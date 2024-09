Diese Wrestler haben ihren Wechsel von TNA zur WWE bereut

Dienstag, 10.09.2024 - 14:11 Uhr

Von: Asanka Schneider

Ob WWE, TNA oder AEW – die einzelnen Wrestling-Unternehmen sind für die Sportler letzten Endes nur normale Arbeitgeber. Sollte die Zusammenarbeit eines Tages nicht mehr harmonisch sein oder sich ein lukrativeres Angebot ergeben, so ist es nur normal, dass die Athleten den Wechsel des Arbeitgebers in Betracht ziehen. Dies ist ein Aspekt, den viele Fans oft nicht im Hinterkopf behalten und einen hohen Status an Enttäuschung äußern, sollte ihr Lieblingsstar die Wrestling-Liga wechseln.

Nach dem schleichenden Untergang von TNA Mitte der 2010er Jahre war klar, dass die Liga letztlich nicht in der Lage war, auf lange Sicht gesehen mit World Wrestling Entertainment um die Zuschauer zu kämpfen. Die Liga musste sich darauf besinnen, zukünftig kleinere Brötchen zu backen. Das hat sich bis zum heutigen Tage nicht geändert. Einige der damaligen TNA-Top-Stars nutzten die Chance, um zum Marktführer WWE zu wechseln. Doch nicht jeder dieser Wechsel war von Erfolg gekrönt.

Bobby Roode – war seine Zeit im WWE-Ring wirklich glorious?

Wir beginnen mit einem Mann, welcher seinen Wechsel von TNA zu WWE vielleicht nicht bereut, der sich jedoch damit zurechtfinden musste, dass er nicht mehr im Main Event stehen würde. Bobby Roode wurde 2x TNA World Heavyweight Champion und 6x TNA World Tag Team Champion. Man kann ihn als eine TNA-Größe und zukünftigen Hall of Famer ansehen. Er gehörte allerdings zu jenen Superstars, die TNA verließen, nachdem die Liga nicht mehr imstande war, eine wirkliche Konkurrenz zur WWE darzustellen.

Ab 2016 stand er bei WWE unter Vertrag und wurde für viele Fans sehr überraschend zunächst in der Entwicklungsliga NXT eingesetzt. Ein ehemaliger TNA World Champion muss sich mit den Anfängern bei NXT herumschlagen? Dies sorgte zunächst für Empörung. Wie sich jedoch herausstelle, sollte Bobby Roode dieser Weg guttun. Er half dabei, junge Talente aufzubauen und wurde selbst ebenfalls stark dargestellt. Sein Entrance wurde zum Kult und letztlich gelang es ihm, den NXT Championship zu gewinnen. Nach seiner Beförderung ins Main Rooster gewann er zudem den WWE 24/7 Championship, den WWE United States Championship, den WWE SmackDown Tag Team Championship mit Dolph Ziggler sowie je 1x den WWE RAW Tag Team Championship mit Chad Gable und Dolph Ziggler.

Gail Kim war bei WWE nie ein Star

Gail Kim gehört ohne Frage zu den besten Wrestlerinnen, die es je in diesem Sport gegeben hat. Ihre Fähigkeiten im Ring werden durch ihre guten Leistungen am Mikrofon nur nochmals unterstrichen. Nach ihrem ersten Run bei WWE zwischen 2002 bis 2004 war das noch nicht so direkt abzusehen, auch wenn sie zu einem Zeitpunkt kurzzeitig den Titel hielt. Erst nach ihrem Wechsel zu TNA wurde ihr unglaubliches Talent deutlich. Sie war von 2005 bis 2008 für TNA aktiv. Am 14. Oktober des Jahres 2007 schlug ihre Stunde, denn sie setzte sich in einem 10 Knockouts Gauntlet Match durch und wurde zum ersten TNA Knockouts Champion in der Geschichte gekrönt.

Später gelang ihr ein weiterer Meilenstein, denn sie gewann das erste Frauen-Leiter-Match in der Geschichte von TNA. 2009 wechselte sie dann wieder zur WWE. Dort hielt man aber keine großen Stücke auf sie. Sie verschwand im Nirgendwo und daher ist es kein Wunder, dass sie 2011 zurück zu TNA wechselte. Kim sicherte sich einen Platz in der Geschichte, indem sie insgesamt 7x den TNA Knockouts Championship und 1x den TNA Knockouts Tag Team Championship an der Seite von Madison Rayne gewann. Im Jahr 2016 wurde Gail Kim als erste Frau in die TNA Hall of Fame aufgenommen.

