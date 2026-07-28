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Jürgen Klopp: Deutschlands neuer Bundestrainer vor schwerer Aufgabe

Dienstag, 28.07.2026 - 14:11 Uhr

Von: Asanka Schneider

Seit dem 24. Juli 2026 hat die deutsche Nationalmannschaft einen neuen Chef, und schon sein Name sorgt für eine Aufbruchsstimmung, wie sie der DFB lange nicht mehr erlebt hat. Jürgen Klopp, 59 Jahre alt und mit einem Vertrag bis 2030 ausgestattet, wurde am DFB-Campus in Frankfurt am Main als Bundestrainer vorgestellt und ließ von der ersten Minute an keinen Zweifel daran, worauf er hinauswill.

Vorausgegangen war ein Sommer, den beim DFB so schnell niemand vergessen wird. Das frühe Aus bei der Weltmeisterschaft 2026, ein bitteres 4:5 nach Elfmeterschießen gegen Paraguay bereits im Sechzehntelfinale, hatte eine harte Debatte über Kurs und Personal ausgelöst, an deren Ende sich der Verband Anfang Juli von Julian Nagelsmann trennte.

Ein Neuanfang mit Ansage

Mit Klopp holt der DFB keinen stillen Verwalter, sondern einen Motivator, dessen Stärke seit jeher darin liegt, ganze Gruppen mitzureißen und einer Mannschaft eine klare Idee einzuimpfen. In einer knapp 67-minütigen Vorstellungsrunde lieferte er eine kämpferische Ruck-Rede, formulierte eine unmissverständliche Warnung an allzu vorschnelle Kritiker und gab erste Hinweise auf die Spielidee, mit der er das Team zur EURO 2028 und weiter zur WM 2030 führen will.

Dass ausgerechnet Jürgen Klopp diese Aufgabe übernimmt, verleiht dem Projekt zusätzliches Gewicht, denn nach seinen prägenden Jahren in Mainz, Dortmund und Liverpool sowie einem Ausflug ins Fußballmanagement kehrt einer der einflussreichsten deutschen Trainer der vergangenen zwei Jahrzehnte an die Seitenlinie zurück. Für viele im Land ist es der erste Bundestrainer seit Langem, dessen Verpflichtung sich wie ein echtes Statement anfühlt und nicht wie eine Verlegenheitslösung nach einem enttäuschenden Turnier.

Klopp muss DFB-Team wieder salonfähig machen

Sein Auftrag ist dabei so leicht zu benennen wie schwer zu erfüllen. Deutschland soll wieder zu einer Turniermannschaft werden, die man fürchtet, und das über Ergebnisse statt über bloße Versprechen. Wie groß der Vertrauensvorschuss ausfällt, zeigt sich schon daran, wie rasch sich die Einschätzungen zur EM 2028 verschoben haben, seit sein Name feststeht.

Wer die aktuellen Prognosen, Formkurven und Kaderbewertungen der DFB-Auswahl nebeneinanderlegen möchte, findet sie gebündelt in einem Überblick der besten Wettanbieter, wo Deutschland unter dem neuen Bundestrainer spürbar weiter oben eingeordnet wird als noch vor wenigen Wochen. Genau diese verschobene Erwartungshaltung ist der eigentliche Klopp-Effekt, bevor überhaupt ein Ball gerollt ist.

Umbruch steht bevor

Sein Werkzeugkasten ist besser bestückt, als es das WM-Aus vermuten lässt. Ein Großteil des Nationalteams verdient sein Geld bei Klubs, die national zuletzt den Ton angaben, und der souveräne Titelgewinn des Rekordmeisters in der vergangenen Spielzeit macht deutlich, auf welchem Niveau viele dieser Spieler Woche für Woche gefordert werden. Weil gerade die Sommermonate im Vereinsfußball für viel Bewegung sorgen, muss Klopp diese Momentaufnahme ohnehin ständig neu justieren.

Selbst beim Meister lässt sich der anstehende Umbruch im Kader beobachten, und solche Wechsel entscheiden mit darüber, welche Nationalspieler im September bereits im Rhythmus sind und welche noch mitten im Findungsprozess stecken. Wer abschätzen will, aus welchem Reservoir der neue Bundestrainer überhaupt schöpfen kann, kommt an der Abschlusstabelle der Vorsaison nicht vorbei, denn sie zeigt, welche Vereine ihren Profis zuletzt regelmäßig Spiele auf höchstem Niveau garantierten. Für Klopp ist das weniger eine Rangliste als eine Landkarte möglicher Kandidaten.

Der Fahrplan bis zum ersten Anpfiff

Konkret wird die neue Ära im September, wenn Klopp seine Auswahl erstmals über zwei Wochen am Stück und für gleich vier Aufgaben um sich versammeln kann. Sein Debüt an der Seitenlinie steht am 24. September in Amsterdam gegen die Niederlande an, ehe es drei Tage später in Augsburg gegen Griechenland weitergeht.

Diese frühen Duelle sind weit mehr als eine Fingerübung. Gegen einen Gegner vom Kaliber der Niederlande bekommt Klopp sofort eine ehrliche Standortbestimmung, während das Heimspiel gegen Griechenland zeigen soll, ob die von ihm angekündigte Energie schon in der Mannschaft ankommt und sich in Toren niederschlägt.

Klopp dämpft die Euphorie

Nach diesen beiden Auftritten reißt der Faden nicht ab, denn bereits im November wartet die nächste Länderspielphase, in der sich das Bild der Klopp-Elf weiter schärfen dürfte. Für den Trainer ist gerade dieser lange Block im Herbst wertvoll, weil er die Mannschaft in kurzer Zeit intensiv kennenlernen und seine Ideen ohne den ständigen Wochenstress des Vereinsfußballs vermitteln kann.

Zugleich dämpft der neue Bundestrainer allzu große Euphorie, indem er lieber auf Arbeit als auf schnelle Wunder verweist. Der Umbau einer Auswahl, die zuletzt an den eigenen Ansprüchen gescheitert ist, lässt sich nicht in zwei Wochen erledigen, und Klopp weiß genau, dass ihn am Ende die großen Turniere messen werden.

Ende September Auftritt gegen die Niederlande

Für die Anhänger im ganzen Land beginnt damit ein Kapitel, auf das viele nach den grauen Monaten rund um die jüngste Turnierpleite lange gewartet haben. Ein Bundestrainer, der Emotionen weckt, der offensiv denkt und der aus der Rolle des Herausforderers eine Tugend machen kann, verspricht Spannung weit über das reine Ergebnis hinaus, und genau davon lebt die Vorfreude auf die kommenden Länderspiele.

Bleibt die große Frage dieses Sommers. Kann Jürgen Klopp aus einer verunsicherten Auswahl wieder eine echte Turniermannschaft formen, oder braucht der Neuanfang mehr Zeit, als die Ungeduld nach dem WM-Debakel zulassen will? Eine erste Antwort gibt es am 24. September in Amsterdam.