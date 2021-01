Nicolás González: VfB-Topstürmer bei Juventus Turin & Tottenham gehandelt

Montag, 11.01.2021 - 10:47 Uhr

Von: Robert Freiberg

Wie lange kann der VfB Stuttgart Nicolás González noch halten? Der VfB-Topstürmer ist in der Bundesliga Transfergerüchte eine heiß gehandelte Personalie und nun sollen zwei internationale Schwergewichte dem Argentinier schöne Augen machen. Dabei handelt es sich um Juventus Turin und die Tottenham Hotspur.

Seine jüngste Formdelle hat Nicolás González überstanden. Nach drei Spielen ohne Torbeteiligung überzeugte der Angreifer am Sonntag im Schwaben-Derby gegen den FC Augsburg und steuerte beim souveränen 4:1-Erfolg ein Tor und einen Assist bei. Damit hat der Nationalspieler seine Torausbeute im Bundesliga-Saisonverlauf auf fünf Treffer und zwei Vorlagen, die sich auf zehn Einsätze verteilen, ausgebaut.

VfB Stuttgart: Nicolás González im Sommer weg? Juve & Spurs ködern

Für den VfB Stuttgart dürfte es schwer werden, Nicolás González über die Saison zu halten. Vor allem, wenn man die aktuellen VfB Stuttgart Transfergerüchte betrachtet, für die sich das englische Portal „The Athletic“ verantwortlich zeichnet. Demnach sollen der italienische Serienmeister Juventus Turin und die ambitionierten Tottenham Hotspur aus England den Offensivakteur im Visier haben.

Beide Teams liebäugeln demnach mit einem Sommertransfer von Nicolás González. Doch allzu heiß ist das Bundesliga Transfergerücht (noch) nicht. Dem Bericht zufolge befinden sich die Gespräche erst noch im Anfangsstadium. Doch ungeachtet dessen, wird klar, dass der VfB Stuttgart Mühe haben wird, den Linksfuß von einem Verbleib in der Neckarmetropole zu überzeugen. Wenngleich dieser erst Ende November seinen Vertrag bis 2024 verlängerte.

VfB verlangt wohl 30 Mio. Ablöse für González-Transfer

Für die Stuttgarter geht der Angreifer, der sowohl Linksaußen als auch im Sturmzentrum zum Zuge kommt, seit Sommer 2018 auf Torejagd und bestreitet aktuell seine dritte Spielzeit im VfB-Dress. Seine solide Ausbeute: 22 Buden und zehn Vorlagen in 73 Pflichtspielen.

Doch kampflos wird der VfB Stuttgart seinen Top-Stürmer nicht ziehen lassen. Angeblich verlangt der Bundesliga-Zehnte um die 30 Millionen Euro Ablöse. Knapp das Doppelte des derzeitigen Marktwertes von González, der bei 16 Mio. Euro liegt. Selbst für Juve und die Spurs gerade in Corona-Zeiten kein Pappenstiel.

Juve: Ersetzt Nicolás González Hertha-Flirt Bernadeschi

Bei der Alten Dame aus Turin wird Nicolás González als potenzieller Nachfolger von Federico Bernadeschi gehandelt. Dieser steht auf der Streichliste und um den Flügelstürmer ranken sich derzeit hartnäckig Hertha BSC Transfergerüchte. Bei den Tottenham Hotspur will hingegen Star-Coach José Mourinho seiner Offensivabteilung um die treffsicheren Superstars Harry Kane und Heung-Min Son mehr Tiefe geben.

Fakt ist, dass es Nicolás González sowohl bei Juventus Turin als auch in London bei Tottenham mit einem Stammplatz angesichts der klangvollen und hochklassigen Konkurrenz schwer haben dürfte. Dennoch stellen sowohl die Serie A als auch die Premier League für den Südamerikaner reizvolle Transferziele dar. Gepaart mit einer fast garantierten Teilnahme am internationalen Fußballgeschäft und einem sukzessiven Gehaltssprung, den ihm beide Klubs in Aussicht stellen können.