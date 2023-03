Diese WWE-Superstars wurden von Vince McMahon gedemütigt

Mittwoch, 01.03.2023 - 10:05 Uhr

Von: Asanka Schneider

Vince McMahon ist eine schwierige Persönlichkeit. Diese Tatsache zeigte auch der Umstand seiner unerwarteten Rückkehr in das Unternehmen, nachdem er sich hinsichtlich seines Rücktrittes falsch beraten fühlte. Das Ego von Vince McMahon kennt keine Grenzen, doch auch wenn er sicherlich nicht der einfachste Mensch der Welt ist, so handelt es sich bei ihm gewiss um einen genialen Geschäftsmann. McMahon war maßgeblich dafür verantwortlich, dass World Wrestling Entertainment heute ein weltweit anerkanntes Unterhaltungsunternehmen ist. Viele Superstars und Backstageworker loben ihn in höchsten Tönen, während andere nicht gerade die besten Worte für ihn übrighaben.

Wir widmen uns in dieser Auflistung 5 WWE-Superstars, die im Verlauf der letzten Jahrzehnte mit Vince McMahon aneinandergerieten oder von ihm vor den Live-Kameras gedemütigt wurden. Dabei blicken wir teils viele Jahre zurück, schauen aber auch in die jüngste Vergangenheit. Beispiele gibt es tatsächlich zu Genüge, denn Vince liebt es, seinen schrägen Humor an seinen Mitarbeitern auszulassen.

Jim Ross - Kiss My Ass Club und vieles mehr

Dass Jim Ross wohl die legendärste Stimme ist, die Wrestlingfans je in den Ohren hatten, steht außer Frage. Er übernahm bei World Wrestling Entertainment jahrelang eine enorm wichtige Rolle und schaffte es, die Momente im Ring mit der passenden Atmosphäre zu kommentieren, sodass sie für die Ewigkeit halten. Bei vielen WWE Superstars zur damaligen Zeit und auch heute erfreut sich "Good Old JR" an einer großen Beliebtheit.

Vince McMahon und Jim Ross hatten hingegen ein schwieriges Verhältnis zueinander. Auch wenn es ihnen über einen langen Zeitraum gelang, professionell miteinander zu arbeiten, so nutzte Vince nicht selten die Gelegenheit, JR eins reinzuwürgen. Späße auf Kosten JRs Gesichtslähmung bis hin zur Aufnahme in den widerlichen "Kiss My Ass Club" sind nur einige Beispiele dafür, wie grausam McMahon selbst zu den Top-Arbeitskräften seines Unternehmens sein kann. Dennoch gelingt es beiden bis heute, aus rein professioneller Sicht respektvoll über den anderen zu sprechen.

The Ultimate Warrior - eine DVD sollte seinen Mythos zerstören

Der Ultimate Warrior ist einer der umstrittensten Charaktere in der Geschichte des Wrestlings. Galt er zu seiner Hochzeit im Wrestling als arrogant und geldgierig, hat sich sein Ansehen in der Branche nach seiner Rückkehr im Jahr 2014 und seiner Aufnahme in die WWE Hall of Fame noch einmal gänzlich geändert. Nach einem jahrelangen Streit sind WWE und der Warrior aufeinander zugegangen und begruben das Kriegsbeil, welches bislang eine Zusammenarbeit verhindert hatte. Nach der Hall of Fame Aufnahme sollten weitere Kooperationen folgen, doch der Warrior starb kurz nach seiner Ruhmeshallen-Ehrung.

Der Ultimate Warrior starb letztlich, wie er gelebt hat - als Legende. Während der Streitjahre versuchte WWE, vor allem in der Person Vince McMahon, alles, um das Image des Warriors zu beschmutzen. Höhepunkt dieser Schmutzkampagne war eine von der WWE herausgebrachte DVD, welche die Selbstzerstörung des Ultimate Warrior präsentieren sollte. Bei seiner Ruhmeshallenrede äußerste sich der Warrior dazu, wie sehr ihm diese DVD weh tat, aber er machte auch einen Witz darüber. Am Ende schadete ihm die DVD nicht und er ist bis heute zurecht einer der größten Namen in der Geschichte des Wrestlings.

