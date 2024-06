Wie starb Owen Hart? Die Tragödie einer WWE-Legende

Freitag, 28.06.2024 - 14:49 Uhr

Von: Asanka Schneider

Owen James Hart war der Sohn des legendären Stu Hart und der Bruder von Bret Hart. Im Laufe seiner kurzen, aber sehr erfolgreichen Karriere sicherte er sich 4x den WWE Tag Team Titel, 1x den European Titel und 2x den Intercontinental Championship. Überdies wurde er im Jahr 1994 zum King of the Ring gekrönt. Damit folgte er den Spuren seines Bruders Bret, der diesen Titel bereits zwei Mal innehatte. Während der späten 90er-Jahre verkörperte er das Gimmick „The Blue Blazer" und hatte wieder einmal Gold bei WWE vor Augen.

In einem Match gegen den Godfather bei „Over the Edge" sollte sich Owen Hart den Intercontinental Championship zum dritten Mal sichern. Es hätte in der Tat ein glorreicher Abend für den Kanadier werden können, doch stattdessen wurde daraus einer der tragischsten Vorfälle in der Geschichte des Wrestlings, welcher mit dem Tod des jungen Mannes endete.

Over The Edge - was genau ist passiert?

Vor dem Match gegen The Godfather am 23. Mai des Jahres 1999 bei dem PPV „Over The Edge" sollte sich Owen Hart von der Decke abseilen und damit gleich durch seinen Entrance ein besonderes Highlight schaffen. Diesen Stunt hatte er bereits mehrfach durchgeführt, aber es gab dieses Mal einen nennenswerten Unterschied. Im Vergleich zu den vorherigen Stunts existierten dieses Mal keine zusätzlichen Sicherungen. Owen Hart soll diesbezüglich im Vorfeld der Show mehrfach seine Bedenken geäußert haben. Dennoch erklärte er sich dazu bereit, den Stunt bei einem Event in Kansas City zu absolvieren. Zuvor führte er einige Tests mit dem Equipment durch, aber abgesehen von einigen kleinen Hindernissen, verlief alles wie geplant.

Wie sich später herausstellte, war Owen Hart bei seinem Stunt lediglich durch das Haltegeschirr und einen Schnellauslöser gesichert. Hart wollte noch in der Nähe der Hallendecke sein Gimmick-Kostüm richten, als sich plötzlich die Verankerung löste und er über 20 Meter in die Tiefe stürzte. Dabei schlug er an der Ringecke auf und verstarb ein paar Minuten später aufgrund schwerer innerer Verletzungen. Nach seinem Transport in ein nahe gelegenes Krankenhaus konnte lediglich sein Tod festgestellt werden.

Wer trägt Schuld am Tod von Owen Hart?

Jemandem die Schuld am Tod eines Menschen zuzuschreiben, ist eine Sache, die lediglich bei 100-prozentiger Beweislage fair ist. Zu den Tatsachen gehört, dass WWE an diesem Abend auf einige Sicherheitsmaßnahmen verzichtet hatte. Die lediglich einfache Absicherung Harts sollte dafür sorgen, dass er schnell aus seiner Haltevorrichtung kam und nicht erst mehrere Sekunden damit verbrachte, sich davon zu lösen. WWE hätte zum damaligen Zeitpunkt der Sicherheit eine höhere Priorität einräumen müssen. Letztlich sind die Sicherheit und Gesundheit der Mitarbeiter ein hohes Gut und dürfen niemals zugunsten von einer kürzeren Entrancezeit vernachlässigt werden.

Da jedoch durch verschiedene Quellen belegt ist, dass Owen starke Zweifel an dem Entrance geäußert hatte und sich nicht sicher war, ob alles funktionieren wird, wie es sollte, kann man auch argumentieren, dass Hart sich stärker gegen den Stunt hätte aussprechen können oder müssen. Aus der Sicht der Witwe Owen Harts ist die klare Verantwortung für den Tod von Owen bei WWE zu suchen. Bis heute führen Martha Hart und WWE regelmäßig rechtliche Schlachten über die Verwendung von Material hinsichtlich Owen Harts Karriere.

