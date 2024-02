Welche WWE-Wrestler verkaufen am meisten Merchandise?

Mittwoch, 14.02.2024 - 13:06 Uhr

Von: Asanka Schneider

World Wrestling Entertainment verzaubert Wrestlingfans überall auf dem Planeten. Die Zuschauer besuchen die Live-Shows oder verfolgen sie von zu Hause aus am Fernsehgerät und im Internet. Eine wichtige Chance, um Sympathie gegenüber einem Superstar von WWE auszustrahlen, besteht darin, einen Fanartikel von ihm zu kaufen. T-Shirts, Action-Figuren oder Sammelkarten stellen hierfür nur einige wenige Beispiele dar.

Tatsächlich gibt es eine Vielzahl an Merch-Artikeln, welche die Fans erwerben können. World Wrestling Entertainment, aber auch die jeweiligen Superstars verdienen an diesen Verkäufen in der Tat nicht gerade wenig Geld. Denn man darf nicht vergessen, dass WWE-Merch recht teuer sein kann. Dies hindert Wrestling-Fans jedoch nicht daran, die teilweise sehr coolen Fanartikel zu kaufen und in ihre Sammlung aufzunehmen. Die nachfolgenden Fanartikel der jeweiligen WWE-Superstars waren 2023 von besonderer Beliebtheit geprägt.

Die nWo bleibt bei den Merchandise-Verkäufen mit an der Spitze

Die New World Order oder kurz auch nWo ist eines der beliebtesten Stables, die es je in der Geschichte des professionellen Wrestlings gegeben hat. Vor allem Ende der 1990er- und Anfang der 2000er-Jahre war die nWo eine absolute Macht im Wrestling. Kein Wunder, wies das Stable doch einige der damals größten Namen im Business auf. Hulk Hogan, Kevin Nash und Scott Hall gelten bis heute als Aushängeschilder der nWo und wann immer die Musik des Stables ertönt, machen sich Wrestling Fans auf ein famoses Comeback einer Wrestlinglegende bereit.

Bis heute verkauft WWE massenhaft nWo-Merchandise. Dazu gehören insbesondere T-Shirts mit dem nWo-Schriftzug darauf. Ebenfalls sehr beliebt: Mützen. Natürlich darf auch auf den Mützen der kultige Schriftzug nicht fehlen. Weiter sieht man sehr oft den WCW Championship Belt mit dem nWo-Schriftzug darauf gesprüht. Es kommt nicht selten vor, dass man bei Events Fans entdeckt, welche alle drei Fanartikel bei sich tragen.

„Stone Cold“ Steve Austins Merch ist nach wie vor beliebt

Nach dem Auftritt der texanischen Klapperschlange bei WrestleMania 38 sind die Verkäufe für „Stone Cold“ Steve Austin Merch durch die Decke gegangen. Aber auch zuvor und bis zum heutigen Tage sind die Fanartikel von Austin mehr als beliebt. Er gehört nicht ohne Grund zu den beliebtesten Wrestlern aller Zeiten. Durch seinen Podcast und gelegentlichen Auftritten bei WWE bleibt er ständig präsent, ohne den aktuellen Superstars dabei die Show zu stehlen. Zudem genießt Steve Austin ein sehr hohes Ansehen bei Fans, Kollegen und Offiziellen.

Die angesagtesten Steve Austin Fanartikel sind mit Sicherheit die T-Shirts. Diese können beispielsweise mit einem seiner Catchphrases bedruckt sein. Das „What-Shirt" ist ebenso weit verbreitet wie jenes mit dem Aufdruck "Austin 3:16" – einem Spruch aus seiner legendärsten Promo während seiner aktiven Zeit bei World Wrestling Entertainment. Außerdem gehört der Smoking Skull Championship zu den beliebten Austin-Merch-Artikeln.

LA Knight ist der nächste große WWE Superstar & die Fans lieben seine Fanartikel

Wenn es nach den Fans von World Wrestling Entertainment geht, so ist LA Knight einer der zukünftigen Top-Stars der Liga. Tatsächlich soll dies inzwischen auch bei den Verantwortlichen hinter den Kulissen angekommen sein, denn es gibt vermehrt Berichte darüber, dass der Wrestler vor einem enorm wichtigen Karriere-Push stehen soll. Den Erfolg von LA Knight kann man auch anhand der verkauften Merchandise-Artikeln festmachen.

