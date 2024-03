Die verrücktesten WWE Tag Teams aller Zeiten

World Wrestling Entertainment hat im Laufe der letzten Jahrzehnte eine Vielzahl an verrückten Tag Teams hervorgebracht. Doch wie definiert man an dieser Stelle das Wort „verrückt"? Wir möchten in dieser Übersicht 5 Tag Teams vorstellen, welche sich durch ihre Verhaltensweisen oder ihrem Auftreten von der Masse abgesetzt haben. Dabei blicken wir weit in die Vergangenheit zurück, nehmen uns aber auch einige Teams aus der jüngeren Epoche von WWE vor.

Wenn wir diese WWE Tag Teams als verrückt bezeichnen, meinen wir dabei natürlich lediglich ihre Rollen und in der Regel bezieht sich dies auf eine positive Ansichtsweise. Immerhin haben diese Teams einen großen Beitrag dazu geleistet, die WWE-Fans rund um die Welt zu unterhalten und auch so manches Mal zum Lachen zu bringen. Starten wir also den Rückblick auf die verrücktesten WWE Tag Teams aller Zeiten.

The Wild Samoans: Afa und Sika

Die Wild Samoans waren ein Team bestehend aus Afa Anoa'i und Sika Anoa'i. Hier war die Bezeichnung „verrückt" der Normalfall. Die heutigen Hall of Famer gehören zur weltbekannten Anoa'i Familie, welche viele große Superstars wie Dwayne „The Rock“ Johnson oder Roman Reigns hervorgebracht hat. The Wild Samoans waren neben den Usos vielleicht das bekannteste Tag Team aus der Familie. Insgesamt gelang es den beiden, 21 Tag Team Titel zu sammeln. Drei davon waren Regentschaften als WWE World Tag Team Champions.

Ihr wildes Aussehen passte zu ihrem Gimmick. Im Grunde stellten die beiden Menschen dar, welche bisher noch nicht mit der menschlichen Zivilisation in Berührung kamen. Daher sprachen sie auch nicht, sondern gaben eher grunzähnliche Laute von sich. Ein paar Worte fielen hier und dort aber doch und genau für diesen Anlass wurde ihnen der Manager Captain Lou Albano zur Seite gestellt, welcher auch als eine Art Übersetzer diente. Der Look der Wild Samoans wurde durch ihr wildes Haar und große Schnurrbärte abgerundet.

Booker T und Goldust: Das pure Comedygold

Wenn es darum geht, zwei Superstars willkürlich in ein Tag Team zu stecken, dann ist niemand so skrupellos wie WWE. Das Unternehmen weiß, wie man verrückte Duos schaffen kann. Ein gutes Beispiel hierfür ist das Team bestehend aus Booker T und Goldust. Gemeinsam waren die beiden in der Lage, erinnerungswürdige Promos, Backstage-Segmente und Matches zu schaffen. Ein gewisser Comedyfaktor durfte dabei niemals fehlen, denn es steht außer Frage, dass man mit dem Gimmick Goldust immer Comedygold zur Hand hatte.

Booker T war imstande, die Rolle in diesem unkonventionellen Team anzunehmen und sich perfekt anzupassen. So stellte er schnell den perfekten Gegenpol zu Goldust dar und aufgrund ihrer guten Chemie vor den Kameras wurde das Team schnell sehr erfolgreich. Noch heute sind manche Momente zwischen Booker T und Goldust ein fester Bestandteil vieler Rückblicke von WWE.

The Bushwhackers: Zwei Irre aus Neuseeland

Wir erinnern: „Irre" ist in diesem Rückblick auf das Gimmick bezogen und in diesem Falle trifft die Bezeichnung die The Bushwhackers. Das Tag Team aus Neuseeland startete 1966 in die Welt des Wrestlings und blieb bis zum Jahr 2001 aktiv. Zu den Erfolgen des Teams gehören unzählige Tag Team Titel, welche die Bushwhackers rund um den Globus gewannen.

Bei ihrer WWE Hall of Fame Einführung wurden The Bushwhackers als unorthodox bezeichnet und das traf auf alle Fälle zu. Berühmt war das Team vor allem für seinen außergewöhnlichen Gang, denn die beiden Stars schwangen ihre Arme von unten bis nach oben über den Kopf und animierten mit dieser Geste bei ihren Entrances jeden Fan in den Arenen tüchtig mitzumachen. Sie waren für ihre witzigen Promos an der Seite von Mean Gene Okerlund bekannt und überdies für so manch fehlenden Zahn im Mund. Ihr Kleidungsstil war stets mit Camouflage verziert und nicht nur Mean Gene musste sich hin und wieder über das Gesicht lecken lassen. Irre genug? Dann kommen wir jetzt zum Bereich „verrückt und cool".