Die Aufnahme von Owen Hart in die WWE Hall of Fame bleibt verweigert

Es gilt als sehr unwahrscheinlich, dass Owen Hart in die Hall of Fame von World Wrestling Entertainment aufgenommen wird. Der offensichtliche Grund dafür sind die fortwährenden Streitigkeiten zwischen WWE und Martha Hart. Martha hat bei vergangenen Vorhaben seitens WWE Owen zu ehren, sämtliche rechtlichen Karten ausgespielt, um dies zu verhindern. WWE darf so gut wie kein Material mit Owen für DVDs oder andere Arten der Erinnerungen an seine Karriere im professionellen Wrestling verwenden und das schadet natürlich seinem Andenken, da es das Vergessen seiner Leistungen beschleunigt.

Inzwischen haben sich verschiedene Teile der Hart-Familie gegen die Denkweise von Martha Hart ausgesprochen. Tatsächlich hat sie in diversen Podcasts zugegeben, keinen Kontakt mehr zu der Familie zu haben. Ein wichtiger Grund, der dafür verantwortlich ist, dürfte die Tatsache sein, dass in den Augen der meisten Fans und Angehörigen von Owen Martha durch ihren Klinsch mit World Wrestling Entertainment dafür sorgt, Owens Vermächtnis als Wrestler zu zerstören. Bret Hart sagte in diesem Zusammenhang, dass Martha in seinen Augen die Karriere von Owen auslöscht und dieser sich im Grabe umdrehen würde, wenn er wüsste, wie seine Witwe die gesamte Angelegenheit verarbeitet.

Kritik an der DVD: „WWE: Owen - Hart Of Gold"

Im Jahr 2016 brachte WWE eine neue DVD in den Handel. Sie trugt den Titel „WWE: Owen - Hart Of Gold" und es war ihr Ziel, die gesamte Karriere von Owen Hart vorzustellen und seine größten Matches zu präsentieren. Bret Hart arbeitete an der DVD mit und es war sein Anliegen, die großartige Karriere seines Bruders zu ehren. Schon kurz nach der Arbeit an der DVD sagte er jedoch mehrfach in Interviews, dass die Endfassung nicht gut werden würde.

Als Hauptgrund brachte er wieder die Verweigerung Marthas an, die nicht damit einverstanden war, dass WWE Kindheitsfotos von Owen verwendete oder Zugriff auf Filmmaterial seiner frühen Karriere erhielt. Bret erklärte überdies, dass WWE beim Stellen der Fragen an ihn sehr vorsichtig agierte und jedes Wort genau überprüfte, um keinen rechtlichen Ärger zu bekommen. All diese Aspekte machten es laut ihm undenkbar, eine Geschichte aufzubauen, die seinem Bruder und dessen Leben gerecht wurde. Dennoch ist die DVD unter Fans sehr beliebt und weist in diversen Online-Shops starke Bewertungen vor.

Warum die Erinnerung an Owen Hart immer bleiben muss

Zwar gibt es viele Seiten, die Martha Hart kritisieren, jedoch muss man auch in ihre Rolle schlüpfen. Sie hat ihren Ehemann verloren und macht dessen Arbeitgeber dafür verantwortlich. Die Art des Todes war hart zu begreifen und ein fürchterlicher Unfall. Deswegen muss man auch akzeptieren, dass sie einen schweren Verlust erlitten hat. Nicht wenige Fans stehen daher an ihrer Seite. Am Ende des Tages gilt es jedoch, die Erinnerung an Owen aufrechtzuerhalten. In diesem Zusammenhang hat Martha gemeinsam mit All Elite Wrestling den Owen Hart Cup geschaffen, aber das hat einen negativen Beigeschmack, da Owen logischerweise nie für AEW tätig war.

Eines Tages ist es vielleicht möglich, gemeinsam Seite an Seite an Owen zu gedenken. Inzwischen sind allerdings viele Jahre seit dem Tod von Hart vergangen und junge Wrestlingfans haben limitierte Möglichkeiten, sein Wrestling-Material zu sichten. Alle Fans von Owen Hart dürfen jedoch hoffen, dass sich die Sachlage eines Tages ändert und alle in der Lage sind, die Erinnerung an Owen zu feiern, denn eine solch außergewöhnliche Karriere sowie Familiengeschichte wie jene von Owen Hart muss auf alle Fälle weitergegeben werden.