Der charismatische Superstar hat die Fans nicht nur durch seine fantastischen Skills am Mikrofon in seinen Bann gezogen, sondern auch durch gute sowie konstante Leistungen im Ring. Einer der bestverkauften Fanartikel im Zusammenhang mit LA Knight ist das T-Shirt, auf welchem sein Logo zu sehen ist. Aber auch jenes Shirt mit dem Aufdruck "Yeah" verkauft sich bei WWE sehr erfolgreich.

Der Hype um Cody Rhodes zeigt sich auch an den Verkaufszahlen seiner Fanartikel

Seit seinem spektakulären Comeback bei WrestleMania 38 feierte Cody Rhodes eine Menge Erfolge im Zusammenhang mit Matches auf einem Top-Niveau. Nach einer kurzen Verletzungspause gewann er das Royal Rumble Match der Männer im Jahr 2023 und forderte den Champion Roman Reigns heraus. Zwar schaffte er es nicht, sich das Gold bei WrestleMania 39 zu sichern, doch seine Beliebtheit steigt seit seiner WWE-Rückkehr kontinuierlich an.

Dies merkt man auch an der Tatsache, dass WWE massenhaft Cody Rhodes Fanartikel verkauft. Das „American Nightmare" T-Shirt ist besonders beliebt und verkauft sich grandios. Aber auch jenes Shirt mit dem Aufdruck „Claim Your Kingdom" kommt bei den Fans gut an. Cody Rhodes Fans lieben außerdem den American Nightmare Weight Lifting Belt. Für Cody Rhodes hat sich die Rückkehr zu WWE also auch in Hinsicht auf Merchandise-Verkäufe so richtig gelohnt.

Der umstrittene Roman Reigns bringt WWE hohe Einnahmen

Roman Reigns ist der erfolgreichste WWE-Superstar der letzten Jahre. Seine Titel-Regentschaft sowie das Stable The Bloodline haben eine regelrechte Dominanz, während der 2020er-Jahre geprägt, an welche sich viele Fans auch in Jahren noch erinnern werden. Aufgrund seiner hohen TV-Präsenz und Top-Matches ist es nicht verwunderlich, dass Roman Reigns zu jenen Wrestlern bei World Wrestling Entertainment gehört, die besonders viel Merchandise verkaufen.

Insbesondere die T-Shirts rund um den Big Dog sind sehr gefragt. Diesbezüglich sind T-Shirts mit folgenden Aufdrucken erhältlich: „Life's Not Fair And Still", „Greatest Amongst You", „Head Of The Table" und „Acknowledge Your Tribal Chief". Sämtliches Merchandise rund um Roman Reigns erlebt einen hohen Beliebtheitsfaktor und das, obwohl der WWE-Superstar selbst sehr umstritten und nicht bei allen Fans angesehen ist.

Die WWE Top-Merchandise-Seller der Vergangenheit

In der Vergangenheit von World Wrestling Entertainment gab es immer wieder Superstars, welche aus den unterschiedlichsten Gründen eine Vielzahl an Fanartikeln verkauft haben. In den 80er- und 90er-Jahren waren dies beispielsweise Männer wie Hulk Hogan, der „Macho Man“ Randy Savage oder der Ultimate Warrior. Später kamen Superstars wie Bret Hart oder Shawn Michaels sowie Diesel zu jenen Superstars dazu, die Merch in großen Massen verkauft haben.

In der neueren Zeit haben zuletzt Superstars wie Becky Lynch, Seth Rollins, The Miz oder die Stable The New Day und die neue DX dafür gesorgt, dass große Stückzahlen von ihrem Merch verkauft wurden. Auch die zukünftigen WWE Hall of Famer und Hollywoodstars wie The Rock und John Cena dürfen an dieser Stelle natürlich nicht ungenannt bleiben. Da die WWE-Superstars in der Regel an ihren Fanartikeln beteiligt sind, verdienen sie meist mit. Und das nicht zu knapp. Generell stellt der Verkauf von Merchandise für WWE eine super Möglichkeit dar, um zusätzliche Einnahmen zu generieren. Für Fans hingegen sind T-Shirts und Co. einfach die Chance, sich ihren Lieblingswrestlern verbunden zu fühlen und sie zu unterstützen.