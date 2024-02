Diese WWE-Freundschaften zerbrachen abseits des Rings

Mittwoch, 28.02.2024 - 10:30 Uhr

Von: Asanka Schneider

World Wrestling Entertainment ist für die meisten Wrestler in erster Linie ein Arbeitsplatz, für manche hingegen wird das Unternehmen zu einer lebenslangen Leidenschaft. Aufgrund der Tatsache, dass die Männer und Frauen quasi das gesamte Jahr auf der Straße unterwegs sind und von Stadt zu Stadt reisen, wird aus einer Bekanntschaft schnell eine Freundschaft. Wie man durch Social Media täglich erfahren kann, gibt es unter den WWE-Superstars einige reale Freundschaften, die teilweise sehr eng sind. Kein Wunder, verbringen diese Sportler doch jede Menge Zeit miteinander und müssen sich vor allem im Ring blind vertrauen können.

Es gibt bei WWE jedoch auch einige Personen, die sich auf den sprichwörtlichen Tod nicht ausstehen können. Teilweise ist dies einfach von Natur aus so, aber es kann auch Geschehnisse hinter den Kulissen gegeben haben, die für eine raue Atmosphäre sorgen, wenn sich bestimmte Menschen bei der Arbeit begegnen. Von einigen Beziehungen ist bekannt, dass sie mit der Zeit kaputtgegangen sind. Wir wollen uns einige ehemalige WWE-Freundschaften anschauen, von denen man heute weiß, dass sie nicht mehr existieren - zumindest für den Moment. Möglicherweise werden sich die nachfolgenden Personen eines Tages wieder vertragen und erneut Freundschaft schließen.

Hornswoggle und CM Punk - eine Frage zerstörte ihre Freundschaft

Die beiden ehemaligen WWE-Superstars Hornswoggle und CM Punk waren einst sehr gute Freunde. Sie reisten gemeinsam zu den Shows an und verbrachten privat sehr viel Zeit miteinander. Beide galten als schwierige Charakter und Hornswoggle gibt inzwischen regelmäßig in Podcasts und Interviews zu, dass er nicht der einfachste Mensch ist. Dies gilt übrigens auch für CM Punk, wobei dieser seine Hände eher stets in Unschuld wäscht und die Fehler bei anderen Menschen zu suchen scheint. Nun könnte man sagen, gleich und gleich gesellt sich gern, aber eines Tages endete die Freundschaft zwischen Hornswoggle und CM Punk recht abrupt. Hornswoggle ist diesbezüglich recht offen und erläuterte mehrfach, wie es dazu kam.

Laut den Informationen von Hornswoggle fragte er seinen Freund CM Punkt eines Tages nach der Telefonnummer von einer dritten Person. CM Punk sah darin, dass Hornswoggle seine Freundschaft zu ihm ausnutzen wollte, um an eine Telefonnummer zu gelangen und beendete die Freundschaft aus heiterem Himmel. Hornswoggle sagt heute, dass er es nicht nachvollziehen kann, warum CM Punk deswegen gleich die Freundschaft beendete, die sich über Jahre erstreckte und ihm stattdessen nicht einfach die Bitte nach der Telefonnummer verwehrte. Doch eine simple Frage wurde dieser Freundschaft zum Verhängnis und dies zeigt wahrscheinlich, dass sie nicht besonders stark war.

Edge und Matt Hardy - die Freundin des Freundes ausspannen ist nicht nett

Was passiert, wenn man als Wrestler eine Verletzung auskurieren muss und die eigene Freundin, welche ebenfalls bei WWE angestellt ist, weiter auf Tour geht? Richtig, man ist sicherlich froh, wenn der eigene beste Freund ebenfalls mit von der Partie ist und nur für den Notfall ein schützendes Auge auf sie werfen kann, damit ihr nichts geschieht. Lita ist selbstverständlich eine selbstbewusste Frau und ihre Beziehung zu Matt Hardy war auch vor den Kameras ein Thema, sodass klar war, dass sie vergeben ist.

