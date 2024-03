Diese Wrestling-Stars haben es in Hollywood geschafft

Mittwoch, 20.03.2024 - 15:31 Uhr

Von: Asanka Schneider

World Wrestling Entertainment hat im Laufe der letzten Jahrzehnte einige Top-Superstars hervorgebracht. Während sich die meisten Superstars eher auf ihre Karriere im Ring konzentrieren, versuchen viele mit der Zeit auch den Sprung nach Hollywood. Dort sind die Ansprüche hinsichtlich des schauspielerischen Talents jedoch meist wesentlich höher als vor den Kameras von WWE und somit ist dieses Vorhaben nicht immer von Erfolg gekrönt.

Namen wie Ted DiBiase Jr., Trish Stratus, Sasha Banks, Summer Rae, Big Show oder Rikishi versuchten, sich ein weiteres Standbein mit der Schauspielerei aufzubauen, jedoch ist das Talent in diesen Fällen nicht unbedingt ausgeprägt. Dies war in Hollywood jedoch noch nie ein Grund dafür, auf eine Karriere im Schauspielbereich verzichten zu müssen und daher gibt es unter anderem Filmproduktionen mit Hulk Hogan, Roddy Piper oder dem „Macho Man“ Randy Savage zu finden, die auf kultige Art und Weise schön schrecklich sind. Doch welche WWE-Superstars fanden ihren Erfolg auch in Hollywood?

Batista - vom James Bond Bösewicht bis hin zum Marvel-Star

Batista versuchte seit Anfang der 2010er-Jahre ernsthaft einen Fuß nach Hollywood zu bringen, aber lange Zeit sah es nicht so aus, als wäre das Kraftpaket in der Lage, seine Schauspielkarriere auf Dauer erfolgreich zu gestalten. Er spielte zwar in Produktionen wie „Scorpion King 3 – Kampf um den Thron", „Wrong Side of Town" oder „Riddick: Überleben ist seine Rache" mit, aber es fehlte der große Durchbruch. Dieser folgte mit seiner Rolle in „Guardians of the Galaxy" im Jahr 2014.

2015 spielte er den bösen Schläger in „James Bond 007: Spectre" und langsam, aber sicher wurde Batista in Hollywood populärer. Inzwischen ist er ein fester Teil des Marvel-Universums, spielte in Filmen wie „Avengers: Endgame", „Stuber – 5 Sterne Undercover", „Dune" und „Glass Onion: A Knives Out Mystery" mit. Batista ist mit Sicherheit nicht der allergrößte Charakterdarsteller, doch seine Karriere in Hollywood hat sich in der Tat gefestigt.

The Miz - der selbsternannte Hollywood-Star von WWE

The Miz ist ein Hollywood-Star. Das steht außer Frage, denn in fast jeder WWE-Promo erinnert er die Fans und Kritiker daran, dass er einer ist. Entsprechend kann man diese Tatsache nicht missachten - oder doch? Natürlich ist The Miz ein Schauspieler, der jedoch im Vergleich zu den anderen drei Herren in dieser Liste keinen Blockbustererfolg verbuchen konnte. Zumindest bis jetzt. Seine größte Bekanntheit erhielt er durch seine Rollen in der „The Marine" Reihe. Dort übernahm er im Jahr 2013 ab „The Marine 3: Homefront". Er stand aber auch für „The Marine 4: Moving Target", „The Marine 5: Battleground" und „The Marine 6: Close Quarters" vor den Kameras.

Weitere nennenswerte Produktionen mit The Miz sind „Santa's Little Helper" oder „Fighting with My Family". Er ist auch für seine Auftritte in der Reality-Show „Total Divas" bekannt. Seit dem Jahr 2018 hat er gemeinsam mit seiner Frau Maryse und seiner restlichen Familie eine eigene Reality-Show mit dem Titel „Miz & Mrs", welche eine große Beliebtheit vorweisen kann sowie Einblicke in das Privatleben des Stars gibt.

