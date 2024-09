Das sind die bekanntesten Familien im Wrestling

Mittwoch, 04.09.2024 - 11:28 Uhr

Von: Asanka Schneider

Im professionellen Wrestling sind einige Familien vertreten, die inzwischen Superstars der zweiten, dritten oder sogar schon vierten Generation stellen. Diese Familien haben einen Legendenstatus und gehören nicht selten zu den wichtigen Entscheidungsträgern der einzelnen Companys. Wir möchten einige dieser Familie und ein paar ihrer Mitglieder vorstellen, die besonders herausstechen. Hierbei konzentrieren wir uns auf die bekanntesten und einflussreichsten Familien im Wrestling.

Wir reisen bei diesem Vorhaben teilweise weit in die Vergangenheit zurück, finden uns aber mit Superstars wie Randy Orton, Charlotte Flair, Roman Reigns und Natalya Neidhart auch in der Gegenwart wieder. Dies zeigt, wie lange einzelne Familien das Geschehen im weltweiten Wrestling bereits mitdominieren. Beginnen wir mit einer Familie, deren jetziges aktives Mitglied auch als die Viper von WWE bekannt ist.

Die Ortons - traue niemals einem Orton

Vertraue im Ring niemals dem Mitglied der Orton-Familie. Du wirst es vermutlich bereuen, denn die Ortons treten nicht selten als Heel auf und das können sie. „Cowboy" Bob Orton, der Vater von Randy Orton, gehörte vor allem in den 80er Jahre zu den absoluten Top-Heels im US-amerikanischen Wrestling. Seine Matches gegen Ric Flair, Roddy Piper und Ricky Steamboat sind unvergessen. Sein Sohn übertrumpfte ihn jedoch in allen Belangen.

Randy Orton arbeitete sich bei WWE zum World Champion hinauf und wurde zu einem der prägenden Superstars der 2000er und 2010er Jahre. Die Viper schlug in diesem Zeitraum so manche Schlacht und biss mit dem gefährlichen RKO immer dann zu, wenn der Gegner nicht damit rechnete. Der zukünftige Hall of Famer gehört heute zu den erfahrensten aktiven Superstars bei World Wrestling Entertainment, nimmt sich jedoch inzwischen viel Zeit für die Familie.

Die Harts - die Arbeiter des Wrestlings

Die nächste bekannte Wrestling-Familie auf unserer Liste sind die Harts. Patriarch und Matriarchat der Familie waren Stewart Edward „Stu" Hart und Helen Louise Smith Hart. Die beiden hatten 12 gemeinsame Kinder, die allesamt mit der Zeit als Wrestler, Writer, Promoter sowie Ringrichter aktiv waren oder zumindest als Teil der Familie im TV identifiziert wurden. Die Harts sind eine, wenn nicht überhaupt die klassischste aller Wrestling-Familien. Stu Hart war der Gründer von Stampede Wrestling und ein anerkannter Wrestler sowie Trainer.

Von seinen Kindern schafften es vor allem zwei seiner Söhne unter den Namen Bret und Owen Hart das große Rampenlicht auf sich zu ziehen. Weitere bekannte Superstars aus der Hart-Großfamilie sind Jim „The Anvil" Neidhart und dessen Tochter Natalya Neidhart. Natalya gehört zu jenen Personen der Hart-Familie, welche wie Bret Hart und Owen Hart die größten Erfolge im Wrestling Ring feiern konnten.

Die Colóns - diese Familie dominiert das Wrestling auf Puerto Rico

Carlos Colón ist der vielleicht bekannteste, aber auf alle Fälle erfolgreichste Wrestler von Puerto Rico. Der WWE Hall of Famer gewann den WWC World/Universal Heavyweight Championship stolze 26 Mal und ist daher eine Legende in seiner Heimat. Inzwischen wird das Vermächtnis der Familie Colón jedoch von der nächsten Generation getragen. Einer seiner Söhne ist der ehemalige WWE-Superstar Carlito, der vor allem Mitte und Ende der 2000er Jahre große Aufmerksamkeit beim Wrestling Marktführer erhielt. Bei WWE gewann Carlito je 1x den WWE United States Championship und den WWE Intercontinental Championship. Gemeinsam mit seinem Bruder Primo sicherte er sich zudem den WWE Tag Team Championship und den World Tag Team Championship.

