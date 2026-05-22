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Top-Talente der 2. Bundesliga 2025/26: Marktwerte und Transferkandidaten

Freitag, 22.05.2026 - 13:15 Uhr

Von: Asanka Schneider

Die 2. Bundesliga ist längst mehr als nur die zweithöchste Spielklasse in Deutschland. Für viele junge Spieler ist sie eine Bühne, auf der sie Spielpraxis, Drucksituationen und mediale Aufmerksamkeit früher bekommen als in den Kadern großer Erstligisten. Wer sich dort durchsetzt, landet schnell auf den Listen von Bundesligisten, Premier-League-Klubs oder internationalen Scouts.

Der Blick auf die Saison 2025/26 zeigt deutlich: Die Liga verbindet zwei Welten. Einerseits prägen erfahrene Leistungsträger die Torjäger- und Scorerlisten. Andererseits entwickeln sich U23-Spieler mit hoher Geschwindigkeit zu echten Transferaktien. Besonders deutlich wird das bei Kennet Eichhorn von Hertha BSC, der laut Transfermarkt mit 20 Millionen Euro als wertvollster Spieler der 2. Bundesliga geführt wird.

Warum die 2. Bundesliga für junge Spieler so wichtig ist

Für Talente ist die 2. Bundesliga ein idealer Zwischenraum: körperlich deutlich härter als der Nachwuchsbereich, taktisch anspruchsvoll und gleichzeitig mit mehr Einsatzzeiten als in vielen Erstligakadern. Genau deshalb nutzen Vereine die Liga zunehmend als Entwicklungsplattform. Junge Spieler können dort Rollen übernehmen, die sie in der Bundesliga oft noch nicht bekommen würden.

Auch digitale Fußball- und Gaming-Angebote greifen diesen Entwicklungsgedanken auf: Talente, Marktwerte und Spielerprofile sind längst nicht mehr nur Themen für Scouts, sondern auch für Fans, Fantasy-Formate und Sport-Games. In einem anderen digitalen Spielumfeld funktionieren Einstiegsangebote ähnlich niedrigschwellig, etwa über 50 kostenlose Freispiele bei der Registrierung; im Fußballkontext bleibt aber vor allem entscheidend, wie viel reale Spielpraxis ein Talent auf hohem Niveau sammelt.

Die wertvollsten jungen Spieler der 2. Bundesliga

Der auffälligste Name der Saison ist Kennet Eichhorn. Der defensive Mittelfeldspieler von Hertha BSC hat schon sehr früh eine außergewöhnliche Marktwert-Dynamik erreicht. Transfermarkt führt ihn mit 20 Millionen Euro als wertvollsten Spieler der Liga; zusätzlich wurde er durch seinen frühen Treffer zu einem der meistdiskutierten jungen Spieler der 2. Bundesliga.

Für die Bewertung von Talenten reicht der reine Marktwert allerdings nicht aus. Entscheidend sind auch Position, Einsatzzeit, Rolle im Team und die Frage, ob der Spieler bereits Verantwortung in engen Spielsituationen übernimmt.

Spieler Verein Position Einordnung Kennet Eichhorn Hertha BSC Defensives Mittelfeld Wertvollster Spieler der Liga laut Transfermarkt; außergewöhnliche Entwicklung für sein Alter Tjark Ernst Hertha BSC Torwart Konstant starker Notenschnitt, wichtige Rolle als junger Stammtorwart Noel Aseko Hannover 96 Mittelfeld Auffälliges Entwicklungsprofil im zentralen Mittelfeld Boris Mamuzah Lum Hertha BSC Defensives Mittelfeld Junger Hertha-Spieler mit Entwicklungsperspektive im Profikader

Was aus den Top-Talenten der Vorsaison wurde

Ein guter Beleg für die Strahlkraft der 2. Bundesliga sind die Transfers der vergangenen Monate. Ibrahim Maza wechselte von Hertha BSC zu Bayer Leverkusen und steht exemplarisch für den direkten Sprung eines jungen Offensivspielers aus der 2. Bundesliga zu einem Topklub.

Auch Stefanos Tzimas nutzte die Liga als Sprungbrett. Der Stürmer spielte beim 1. FC Nürnberg, machte dort international auf sich aufmerksam und sicherte sich anschließend den Schritt zu Brighton und Hove Albion. Jens Castrop ist ein weiteres Beispiel. Borussia Mönchengladbach bestätigte seine Verpflichtung vom 1. FC Nürnberg zur Saison 2025/26. Damit zeigt sich erneut: Wer sich in der 2. Bundesliga als junger Spieler durchsetzt, wird schnell für Erstligisten interessant.

