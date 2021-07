Die besten Money in the Bank Cash-Ins der WWE-Geschichte

Montag, 19.07.2021 - 15:19 Uhr

Von: Asanka Schneider

Ein Koffer und die einzigartige Gelegenheit, über den Zeitraum von einem Jahr zu jedem beliebigen Zeitpunkt ein Match, um einen World Titel der WWE einzufordern. Dies ist die Ernte nach dem Sieg beim Money in the Bank Match, das seit WrestleMania 21 die Welt des Wrestlings auf den Kopf stellen kann.

Bis WrestleMania 26 war dieses besondere Match ein Teil der größten Wrestling-Veranstaltung des Jahres. 2010 wurde schließlich ein eigener PPV daraus und seit dem Jahr 2017 gibt es ein MITB Match auch für die Frauen der WWE.

Historisches bei WrestleMania 21

Im Laufe der Jahre gab es zahlreiche Gewinner des speziellen Vertrages und einige Superstars konnten sich den Koffer gar mehrmals sichern. Einige WWE-Stars behielten den Koffer über Monate, ehe sie ihre Chance auf ein Titelmatch wahrnahmen, andere cashten ihren Deal schon nach kurzer Zeit ein. Wir stellen heute die besten Cash Ins in der Geschichte der Money in the Bank Koffer vor.

Das erste Money in the Bank Ladder Match bei WrestleMania 21 schrieb in der Tat Geschichte. Zwar gab es zuvor schon legendäre Leiter-Matches auf der größten Wrestlingbühne, aber noch nie ging es um einen solchen Preis. Der Sieger des Matches hatte die Chance auf ein World Titel Match und 6 Superstars traten im ersten Match dieser Art an.

Edge bei New Years Revolution 2006: Der erste Cash In!

Am Ende gelang es Edge, dem Rated R Superstar zur Überraschung vieler Fans, den Koffer von der Hallendecke zu holen. Für 280 Tage behielt er den Koffer, bis er ihn beim PPV New Years Revolution einlöste, nachdem der damalige Champ John Cena in der Elemination Chamber triumphierte, aber am Ende war.

Edge cashte den Koffer nach der Ankündigung durch Vince McMahon persönlich ein und holte sich via Spear den Titel. Dies war der große Durchbruch als Einzelwrestler für den Rated R Superstar.

2 Jahre später erneuter Erfolg für Edge

Knapp zwei Jahre später gewann Edge den Koffer übrigens erneut, aber nicht in Form des MITB Matches, sondern durch ein 1 vs. 1 Match gegen Mr. Kennedy, der seinen Koffer bei einer Ausgabe von Monday Night RAW an Edge abgeben musste. Durch einen erfolgreichen Cash In gegen den Undertaker bei SmackDown wechselte Edge zum Brand und wurde dort der führende Titelträger.

Mr. Kennedy gewann den Koffer übrigens bei WrestleMania 23 und nannte sich fortan Mr. Money in the Bank. Er musste seinen Koffer aber storylinebedingt abgeben, ohne je die Chance zu bekommen, ihn für ein Titelmatch einzulösen.

2x CM Punk als Money in the Bank Sieger

CM Punk ist bisher der einzige Superstar, der zwei Mal in Folge das MITB Match gewinnen konnte. Dies gelang ihm bei WrestleMania 24 und bei WrestleMania 25. Seinen ersten Koffer nutzte er, um sich den Titel von Edge zu holen, der zuvor von Batista außer Gefecht gesetzt wurde. Seinen zweiten Koffer konnte er ebenfalls erfolgreich einlösen, nachdem er Jeff Hardy besiegte, der den Titel erst kurz zuvor Edge in einem Leitermatch abnahm.

Ein interessanter Cash In erfolgte durch Kane, The Big Red Machine. Dieser gewann den Koffer bei Money in the Bank 2010, wobei dieser Vertrag nur für den World Heavyweight Championship galt. Später am Abend traf Champion Rey Mysterio auf Jack Swagger. Mysterio konnte seinen Titel verteidigen, traf aber kurz darauf auf Kane, der seinen Koffer noch am selben Abend einlöste und Mysterio nach nur 54 Sekunden besiegte.

Seth Rollins Cash In bei WrestleMania 31!

WWE-Fans staunten in der Tat nicht schlecht, als während des Main Events von WrestleMania 31 im Matches zwischen Roman Reigns und Brock Lesnar plötzlich Seth Rollins zum Ring stürmte und seinen Koffer einlöste. Zuvor hatte er bei WrestleMania noch ein Match gegen Randy Orton verloren, doch im Main Event war sein Cash In von Erfolg gekrönt und Rollins konnte sich das begehrte Gold sichern.

2016 gewann sein The Shield Kollege Dean Ambrose den Koffer bei Money in the Bank 2016. Er schien sich ein Beispiel an Kane zu nehmen, denn er cashte seinen Koffer noch am selben Abend ein, nachdem Seth Rollins im Main Event Roman Reigns besiegte. Ambrose holte sich den Titel von Rollins innerhalb von nur 9 Sekunden.

Carmella: Die erste Frau mit dem MITB Koffer

Das erste Frauen Money in the Bank Match war sehr umstritten. Man ließ James Ellsworth in das Match eingreifen und vergab damit die Gelegenheit, das erste Frauenmatch dieser Art entsprechend gut zu präsentieren. Man sah den Fehler schnell ein und nahm Carmella den Koffer wieder ab. Wenige Tage später bei SmackDown fand das Match erneut statt und dieses Mal gewann Carmella den Koffer erneut, aber ohne große Hilfe von Ellsworth.

Zwar wird das erste Frauen Money in the Bank Match immer mit diesem negativen Aspekt behaftet bleiben, aber dafür war die lange Zeit, in welcher Carmella den Koffer mit sich führte und eine gute Storyline bot, durchaus positiv anzusehen. Ihr gelang es schließlich, den Koffer gegen Charlotte Flair erfolgreich einzulösen. Sie besiegte die Queen bei einer Ausgabe von SmackDown, nachdem sie den Koffer zuvor 287 Tage ihr Eigen nennen konnte.

Money in the Bank 2021

Auch im Jahr 2021 durften sich wieder zwei Superstars über den Gewinn des MITB-Koffers freuen. In diesem Jahr gelang es Nikki A.S.H. und Big E den Koffer abzuhängen und nun haben beide die Chance, ein Titelmatch ihrer Wahl über den Zeitraum von einem Jahr einzufordern. Ein großes Privileg mit der Gelegenheit, sich fest im Main Event von RAW und SmackDown zu etablieren.

Bis zum heutigen Tage wurden übrigens 20 der 24 versuchten Cash Ins als erfolgreich gewertet. Lediglich vier Superstars konnten bisher nicht von dem Money in the Bank Koffer profitieren und dies waren: John Cena, Damien Sandow, Baron Corbin und Braun Strowman. Der Gewinn des Koffers ist also sprichwörtlich die halbe Miete und der Weg zum großen Erfolg in der WWE. Wir werden sehen, wie die Chance nutzen wollen, um einen Main Championtitel bei WWE zu gewinnen.