Awesome Kong war bei WWE nicht wirklich unglaublich

Bei TNA Wrestling stellte Awesome Kong Anfang der 2010er Jahre eine dominante Figur in den Reihen der Frauen-Division dar. Schon im Jahr 2008 sicherte sie sich zwei Mal den Knockouts Titel. Unter anderem gelang es ihr, Gail Kim und damit die erste Titelträgerin überhaupt zu bezwingen. Von 2010 bis 2012 war sie dann bei WWE unter Vertrag. 2012 nahm Kong am Royal Rumble Match der Männer teil.

In diesem Match gelang es ihr, den Kommentator Michael Cole sowie den Wrestler Hunico zu eliminieren, ehe sie selbst von Dolph Ziggler aus dem Ring befördert wurde. Nicht lange danach verließ sie WWE. Es kam zu Spannungen im Backstagebereich und sie merkte, dass sie bei WWE nie einer der Stars in der Frauen-Division sein würde. Später war Kong noch einmal für TNA und dann auch für AEW tätig. Bei WWE hat sie indes keine Fußspuren hinterlassen. Das gilt auch für den nächsten ehemaligen TNA-Superstar.

Austin Aries – vom World Champion zum Cruiserweight Champion

Austin Aries war zwischen 2011 bis 2015 einer der größten Stars bei TNA. Bei Destination X im Jahr 2012 sicherte er sich zum ersten Mal den damals noch sehr prestigeträchtigen World Titel von TNA. Seine hochwertigen Matches und sein Talent am Mikrofon sorgten dafür, dass er schnell auf dem Radar von World Wrestling Entertainment auftauchte. Nachdem TNA Mitte der 2010er Jahre in Schwierigkeiten geriet, verließ Aries wie viele andere Superstars die Liga und kam bei WWE unter. Dort hatte man aber keine Pläne, ihn im Main Event unterzubringen.

Man sah ihn vielmehr in der Cruiserweight-Szene, die man durch seinen Namen aufwerten wollte. Aries selbst sah sich aber in einer höheren Gewichtsklasse und daher kam es schnell zum Konflikt. Dieser ließ sich nicht lösen und daher beendete man die Zusammenarbeit bereits 2017. Nach seiner Rückkehr zu TNA wurde er zwei weitere Male World Champion. Aries blieb jedoch nicht einmal ein Jahr, ehe er TNA mit bösem Blut verließ. Später haben ihn mehrere Frauen wegen sexueller Belästigung in die Verantwortung gezogen. Zwar ist er immer noch im Wrestlingring aktiv, aber es ist sehr ruhig um Aries geworden.

Die Rückkehr von Mickie James blieb unter ihrem Wert

Viele Fans wissen gar nicht, dass Mickie James bereits vor ihrem ersten WWE-Run für TNA tätig war. Dort sammelte sie zwischen 2002 bis 2003 erste wichtige Ringerfahrungen, ehe es für sie zu Ohio Valley Wrestling ging. Ab 2005 begann sie dann ihre legendäre Storyline mit Trish Stratus, in welcher sie einen psychopathischen Fan darstellte und Trish letztlich bei WrestleMania 22 besiegte. Dieses Match kann auch als Höhepunkt von Mickie James langer Karriere angesehen werden, da die beiden Frauen die gesamte Halle in ihren Bann zogen.

Nach ihrer Entlassung im Jahr 2010 wechselte Mickie zu TNA. Sie traf zu einer Zeit ein, als das Frauen-Wrestling bei TNA einen starken Aufschwung erlebte. Mickie James war in der Lage, von diesem Push zu profitieren. 2016 gehörte auch sie zu den zahlreichen TNA-Stars, die das sinkende Schiff in Richtung WWE verließen. Dort spielte sie lange Zeit den Side-Kick von Alexa Bliss, stand aber selten selbst im Mittelpunkt des Geschehens. 2019 verließ sie WWE und kehrte unter anderem auch zu TNA zurück. Heute ist sie eine der erfolgreichsten Wrestlerinnen in beiden Ligen und hielt mitunter die nachfolgenden Titel: den 5x WWE Women's Championship, den 1x WWE Divas Championship und 5x den TNA/Impact Knockouts World Championship.