Big Men: Die größten WWE-Wrestler aller Zeiten

Dienstag, 03.09.2024 - 12:24 Uhr

Von: Asanka Schneider

Beim Thema rund um die größten WWE-Superstars kommen Wrestling-Fans natürlich sofort Namen wie Hulk Hogan, Bret Hart oder Ric Flair in den Sinn, doch in dieser Liste geht es nicht um den Erfolg im Wrestlinggeschäft, sondern um die reine Körpergröße. World Wrestling Entertainment ist dafür bekannt, über die letzten Jahrzehnte hinweg einige Riesen unter Vertrag gehabt zu haben, welche die Marke von 200cm Körpergröße weit überschritten hatten. Diese Wrestler sind aufgrund ihrer massiven Größe eine wahre Attraktion und sorgen für einen hohen Faktor an Aufmerksamkeit.

Auch aus diesem Grund setzt WWE große Wrestler immer wieder in wichtigen Matches ein und nicht selten erreichen sie das Ziel, die großen Championships der Liga zu gewinnen. Wir möchten in dieser Liste 5 WWE-Wrestler der Vergangenheit und Gegenwart vorstellen, die allesamt über 210cm groß waren bzw. sind und teilweise einen geschichtsträchtigen Impact auf die Wrestling-Liga hatten. Jedoch sollten wir darauf hinweisen, dass es teils verschiedene Angaben zu den Körpergrößen gibt und WWE auch gerne mal ein paar Zentimeter schummelt. Wir beginnen mit dem ersten Hall of Famer von World Wrestling Entertainment.

André the Giant - 213cm Körpergröße

André the Giant wird für immer ein wichtiger Bestandteil von WWE bleiben. Er war einer der ersten landesweit bekannten Superstars, der Fans in pure Begeisterung versetzen konnte und selbst Hulk Hogan als Fan-Liebling Konkurrenz machte. Seine Körpergröße von 213cm hinderte André the Giant vor allem während der Hochzeit seiner Karriere im Ring nicht daran, unterhaltsame Matches abzuliefern. Natürlich war sein Move-Set limitiert, doch die Matches von André waren in den 70er Jahren sehr ansehnlich.

In den 80er Jahren verschlechterte sich der allgemeine Gesundheitszustand des heutigen WWE Hall of Famers rapide und dies sah man ihm bei Matches an. Er konnte sich nicht mehr richtig bewegen und führte quasi nur noch Schläge und Headbutts aus. Seine gesundheitlichen Probleme kosteten ihn schließlich das Leben, denn André the Giant starb am 27. Januar des Jahres 1993. Er wird für immer für seine Zeit bei WWE in Erinnerung verbleiben und ist dank der André the Giant Battle Royal bis heute präsent.

The Big Show - 213cm Körpergröße

Mit ebenfalls 213cm Körpergröße ist The Big Show der nächste Wrestler in unserer Liste, der in der Tat zu den Riesen in der Geschichte von World Wrestling Entertainment gezählt werden kann. In seiner Zeit bei WCW war Big Show ein fitter Wrestler, doch spätestens nach seinem Wechsel zu WWE begann er, an Gewicht zuzulegen. Dies führte zu gesundheitlichen Schwierigkeiten und auch seine Match-Qualität litt unter der Gewichtszunahme.

Später gelang es ihm, wieder an Gewicht zu verlieren und in eine bessere körperliche Verfassung zu geraten, was ihm zu mehr Möglichkeiten im Ring verhalf. Big Show ist ein mehrfach dekorierter Champion und es gelang ihm überdies, die André the Giant Battle Royal zu gewinnen, was eine Verbindung zum einstigen Riesen André the Giant generieren sollte.

The Great Khali - 216cm Körpergröße

The Great Khali ist einer der umstrittensten World Champions in der Geschichte von WWE. Im Vergleich zu vielen anderen großen Superstars, welche die 2-Meter-Marke knackten, war Khali nicht imstande, in irgendeiner Art und Weise gute Matches zu bieten. Er war sehr unbeweglich und so konzentrierte er sich meist auf die Durchführung von Headbutts, Chops und Chokeslams. Damit waren seine Matches mehr als eintönig, aber dennoch entschloss sich WWE dazu, ihm das große Gold zu geben.