Too Cool: Ein Tänzchen für die Fans gehörte zum Service

Das Team von Too Cool bestand ursprünglich aus Grandmaster Sexay und Scotty 2 Hotty, während mit der Zeit innerhalb einer Storyline Rikishi in die Gruppe eingearbeitet wurde. Die Gimmicks von Grandmaster Sexay und Scotty 2 Hotty waren im Grunde schon verrückt genug und passten damals genau in den Geist der 1990er-Jahre, aber das Team schaffte es auch in den 2000ern noch, Leute zum Tanzen und Feiern zu animieren. Letztlich war Too Cool ein Trio, welches vor allem für außergewöhnliche Tanzeinlagen bekannt war. Diese Tänze fanden teilweise während der Matches statt.

Wenn wir von Verrücktheiten bei Tag Teams aus der WWE-Geschichte sprechen, so müssen auch die Outfits von Too Cool Erwähnung finden, denn diese waren eine reine Augenweide. Die billigen Plastiksonnenbrillen stellten nur die Spitze des Eisbergs dar. Bunte sowie schrille Klamotten rundeten die Outfits ebenso ab wie die auffällige Frisur von Scotty 2 Hotty. Too Cool war mit Sicherheit eines der verrücktesten Teams von World Wrestling Entertainment, aber sie haben das letzte Wort im Namen der Wrestling-Promotion wahrlich beherrscht - Entertainment.

Eugene und William Regal: Humor ist immer Ansichtssache

Humor kann in der Tat verschiedene Facetten annehmen. Nicht jeder kann über alles lachen und über manche Sachen sollte man auch nicht lachen. Das Tag Team bestehend aus William Regal und Eugene sorgte dafür, dass so einige WWE-Fans ein Lächeln im Gesicht vorzuweisen hatten. Es stellte sich schnell heraus, dass Eugene und William Regal eine sehr gute Chemie vor den Kameras besaßen. Auch wenn das Gimmick von Eugene in der heutigen Zeit kritisch gesehen wird, so sorgte das hier genannte Duo für manch erinnerungswürdigen Moment.

William Regal gehört zu jenen Superstars, die sich nie zu schade dafür waren, sich selbst lächerlich zu machen, um die Fans des WWE-Universums zum Lachen zu bringen. Von witzigen Tänzen bis hin zu Kostümen, die seiner Figur nicht unbedingt geschmeichelt haben, war im Grunde genommen alles dabei. Der Brite ist ein Musterbeispiel dafür, wie man Wrestling mit Comedy kombinieren kann.

Weitere verrückte Tag Teams aus der WWE Geschichte

Natürlich handelt es sich hierbei lediglich um einen kleinen Ausschnitt der verrücktesten Tag Teams in der Geschichte von World Wrestling Entertainment. Ein weiteres Team, welches bedenkenlos in diese Auflistung aufgenommen werden kann, sind die Brothers of Destruction. Diese bestanden aus Kane und dem Undertaker und dieses Team hatte es wahrlich in sich. Bedenkt man die Rollen der beiden Wrestler, so war dieses Team auf jeden Fall eine der verrückteren Paarungen bei WWE. Dude Love und Steve Austin waren ein weiteres verrücktes Team und die beiden gewannen im Jahr 1997 sogar die Tag Team Championship bei WWE.

The Rock 'n' Sock Connection, bestehend aus Mankind und „The Rock“, ist ein weiteres verrücktes Tag Team und auch dieses war in der Lage, sich die damaligen Tag Team Titel von WWE zu sichern. Das Duo William Regal und Tajiri kann ebenfalls zu den kuriosen Comedy-Teams aus der Vergangenheit der Promotion gezählt werden. Zuletzt muss schlichtweg noch The Spirit Squad genannt werden. Das Stable aus Mitte der 2000er-Jahre bestand aus mehreren Nachwuchswrestlern, die laute und hyperaktive Cheerleader darstellten. Obwohl das Team durchaus erfolgreich war und als Sprungbrett für diverse Superstars diente, kann es getrost als verrückt bezeichnet werden.