John Cena - im Schauspielschatten von The Rock

Der 16-fache World Champion von WWE ist heute auch in Hollywood ein sehr gefragter Mann. Eine Tatsache, die ihm oftmals vorgeworfen wird, denn John Cena bemängelte einst, dass Dwayne „The Rock" Johnson das Wrestling für eine Schauspielkarriere verraten habe. Nun erfuhr auch er einen sehr ähnlichen Werdegang und muss sich die gleichen Kritiken gefallen lassen. Seinen ersten Film „The Marine" drehte er im Jahr 2006. Cena bekam damals Lob für seine Leistung vor der Kamera und es folgte ein weiterer, durchaus qualitativer Film mit dem Titel „12 Rounds".

Einmal Geschmack am Schauspielen gefunden, drehte Cena WWE letztlich zum Großteil den Rücken, auch wenn er immer wieder als Special-Gast vorbeischaut. Heute ist er vielen Fans aber vorwiegend als Hollywood-Star bekannt. Jedoch haben auch größere Rollen in den Filmen „Bumblebee", „Fast & Furious 9" oder „The Suicide Squad" nicht dafür gesorgt, dass Cenas Schauspielkarriere Ausmaße wie jene von The Rocks angenommen hat.

The Rock - der größte Hollywood-Star, den WWE je hervorgebracht hat

The Rock ist inzwischen das weltweit bekannteste Gesicht, welches aus der WWE in die Welt der Filme überging. Ursprünglich vor allem für Comedy-Rollen gebucht, zeigte sich schnell, dass er ebenfalls für Action- und Charakterrollen zur Verfügung stehen kann. The Rock ist einfach ein Multi-Talent und über die Jahre arbeitete er sich zu einem der angesehensten Stars in Hollywood hoch. Seine Kollegen verlieren nur Gutes über ihn. Einige seiner ersten Filmproduktionen waren „The Scorpion King" und „Welcome to the Jungle". Bereits in diesen eher frühen Rollen zeigte The Rock sein Talent. Doch später sollte er Rollen in großen Hollywood-Blockbustern ergattern.

Eine große Bekanntheit erlangte er durch seine Rolle in der „Fast & Furious - Reihe", in welcher er in den Teilen 5 bis 8 sowie in „Fast & Furious: Hobbs & Shaw" mitspielte. Weitere weltweit berühmte Filme mit ihm sind zum Beispiel „G.I. Joe – Die Abrechnung", „Hercules", „San Andreas", „Baywatch", „Rampage – Big Meets Bigger" und „Black Adam". Aufgrund der Tatsache, dass The Rock einen vollen Terminplan hat und es rechtliche Probleme bei kombinierten Aktivitäten zwischen Filmgeschäft und Wrestling gibt, tritt Dwayne Johnson inzwischen quasi nicht mehr als Wrestler auf und darf bei Gastauftritten keine Moves einstecken. Die Verletzungsgefahr für den Hollywood-Star wäre einfach zu groß.

Nicht jeder WWE-Superstar ist der geborene Schauspieler

Die Shows von World Wrestling Entertainment sind selbstverständlich gescriptet und somit ähneln die Interviews sowie Promos stark der Arbeit vor den Schauspielkameras. Es gibt aber dennoch merkliche Unterschiede. Die Rollen in Hollywood sind hart umkämpft und vor allem Hauptrollen werden in der Regel nur an Künstler/innen vergeben, deren Namen Zugkraft haben und dadurch in der Lage sind, Umsätze zu generieren. Ein ausgeprägtes Schauspieltalent ist nicht immer eine Grundvoraussetzung für eine große Karriere in Hollywood, kann aber in der Tat nützlich sein.

Nicht wenige Superstars aus den Reihen von WWE sind am Ende in Hollywood gescheitert, da es nur für kleinere Rollen oder sogar einmalige Auftritte reichte und genau dieser Umstand zeigt recht deutlich, dass eine erfolgreiche Wrestling-Karriere noch keine guten Schauspieler/innen ausmacht, deren Namen neben einem Sternchen auf dem Hollywood Walk of Fame erscheinen werden.