Sportwetten & Spielsucht: Ein ernstes Problem für Spieler & Funktionäre

Montag, 04.03.2024 - 17:12 Uhr

Von: Asanka Schneider

Fußballspieler stehen vor strengen Sanktionen, doch für die Eigentümer der Vereine hat der englische Fußballverband FA eine Sonderregelung eingeführt. Dies führte zu Vorwürfen der Doppelmoral gegen die FA, insbesondere nachdem bekannt wurde, dass der Besitzer von Brentford durch Wetten unter eigenem Namen finanzielle Gewinne erzielte.

Die Regelung besagt, dass Klubbesitzer keine Wetten auf Spiele ihrer eigenen Mannschaft platzieren dürfen. Dies soll sicherstellen, dass es keine Interessenkonflikte gibt und die Integrität des Spiels gewahrt bleibt. Allerdings gab es kürzlich einen Fall bei Brentford, wo der Besitzer Matthew Benham angeblich gegen diese Regel verstoßen hat. Laut Medienberichten soll er Wetten auf Spiele seiner eigenen Mannschaft platziert haben, obwohl dies gegen die FA-Regel verstößt.

Bekannte Fußballspieler mit Glücksspielprobleme und unerlaubten Wetten

Als Michael Chopra von Cardiff City sich in der Umkleidekabine umsah, wurde er schmerzlich an seinen eigenen privaten Kampf mit der Sucht erinnert und gleichzeitig in Versuchung geführt, noch mehr zu wetten: Jeder seiner Mannschaftskameraden trug das Logo eines Wettanbieters auf seinem Trikot.

Chopra, der bereits über seine Glücksspielsucht sprach, gehört zu einer Reihe bekannter Fußballer - darunter Michael Owen, Wayne Rooney, Paul Merson, Peter Shilton, Andros Townsend und Dietmar Hamann, die über ihre Probleme mit dem Glücksspiel gesprochen haben.

Ivan Toney für 8 Monate gesperrt

Das bekannteste Beispiel aus jüngster Zeit ist der Stürmer von Brentford und England, Ivan Toney, der vom englischen Fußballverband FA für acht Monate gesperrt wurde, nachdem er Hunderte von Wetten platziert hatte, darunter auch auf seine eigene Mannschaft. Toney, der inzwischen über seine Sucht gesprochen hat, muss nun eine Karriere wieder aufbauen, die kurz vor dem Durchbruch zu stehen schien, denn einige Experten sahen in dem Stürmer ein aufregendes Talent, das die englische Nationalmannschaft anführen könnte.

Gegen den Mittelfeldspieler von West Ham United, Lucas Paquetá, läuft eine Untersuchung des Fußballverbands im Zusammenhang mit Wetten. Die Art der Anschuldigung wurde nicht bekannt gegeben. Harry Toffolo wurde kürzlich mit einer fünfmonatigen Sperre belegt, nachdem er zugegeben hatte, gegen die Wettregeln verstoßen zu haben. Zu den anderen Spielern, die im Jahr 2020 gegen die Regeln verstoßen haben, gehören der Rechtsverteidiger von Newcastle United und England, Kieran Trippier, der zu einer Geldstrafe und einer Sperre verurteilt wurde, weil er einem Freund Einzelheiten über seinen bevorstehenden Transfer verraten hatte, sowie der ehemalige Liverpooler Stürmer Daniel Sturridge.

Strenge Regeln für Sportwetten

Der englische Fußballverband hat vor der Saison 2014/15 strenge neue Regeln für Wetten eingeführt. Auf den ersten Blick sind die Regeln einfach. Kurz gesagt: Jeder, der aktiv mit Fußball zu tun hat, darf nirgendwo auf der Welt auf ein Fußballspiel wetten.

Die FA war sich jedoch der Tatsache bewusst, dass einige Klubbesitzer über ihre Geschäftsinteressen von Natur aus in Wetten verwickelt sind. Dazu gehörten die Familie Coates, die hinter Stoke City und Bet365 steht, sowie Tony Bloom, der Eigentümer von Brighton Hove & Albion, und Matthew Benham, ein ehemaliger Mitarbeiter von Bloom und Eigentümer des FC Brentford. Die FA befürchtete „negative Auswirkungen" auf aufstrebende Vereine wie Brentford und Brighton, die ihren Aufstieg ihren Wettunternehmern zu verdanken haben, wenn sie eine strikte Trennung zwischen Fußball und Glücksspiel durchsetzen würde.

