entriss Israel der Schweiz durch einen späten 1:1-Ausgleichtreffer zu allem Überfluss das EM-Ticket. Dennoch sind die Eidgenossen weiter ungeschlagen in der Quali und die Chancen auf die EM-Teilnahme in Deutschland weiter sehr gut. Sollte Murat Yakin, der den Nati-Posten im August 2021 übernahm, die Schweiz erwartungsgemäß zur EM 2024 führen, würde sich sein aktuell nur noch bis Jahresende gültiger Kontrakt automatisch bis zum Ende der Europameisterschaft verlängern.

Will Urs Fischer überhaupt Nationaltrainer werden?

Die Zeit nach der EM 2024 ist auf der Schweizer Trainerbank allerdings nicht geregelt. Für den Dezember sind Gespräche zwischen Nationaltrainer Yakin und dem Nati-Direktor Pierluigi Tami anberaumt. In einer Analyse soll entschieden werden, wie und ob es überhaupt mit Murat Yakin als SFV-Coach weitergeht.

Sollte es tatsächlich zu einer Trennung kommen, wird Urs Fischer garantiert ein Thema als Schweizer Nationalcoach werden. Allerdings muss natürlich auch der gebürtige Züricher wollen. Fischer war bislang ausschließlich als Vereinstrainer tätig. Vor seiner erfolgreichen Zeit beim 1. FC Union, den er 2019 zum erstmaligen Bundesliga-Aufstieg verhalt und in den letzten drei Jahren sensationell immer in den Europapokal führte, war Fischer in seiner Heimat beim FC Basel, FC Thun und FC Zürich als Cheftrainer tätig. Ob ihn ein Posten als Nationaltrainer überhaupt reizt, ist ungewiss. Zumal bei Fischer zeitnah auch Offerten anderer Klubs eintrudeln dürften.