William Regal - Frauenkleider, Tanz-Moves und der Kiss My Ass Club

William Regals Rückkehr zu World Wrestling Entertainment war sicherlich eine der wichtigsten Wrestling News des Jahres 2022. Regal genießt bei vielen Superstars ein hohes Ansehen und kann sich vor allem aufgrund seiner langen Zeit als NXT General Manager damit rühmen, einige der aktuellen Top-Talente gepusht zu haben. Während seiner aktiven Zeit im Ring konnte er niemals den großen Durchbruch bis zum Main Event erreichen, aber dennoch hat er tiefe Spuren hinterlassen. Auch im Backstagebereich nahm er wichtige Rollen ein und mit Blick auf die Zukunft könnte Regal einer der großen Macher werden.

Trotz seiner langen Treue zum Unternehmen und der konstant hochwertigen Arbeit im Ring und hinter den Vorhängen ist Regal schon immer ein beliebtes Opfer von Vince McMahon gewesen, wenn es darum ging, einen Charakter vor den Kameras zu demütigen. Regal trat schon als Showgirl auf, musste regelmäßig seine eher lächerlichen Dance-Moves präsentieren und durfte sich der fragwürdigen Ehrung durch die Aufnahme in den "Kiss My Ass Club" stellen. William Regal selbst dürfte dies aber nichts ausmachen, denn er sagte einst, dass es für ihn schon immer der Traum war, Wrestler oder Clown zu werden und mit seinem Job hat er die Chance, beide Faktoren zu kombinieren.

Dusty Rhodes - tanzende Punkte sollten das Image des Mega-Stars ruinieren

Dusty Rhodes war schon immer dazu geboren, eine Legende im professionellen Wrestling zu werden. Dieser Mann hatte alles, was ein Weltklasse-Wrestler brauchte - den Look, die Mic-Fähigkeiten und eine enorme Präsenz im Ring. Vince McMahon war jedoch nie der größte Fan von Dusty Rhodes und das bekam dieser bei verschiedenen Gelegenheiten zu spüren. Als Dusty Rhodes im Jahr 1989 einen Vertrag bei WWE unterschrieb, war ihm wohl nicht klar, auf was er sich eingelassen hatte, denn Vince hegte nie den Plan, den ohnehin schon großen Star in seiner Liga over zu bringen.

Stattdessen verpasste er ihm ein tanzendes Gimmick und steckte ihn in einen scheußlichen Punkteanzug. Zum Pech von McMahon griff das Gimmick und Rhodes zeigte, wie professionell er war, indem er das Beste aus seiner neuen Rolle machte. Die Fans versammelten sich schnell hinter dem "Amercian Dream" und verpassten ihm ihren ganz eigenen Push. 1991 verließ Rhodes WWE jedoch wieder und arbeitete von 1991 bis 2001 für WCW. Nach einigen Jahren bei TNA kehrte er schließlich 2005 zu WWE zurück und hatte einen großen Einfluss bei NXT. Heute ehrt ihn das jährlich stattfindende Dusty Rhodes Tag Team Classic.

Viktor und Connor - The Ascension wird in wenigen Minuten auseinandergenommen

Der 19. Januar des Jahres 2015 hätte ein großer Abend für das Tag Team The Ascension werden können. Nach einem starken Run in der Nachwuchsliga NXT stand das Tag Team davor, den Sprung in das Main Roster zu komplettieren und dort zu beweisen, dass es Material für das Titelgold ist. Nach einer Promo mit der New World Order beschloss Vince McMahon jedoch recht kurzfristig, dass The Ascension kein Main Roster Material ist und beerdigte das Team live während der Ausgabe von Monday Night RAW.

Er gab JBL über Funk weiter, dass dieser The Ascension nieder reden sollte, was der WWE-Kommentator auch zugleich tat, bevor er seinen ehemaligen Partner von APA zum Ring holte, woraufhin auch noch Road Dogg und Bill Gunn folgten. Gemeinsam mit Kevin Nash, Scott Hall und X-Pac fertigten sie The Ascension im Ring ab und demütigten das Team so sehr, dass es in den Shows eigentlich nie wieder ernst genommen werden konnte. Mit dieser Aktion setzte McMahon binnen Minuten einem Team ein Ende, welches über einen langen Zeitraum in NXT als sehr dominant dargestellt wurde. Viktor und Connor sollten nicht die letzten NXT-Superstars werden, die dieses Schicksal erlitten.