Schleudersitz: Schalke-Trainer Kees van Wonderen vor dem Blitz-Rauswurf?

Dienstag, 29.10.2024 - 13:14 Uhr

Von: Asanka Schneider

Das Trainer-Beben beim FC Schalke 04 könnte erneut ausbrechen, denn wie die „Sport Bild“ und der Bezahlsender „Sky“ einstimmig berichten, soll Kees van Wonderen als Trainer gewaltig wackeln. Königsblau kommt nicht zur Ruhe, denn nach der Trainerentlassung von Karel Geraerts, der nicht einmal ein Jahr in Gelsenkirchen überstand, übernahm Jakob Fimpel interimsweise den Cheftrainerposten, ehe man mit Kees van Wonderen den Geraerts-Nachfolger präsentierte.

Doch auch der Niederländer soll kurz vor einem Rauswurf auf Schalke stehen. Kein Wunder, denn auch unter ihm konnte die Mannschaft nicht stabilisiert werden. Die Ergebnisse sind ernüchternd. Gerade einmal zwei Spiele stand der 55-jährige Übungsleiter bis dato an der Seitenlinie der Veltins-Arena.

Schalke stürzt auf Platz 15 ab

Bei seinem Debüt als Trainer des FC Schalke 04 musste der ehemalige Co-Trainer der niederländischen Nationalmannschaft mitansehen, wie man auswärts bei Hannover 96 mit 0:1 verlor. Die Niedersachsen hingegen konnten in dieser Saison sämtliche Heimspiele für sich entscheiden und führen die Heim-Tabelle der 2. Liga mit vier Punkten Vorsprung vor dem Hamburger SV an.

Die Pleite bei Hannover 96 war teils eingeplant, wenn man sich den Formverlauf beider Klubs genauer anschaut. Am vergangenen Samstag kam es dann zur Heimpremiere für Kees van Wonderen. Das Ergebnis gegen Greuther Fürth ist bekannt – 3:4-Niederlage, nachdem man zwischenzeitlich sogar mit 1:4 hinten lag. Durch den Misserfolg am Sonnabend rutschte der einst so stolze Klub auf Platz 15 ab.

Schicksalsspiele für van Wonderen?

Aktuell befindet man sich zwar noch über dem Strich, aber auch nur, weil das punktgleiche Eintracht Braunschweig die schlechtere Tordifferenz aufweist. Der Baum brennt und Schalke 04 steckt mitten im Abstiegskampf. Den Gang in die 3. Liga würde der Verein wohl kaum überleben.Zudem ist gar nicht klar, ob der Verein die Lizenz dann erhalten würde. Es drohen Jahre in der Versenkung des deutschen Fußballs.

Intern sollen sich die S04-Bosse auf zwei Schicksalsspiele für van Wonderen geeinigt haben. Zunächst steht heute Abend im DFB-Pokal die Partie auswärts beim FC Augsburg an, der nach dem 2:1-Sieg über Borussia Dortmund mit viel Rückenwind die Schalker erwartet, und danach geht es in der Liga bereits am Freitag beim Aufsteiger SSV Ulm weiter. Sollten beide Partien verloren werden, droht Kees van Wonderen die Trainerentlassung, wie es heißt.

Fimpel nur eine Übergangslösung

Übernehmen dürfte dann erneut Jakob Fimpel, der allerdings nicht über die nötige Trainerlizenz verfügt. Für den FC Schalke 04 bedeutet dies zugleich, dass für jedes Spiel, welches Fimpel an der Seitenlinie des S04 steht, eine Strafgebühr fällig wird. Eine neue Lösung müsste also her und welche diese sein könnte, ist aktuell nicht absehbar.

Der Baum brennt und die Fans sind am Kochen. Nach Abpfiff der Partie gegen Greuther Fürth, schickten die Anhänger ihr Team unter einem gellenden Pfeifkonzert in die Kabine. Kaderplaner Ben Manga soll laut „Bild“, indes die Mannschaft zusammengefaltet haben. Es folgte wohl eine Wutrede, die sich gewaschen haben soll. Fakt ist, nur Punkte können Kees van Wonderen noch retten, doch danach sieht es leider aktuell nicht aus.