Spieler Alter beim Wechsel Abgebender Verein Neuer Verein Bedeutung Ibrahim Maza 19 Hertha BSC Bayer Leverkusen Beispiel für den direkten Sprung eines Offensivtalents zu einem Spitzenklub Stefanos Tzimas 19 1. FC Nürnberg Brighton und Hove Albion Internationaler Transfer nach starker Zweitliga-Saison Jens Castrop 21 1. FC Nürnberg Borussia Mönchengladbach Entwicklungsspieler mit Bundesliga-Perspektive

Die gefährlichsten Angreifer der Saison

Bei der Analyse der gefährlichsten Angreifer darf man U23-Talente und etablierte Knipser nicht in einen Topf werfen. Für eine saubere sportliche Einordnung muss man daher unterscheiden: Wer sind die besten Torjäger der Liga – und wer davon ist wirklich ein Talent?

Nach den offiziellen Statistiken von Bundesliga.com führte Noel Futkeu die Torjägerliste der 2. Bundesliga 2025/26 mit 19 Treffern an. Dahinter folgten Isac Lidberg und Mateusz Zukowski mit jeweils 17 Toren.

Spieler Verein Tore Einordnung Noel Futkeu SpVgg Greuther Fürth 19 Top-Torjäger der Liga Isac Lidberg SV Darmstadt 98 17 Konstanter Abschluss- und Zielspieler Mateusz Zukowski 1. FC Magdeburg 17 Offensiv auffälliger Spieler mit starker Torausbeute

Scorer und Kreativspieler: Wer prägt die Offensive?

Tore allein erzählen nicht die ganze Geschichte. Für Scouts und Analysten sind Scorerpunkte, Vorlagen und Abschlussvolumen oft aussagekräftiger. Fabian Reese war mit 13 Vorlagen der beste Vorbereiter der Saison. Marvin Wanitzek fiel zusätzlich durch ein besonders hohes Abschlussvolumen auf und zählt damit weiter zu den prägendsten Offensivspielern der Liga.

Spieler Stärke Auffälliger Wert Bedeutung für das Team Fabian Reese Vorlagen und Dynamik über außen 13 Assists Wichtigster Kreativspieler von Hertha BSC Marvin Wanitzek Abschlussvolumen und Standards 104 Torschüsse Zentraler Offensivmotor des Karlsruher SC Noel Futkeu Torabschluss 19 Tore Effizientester Torjäger der Liga

Wer liefert konstant? Die besten Notenschnitte der Liga

Konstanz zeigt sich nicht nur in Toren und Marktwerten. Die kicker-Noten geben einen zusätzlichen Blick auf Spieler, die über viele Wochen hinweg zuverlässig performten. Auffällig ist dabei die starke Präsenz der Torhüter: Loris Karius, Tjark Ernst und Timo Horn lagen in der kicker-Wertung ganz vorne.

Spieler Verein Position Ø-Note laut kicker Loris Karius FC Schalke 04 Torwart 2,64 Tjark Ernst Hertha BSC Torwart 2,66 Timo Horn VfL Bochum Torwart 2,66 Marcel Schuhen SV Darmstadt 98 Torwart 2,75 Bambasé Conté SV Elversberg Sturm 2,81

Warum Torhüter in der 2. Bundesliga so oft herausstechen

Die vielen Torhüter in den Top-Bewertungen sind kein Zufall. In der 2. Bundesliga entstehen viele Spiele über Intensität, zweite Bälle und Umschaltmomente. Torhüter müssen deshalb nicht nur Paraden zeigen, sondern auch Flanken verteidigen, tief stehende Gegner eröffnen und schnelle Konter einleiten.

Für junge Keeper wie Tjark Ernst ist das besonders wertvoll. Wer in dieser Umgebung konstant bleibt, sammelt nicht nur Spielpraxis, sondern auch Erfahrung in Drucksituationen, die für spätere Bundesliga-Einsätze entscheidend sein kann.

Welche Spieler prägen die nächste Transferphase?

Die interessanteste Frage lautet nicht nur, wer aktuell stark spielt, sondern wer als Nächstes den Sprung macht. Bei Kennet Eichhorn ist der Transferdruck aufgrund seines Alters, Marktwerts und Rekordstatus besonders hoch.

Auch Spieler wie Fabian Reese oder Marvin Wanitzek bleiben für größere Klubs interessant, allerdings aus einem anderen Grund: Sie sind keine klassischen U23-Projekte, sondern sofortige Verstärkungen mit nachgewiesener Produktivität. Damit unterscheiden sie sich klar von Entwicklungsprofilen wie Eichhorn.