Doch Edge, der beste Freund von Matt, sah dies offenbar nicht ganz so eng. Während Matt zu Hause saß und die Heilung seiner Verletzung abwartete, kamen sich Edge und Lita näher. Die beiden wurden schließlich ein Paar und Matt schaute in die Röhre. Es ist überflüssig zu erwähnen, dass Edge und Matt Hardy im Anschluss nicht mehr die besten Freunde waren. Sie mussten jedoch weiter vor den Kameras zusammenarbeiten und der arme Matt musste den Betrug seines besten Freundes plus seiner Partnerin dann auch noch einmal in einer Storyline wiedererleben. Das war wirklich geschmacklos, WWE.

Triple H und Ric Flair - wer ist der wahre „Man"?

Nachdem Ric Flair Anfang der 2000er-Jahre zu World Wrestling Entertainment wechselte, formte er gemeinsam mit Triple H, Batista und Randy Orton das neue Stable Evolution. Diese Gruppierung übernahm sogleich die Macht vor den WWE-Kameras und Triple H wurde als Kopf des Stables sehr dominant dargestellt. In dieser Zeit wurden Triple H und Ric Flair auch im echten Leben gute Freunde. Die Freundschaft konnte jedoch einen kleinen Disput über die Bezeichnung „The Man" im Wrestling nicht überstehen.

Als Becky Lynch bei den Fans das erste Mal richtig over kam und sich fortan als der wahre „Man" bezeichnete, wurde Ric Flair etwas pampig. Viele Jahre lang war er unter diesem Nickname im Wrestling bekannt und er wollte nicht, dass WWE diese Bezeichnung für Becky Lynch nutzte. Er sah darin eine Abwertung. Inzwischen hat sich der Ärger wieder gelegt und es wäre gut möglich, dass die beiden wieder aufeinander zugehen werden.

Charlotte Flair & Becky Lynch - wenn eine Championesse unter Höhenflug leidet

Viele Wrestling-Fans dürften die Szene des Titeltauschs zwischen Charlotte Flair und Becky Lynch noch gut vor Augen haben. Charlotte warf den Championship Belt einfach zu Boden, anstatt ihn Becky ehrwürdig zu überreichen. Dieser Augenblick wird zumindest vor den Kameras als jene Szene angesehen, in welcher die Freundschaft der beiden Damen letztlich komplett zerbrach. Zumindest Becky hat inzwischen bestätigt, dass die einstige Freundschaft nicht mehr besteht.

Der Grund dafür soll das Verhalten von Charlotte sein, die laut den Aussagen verschiedener Wrestler hinter den Kulissen sehr überheblich auftritt und sich für etwas Besseres zu halten scheint. Charlotte sieht sich auf einem anderen Level als die meisten anderen Frauen bei World Wrestling Entertainment und diese Überheblichkeit ist natürlich keine gute Grundvoraussetzung dafür, Freundschaften aufzubauen. Ihre jahrelange Freundschaft mit Becky Lynch ist indes auch Geschichte und so scheint Charlotte hinter dem Vorhang von WWE eher isoliert zu sein.

Vince McMahon und jeder - kann man mit dem Boss von WWE befreundet sein?

Vince McMahon ist eine schwierige Persönlichkeit und es stellt sich die Frage, ob er eine echte Freundschaft mit einem Angestellten führt. Tatsächlich ist es bekannt, dass er zumindest nichts als Respekt für John Cena und den Undertaker empfindet. Beiden Männern hat er viel zu verdanken, denn sie brachten sein Unternehmen weit nach vorne. Das Verhältnis zu Shawn Michaels und seinem Schwiegersohn Triple H ist ein wenig zwiegespalten.

Allerdings gibt es Männer wie Ric Flair, die zum Großteil gut über Vince sprechen. Unter dem Strich sind dies alles aber vermutlich eher Geschäftsbeziehungen mit einer hohen Wertschätzung für und von dem Mann, der World Wrestling Entertainment zu einem globalen Unternehmen geformt hat. Es gibt überdies die Information, dass sich Vince mit einem anderen Milliardär sehr gut versteht, und dieser Mann ist der ehemalige Präsident der Vereinigten Staaten sowie WWE Hall of Famer Donald Trump. Von diesem wurde er auch ins Weiße Haus eingeladen.