Er gewann den World Heavyweight Titel nach einer 20-Mann-Battle-Royal. Khali durfte den Titel aber nur ca. 2 Monate halten, ehe er ihn nach einer unbedeutenden Regentschaft bei Unforgiven 2007 an Batista verlor. Eine weitere Schwäche waren seine fehlenden Englischkenntnisse, sodass er keine eigenen Promos halten konnte. 2021 wurde er unter teils heftiger Kritik aus der WWE-Community in die Hall of Fame aufgenommen.

Omos - 221cm Körpergröße

Nachdem wir nun einige ehemalige Superstars und sogar heutige WWE Hall of Famer in der Liste hatten, kommen wir zu einem noch aktuellen Talent von World Wrestling Entertainment, der mit einer Körpergröße von 221cm tatsächlich die Nummer 2 in dieser Auflistung einnimmt. Die Rede ist von Omos, der während seiner Anfangszeit bei WWE eine Allianz mit AJ Styles bildete und zum neuen Riesen von WWE gemacht wurde.

An der Seite von AJ Styles gelang es Omos auch, den WWE RAW Tag Team Titel zu gewinnen. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass Omos eines Tages einen wesentlichen Push als WWE-Riese erhält, denn Männer mit einer enormen Körpergröße in Szene zu setzen war schon oft das Mittel zum Erfolg für WWE und mit 221cm ist der WWE-Superstar mit Wurzeln in Nigeria sicherlich nicht zu übersehen.

Giant González - 229cm Körpergröße

Giant González ist rückblickend einer der größten Flops in der Geschichte der WWE-"Monster" gewesen. Der Superstar weist verschiedene Angaben zur Körpergröße vor. Die Mindestangabe liegt bei 229cm, aber je nach Quelle soll er sogar 232cm groß gewesen sein. Bevor er im Jahr 1989 bei World Wrestling Entertainment unterschrieb, war er als professioneller Basketballer tätig, was aufgrund seiner Körpergröße natürlich eine gute Berufswahl war. Es stellte sich jedoch schnell heraus, dass die Rolle des Giant González einige Probleme aufwiesen. Der Wrestler hatte kein Charisma und so bekam er Harvey Wippleman als Manager zur Seite gestellt.

Aber auch seine Match-Qualität ließ in der Tat zu wünschen übrig. Seine enorme Körpergröße machte es Giant González fast unmöglich, sich effektiv im Ring zu bewegen. All seine Matches wirkten statisch und seine Größe war das einzig Sehenswerte. Die größte Bekanntheit erhielt er durch das WrestleMania Match gegen den Undertaker - eines der schlechtesten Matches aller Zeiten. Wegen seiner Größe musste sich Giant González früh in seinem Leben mit gesundheitlichen Problemen beschäftigen. 2009 landete er in einem Rollstuhl und schon ein Jahr später starb er gerade einmal mit 44 Jahren im Zusammenhang mit einer schweren Diabetes-Krankheit.

Riesen im WWE Ring sind immer beeindruckend, aber…

Wer schon einmal live bei einer WWE-Veranstaltung war, der dürfte sicherlich von der puren Körpergröße mancher Athleten beeindruckt gewesen sein. Menschen über zwei Meter, welche dennoch in der Lage sind, Wrestling Entertainment auf einem hohen Level zu liefern, sind stets sehenswert und hinterlassen einen bleibenden Eindruck bei allen Fans. WWE nutzt großgewachsene Männer und Frauen gerne, um während eines Matches körperliche Dominanz darzustellen. Dies funktioniert in vielen Fällen sehr gut. Jedoch gibt es auch einen Haken.

Leider haben sich sehr große Superstars in der Geschichte von World Wrestling Entertainment nicht selten als technisch sehr beschränkte Wrestler herausgestellt, von denen keine allzu spektakulären Moves zu erwarten sind. Vor allem in einem sogenannten Monster-Bash, also wenn zwei Riesen im Ring aufeinandertreffen, sind die Matches oftmals auf Schläge, Tritte und simple Slams limitiert. Dennoch sind die Riesen der WWE schon immer eine Attraktionen gewesen, die Aufmerksamkeit auf sich gezogen haben und im Ring einfach einen phänomenalen Anblick bieten.