Auch der Neffe von Carlos Colón stieg für WWE in den Ring. Als Epico stand er vorwiegend an der Seite von Primo im Viereck und auch dieses familiäre Team sicherte sich 1x den WWE Tag Team Championship. Generell wurde jedoch Carlito das größte Potenzial zugeschrieben. Aufgrund seines Abgangs von WWE blieb der ganz große Durchbruch in der internationalen Szene jedoch aus und so beschränken sich Carlitos sowie die meisten Colón Erfolge, hauptsächlich auf das WWC auf Puerto Rico.

Die Guerreros - lie, cheat and steal

Für Wrestlingfans der 90er und 2000er Jahre ist Eddie Guerrero der bekannteste Vertreter der Guerrero-Familie, doch diese weltweit berühmte Wrestling-Familie umfasst eine Vielzahl an großen Namen, die einen wichtigen Beitrag leisteten, um heutigen Wrestlern den Weg zu ebnen. Die legendäre Familie aus Mexiko genießt alleine aufgrund von Gory Guerrero ein großes Ansehen. Er gilt als Erfinder des Camel Clutches. Seine Söhne sind Chavo Guerrero Sr., Mando Guerrero und Hector Guerrero sowie Eddie Guerrero. Auf Chavo Guerrero Sr. folgte dessen Sohn Chavo Guerrero Jr., der vor allem im Team mit Eddie große Erfolge feiern durfte.

Vickie Guerrero war die Ehefrau des 2005 verstorbenen Eddie Guerreros und fand nach dessen Tod einen festen Platz als Managerin bei World Wrestling Entertainment. Die gemeinsame Tochter Shaul Guerrero ist inzwischen in die Fußstapfen ihrer Eltern getreten und ebenfalls im Wrestling Ring aktiv. Die Guerreros gehören zu den angesehensten Familien aus dem mexikanischen Wrestlingbereich. Eddie schaffte es sogar, den WWE Championship zu gewinnen.

Die Flairs - nur ein Flair beherrscht das „Wooooo!"

Wenn man von Wrestling-Legenden spricht, dann muss der Name Ric Flair fallen. Er ist einer der Größten aller Zeiten und hält bis heute den Rekord für die meisten World Titel Gewinne, auch wenn sich dies in der Zukunft durch John Cena noch ändern könnte. Ric Flair gehörte für einen Zeitraum von Jahrzehnten zu den Main Eventern und hinterließ in jedem Wrestlingunternehmen, bei welchem er unter Vertrag stand, tiefe Fußspuren. Sein Erbe wird durch seine drei Kinder fortgeführt, wobei der Tod des erst 25-jährigen Reid Flairs Narben in der Familie hinterlassen hat.

Rics Sohn David hat sich inzwischen zum Großteil aus dem Wrestlinggeschäft zurückgezogen, doch seine Tochter Charlotte gehört zu den erfolgreichsten Wrestlerinnen aller Zeiten und prägt seit Jahren eine Ära der Flair-Dominanz bei World Wrestling Entertainment. Erst im Dezember des Jahres 2022 kehrte sie überraschend nach einer Auszeit zurück und gewann auf Anhieb einen Main Titel bei WWE. Insgesamt sind die Flairs eine der bedeutendsten Familien in der Geschichte des Wrestlings.

Weitere bekannte Familien im Wrestling-Business

Natürlich gibt es noch viele weitere bekannte Wrestling-Familien in diesem Sport. Die Anoa'i- Familie ist ein sehr gutes Beispiel hierfür. Diese Familie mit den Wurzeln auf Samoa brachte mehrere große Superstars heraus, welche die Fans über Jahrzehnte unterhalten sollten. Die wohl bekanntesten Vertreter der Anoa'i-Familie sind vermutlich Hollywood-Star The Rock, Rikishi, Roman Reigns und die Uso-Brüder. Auch der inzwischen verstorbene Umaga und der Vater von The Rock Rocky Johnson gehören zu dieser Familie. Die Anoa'i-Familie weist im Zusammenhang mit dem Wrestling-Business in der Tat einen sehr erfolgreichen Stammbaum vor.

Die Von-Erich-Familie wurde im Jahr 2009 als Gruppe in die WWE Hall of Fame aufgenommen. Bei der Familie des Patriarchen Fritz Von Erich handelt es sich um eine tragische Geschichte, denn viele Familienmitglieder sind sehr jung verstorben, sodass es sogar heißt, es lege ein Fluch über den Wrestlern in dieser Familie. Bekannte Vertreter waren bzw. sind Kevin Von Erich, David Von Erich, Kerry Von Erich, Mike Von Erich, Chris Von Erich und die vorherige Trägerin des TNA Knockouts Tag Team Championship Lacey Von Erich.