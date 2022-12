ANZEIGE

El Gordo: So können Sie die spanische Weihnachtslotterie in Deutschland spielen

Donnerstag, 08.12.2022 - 09:45 Uhr

Von: Asanka Schneider

El Gordo, oder auch die spanische Weihnachtslotterie, ist die wohl bekannteste Lotterie weltweit, mit einer unglaublichen Gewinnsumme von 2,5 Milliarden Euro. Jedes Jahr am 22. Dezember werden die Gewinnzahlen live im spanischen Fernsehen gezogen.

Ein Spektakel - nicht nur in Spanien - mittlerweile ist ganz Europa im El Gordo Fieber. Das Besondere: Jedes sechste Los gewinnt bei der spanischen Weihnachtslotterie.

So können Sie an der spanischen Weihnachtslotterie in Deutschland teilnehmen

Die spanische Weihnachtslotterie ist mittlerweile weltweit bekannt. Sie müssen also nicht extra nach Spanien reisen, sondern können ganz bequem von Zuhause daran teilnehmen. Über (online Anbieter), wie Lottohelden.de können Sie ganze Lose oder einzelne Losanteile erwerben. Dabei können Sie frei zwischen den Losnummern 00000 und 99999 wählen.

Viele Spanier teilen sich ein ganzes Los mit ihrer Familie, ihren Freunden oder mit dem ganzen Dorf. Bei einem einzelnen Losanteil können Sie zwischen einer 1/100, 1/50, 1/20, 1/10, 1/5 und 1/2 Stückelung wählen. Anhand dieser Anteile ermittelt sich Ihr Endgewinn. So können Sie günstig an der spanischen Weihnachtslotterie teilnehmen und gleichzeitig einen großen Gewinn erzielen.

„Dicke” Gewinne bei El Gordo

Der Name “El Gordo” steht dabei für den Jackpot und der kann sich sehen lassen. Übersetzt heißt er so viel wie “der Dicke” und umfasst einen Gesamtgewinn von 720 Millionen Euro. Insgesamt haben 180 Lose die unglaubliche Chance auf 4 Millionen Euro. Den Hauptgewinn erzielt man, indem man mit seiner Losnummer alle fünf Zahlen richtig getippt hat. Hat man mit einem Losanteil gespielt, so wird der Gewinn anteilig ausgezahlt.

Weitere 1,8 Milliarden Euro der spanischen Weihnachtslotterie verteilen sich auf die übrigen Gewinne. Die El Gordo Lotterie wird in 17 verschiedene Gewinnklassen unterteilt. So haben Lose in den ersten Gewinnklassen die Möglichkeit zwischen 60 Tausend bis 1,25 Millionen Euro zu gewinnen. Auf die restlichen Gewinnrängen verteilen sich Preisgelder von 200 € bis 20.000 €. Hier gewinnt man bereits mit einer richtigen Ziffer.

El Gordo spielen: Ihre Chance auf 40.000 €

Die spanische Weihnachtslotterie begeistert über die spanischen Grenzen hinaus. Besonders in Deutschland sind die Menschen verrückt nach El Gordo spielen, denn die Gewinnwahrscheinlichkeiten sind hoch. Die spanische Weihnachtslotterie ist, die wohl einzige Lotterie mit einer langjährigen Tradition und Jahr für Jahr gewinnt sie mehr Aufmerksamkeit.

Lotterie mit Tradition - die spanische Weihnachtslotterie

Für viele ist El Gordo der Höhepunkt der Vorweihnachtszeit. Alljährlich findet die Ziehung der spanischen Weihnachtslotterie am 22. Dezember live im Fernsehen statt. Mit einem Millionenpublikum und einer unfassbaren Gewinnsumme von 2,5 Milliarden Euro gilt El Gordo als die größte Lotterie der Welt. Erstmals fand die spanische Weihnachtslotterie im Jahr 1812 statt. Man kann also wahrlich sagen, El Gordo gilt seit nun mehr als 200 Jahren als Weihnachtstradition.

Damals wie heute ziehen Kinder die Zahlen und singen sie anschließend laut vor. Dabei treten immer zwei Kinder gleichzeitig auf. Eines der beiden verkündet die gewinnbringende Losnummer und das andere den dazugehörigen Preis. Dabei dürfen sich keine Fehler einschleichen und falls doch, muss die Zahl so oft wiederholt werden, bis die richtig gesungen wurde.

Die spannende Ziehung der spanischen Weihnachtslotterie

Die Ziehung der Gewinnzahlen von El Gordo ist ein Ereignis für sich. Viele Spanier versammeln sich mit der Familie und Freunden Zuhause vor den Fernsehgeräten oder in Bars. Dort verfolgen sie die Ziehung, welche live in Madrid stattfindet. Aus zwei Trommeln werden zeitgleich zwei Kugeln gezogen. Eine für die Losnummer mit ihren fünf Zahlen und eine für den dazugehörigen Preis.

Wollen auch Sie im Lostopf dabei sein? Mit Lottohelden.de können Sie von Deutschland aus an der spektakulärsten Auslosung der Welt teilhaben. Sichern Sie sich bequem und einfach online Ihre Wunsch-Losnummer sowie den gewünschten Losanteil und reichen Sie Ihren Gewinnzahlen-Tipp über das Internet ein. Alle Gewinner werden am Tag Ziehung benachrichtigt.

So hoch sind die Gewinnwahrscheinlichkeiten beim El Gordo spielen

Aufgrund der hohen Gewinnwahrscheinlichkeit ist El Gordo die wohl beliebteste und spannungsgeladene Lotterie der Welt. In den vergangenen Jahren konnten bereits viele Deutsche einen satten Gewinn mit nach Hause nehmen. Die Besonderheit: die Gewinnwahrscheinlichkeit liegt bei 1 zu 100 Tsd. Damit liegt die Wahrscheinlichkeit, bei El Gordo zu gewinnen, mehr als tausendmal so hoch wie beim klassischen Lotto. Denn wie bereits erwähnt: jedes sechste Los gewinnt.

Das Gute ist, jede Losnummer wird mehrfach verkauft. Dadurch steigt die Wahrscheinlichkeit, einen der vielen Preise zu gewinnen. Lottohelden bietet Ihnen viele Optionen, um an der spanischen Weihnachtslotterie teilzunehmen. Sie können sowohl auf den Hauptgewinn El Gordo mit einem ganzen Los tippen. Oder Sie wählen eine Los-Stückelung mit der Chance auf eine der vielen nebenstehenden Preise.