Die Ausnahmeregelung

Deshalb wurde eine Ausnahmeregelung für „Teilnehmer" am Fußball ausgearbeitet, die sich an Klubbesitzer richtet. Die FA sagt, dass die Richtlinie nicht geheim ist und dass jeder, der wissen muss, was sie besagt, eine Kopie hat. Der Verband hat sich jedoch geweigert, Einzelheiten zu veröffentlichen.

Diese Regelung wirft ein Licht auf die Doppelmoral innerhalb des Fußballverbands und sorgt für Empörung unter Fans und Experten. Viele kritisieren, dass Klubbesitzer eine Sonderbehandlung erhalten und nicht mit denselben Konsequenzen wie Spieler oder Trainer rechnen müssen.

Fall von Leicester-Boss unter den Teppich gekehrt

Dies ist nicht das erste Mal, dass die FA mit ihrer Doppelmoral konfrontiert wird. Vor einigen Jahren gab es einen ähnlichen Vorfall bei Leicester City, wo der Besitzer Vichai Srivaddhanaprabha ebenfalls gegen die Wetten-Regel verstoßen haben soll. Allerdings gab es hier keine harten Strafen und der Fall wurde schnell unter den Teppich gekehrt.

Diese Ausnahmeregelung für Klubbesitzer gibt Anlass zur Sorge, dass sie möglicherweise Einfluss auf die Spiele ihrer Mannschaften nehmen könnten. Es ist wichtig, dass alle Beteiligten im Fußball fair und transparent handeln und nicht von der Doppelmoral des Verbands profitieren. Der Fall bei Brentford hat gezeigt, dass es höchste Zeit ist, diese Ausnahmeregelung zu überdenken und sicherzustellen, dass alle im Fußball dieselben Regeln gelten. Transparency International hat bereits gefordert, dass Klubbesitzer in Zukunft denselben Regeln unterliegen sollten wie Spieler und Trainer.

Verpflichtungen der Klubbesitzer

Die an die Richtlinie gebundenen Personen müssen jährlich eine Erklärung abgeben, um sicherzustellen, dass sie alle erforderlichen Bedingungen erfüllen. Sie sind außerdem verpflichtet, dem englischen Fußballverband FA alle verdächtigen Wettaktivitäten im englischen Fußball bei Wettplattformen oder Online Anbietern von Sportwetten ohne Oasis zu melden, von denen sie aufgrund ihrer Position bei dem Wettunternehmen erfahren.

Die vielleicht wichtigste Bedingung ist, dass sie nicht direkt an der Festlegung von Quoten, der Festlegung von Märkten oder der Auswahl oder Platzierung von Einzelwetten auf Fußball bei Wettanbietern ohne Oasis beteiligt sind und keine Informationen weitergeben dürfen. Die befragten Klubbesitzer, darunter auch Benham und Bloom, erklären, dass sie sich an diese Richtlinie halten. Die FA hat sie noch nicht veröffentlicht. In der Zwischenzeit wurden Fußballspieler weiterhin für Verstöße gegen Regeln bestraft, die viel klarer zu sein scheinen, was die Frage aufwirft, warum es eine Regel für sie gibt und eine andere, die noch nicht veröffentlicht wurde, für die Leute, die ihre Gehälter zahlen.

Fazit

Insgesamt muss der englische Fußballverband sicherstellen, dass alle Regeln und Vorschriften einheitlich angewendet werden. Nur so kann verhindert werden, dass Einzelne versuchen, das System auszunutzen und sich unfaire Vorteile zu verschaffen. Ein fairer Wettbewerb ist die Grundlage für einen spannenden und ehrlichen Sport - und genau das sollten alle anstreben.

Darüber hinaus sollte der Fokus nicht nur auf den Klubbesitzern liegen, sondern auch auf anderen Bereichen des Fußballs, in denen es möglicherweise zu Doppelmoral und Ungerechtigkeit kommen kann. Eine transparente und gerechte Sportwelt sollte das Ziel sein, für alle Beteiligten. Es ist wichtig, dass der Fußballverband und andere Institutionen im Sport eng zusammenarbeiten, um solche Fälle zu verhindern und die Integrität des Spiels zu schützen. Durch klare Regeln, effektive Kontrollen und konsequente Strafen kann sichergestellt werden, dass der Fußball fair bleibt und seinen Ruf als beliebtester Sport der Welt behält.