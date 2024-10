ANZEIGE

Tennis-Highlights 2025: Die großen Turniere und was sie so besonders macht

Montag, 28.10.2024 - 16:07 Uhr

Von: Asanka Schneider

Das Tennisjahr 2025 verspricht aufregende Momente, von den großen Grand-Slam-Events bis zu den prestigeträchtigen ATP-Turnieren. Diese Turniere stellen nicht nur für Tennisprofis den Höhepunkt des Jahres dar, sondern sind auch bei Tennis-Fans beliebt, da in den Matches stets nur die besten der besten antreten.

Vom schnellen Hartplatz in Australien bis hin zu den historischen Rasenplätzen in Wimbledon: 2025 bietet für Fans und Spieler eine unvergleichliche Saison voller Überraschungen und intensiver Duelle.

Die Grand Slam-Turniere

Australian Open (12.–26. Januar, Melbourne)

Die Saison startet wie gewohnt in Melbourne mit den Australian Open auf Hartplatz. Im Januar ist die Hitze ein herausfordernder Faktor, der das Spielgeschehen maßgeblich beeinflusst und sogar 2023 zu einer Unterbrechung führte. Die Australian Open, das erste große Turnier des Jahres, bieten traditionell Überraschungen, da viele Spieler nach der kurzen Winterpause erst wieder ihren Rhythmus finden.

Spannend ist hier nicht nur das sportliche Niveau, sondern auch die taktische Komponente: Welche Spieler können mit den außergewöhnlich hohen Temperaturen umgehen, und wie beeinflusst dies die Dynamik ihrer Matches?

French Open (25. Mai–8. Juni, Paris)

Auf Sand geht es Ende Mai in Paris bei den French Open weiter. Der Platz im Stade Roland Garros verlangt von den Spielern alles ab – Ausdauer, Taktik und Geduld sind hier der Schlüssel zum Erfolg. Matches auf Sand erfordern häufig eine besondere Spielweise, da die Ballwechsel länger und langsamer sind, was den physischen und mentalen Druck erhöht. Spieler, die sich hier durchsetzen, gelten als wahre Kämpfer.

Wimbledon (30. Juni–13. Juli, London)

Ende Juni folgt das traditionsreiche Wimbledon-Turnier, das einzige Grand-Slam-Event auf Rasen. Wimbledon ist für seinen einzigartigen Charme bekannt: Spieler treten in Weiß an, und auf dem gepflegten Rasen dominieren schnelle Ballwechsel. Die kürzeren Rallyes machen Wimbledon unvorhersehbar, da Spieler weniger Zeit haben, sich auf Schläge einzustellen.

US Open (25. August–7. September, New York)

Zum Abschluss des Grand Slam-Kalenders wird in New York auf Hartplatz gespielt. Die US Open bieten eine intensive Atmosphäre, da die Fans in den Spielen oft eine aktive Rolle spielen und ihre Favoriten leidenschaftlich anfeuern. Zudem steht das Turnier am Ende der Saison, sodass die Belastung für die Spieler besonders hoch ist. Die härteren Bodenbedingungen und die langen Matches in den späten Runden machen das Turnier zur ultimativen Herausforderung.

Die ATP Masters 1000 Turniere

Die ATP Masters 1000 Turniere sind die prestigeträchtigsten Events neben den Grand Slams. Sie bieten wichtige Weltranglistenpunkte und ziehen die besten Spieler an.

Indian Wells und Miami Open (März, USA)

Im März beginnt mit Indian Wells und den Miami Open die „Sunshine Double“-Serie. Diese beiden Turniere finden auf Hartplätzen statt und bieten den Spielern die Möglichkeit, sich im warmen kalifornischen und floridianischen Klima zu messen.

Indian Wells gilt als besonders ausgeglichenes Turnier, da die langsamen Hartplätze lange Ballwechsel begünstigen. Miami hingegen wird oft von den Spielerfavoriten dominiert und bietet wegen seines schnellen Bodens taktisch besonders interessante Spiele.

Monte-Carlo (April, Monaco)

Monte-Carlo eröffnet traditionell die Sandplatzsaison und findet im malerischen Fürstentum Monaco statt. Das Turnier ist bekannt für seine anspruchsvollen Plätze, die den Spielern alles abverlangen. Das Klima und der langsame Belag bringen eine andere Dynamik ins Spiel und begünstigen Spieler, die auf Sand Platz und Geduld ausspielen können.

Madrid und Rom (Mai, Europa)

Madrid und Rom gelten als ideale Vorbereitungsturniere auf die French Open. Madrid, auf über 650 Metern über dem Meeresspiegel gelegen, hat schnellere Bedingungen, während Rom traditionell für langsames Sandplatzspiel steht. Diese Unterschiede geben den Spielern die Möglichkeit, ihre Sandplatzstrategie anzupassen und Fans eine Vorschau auf die French Open.

Kanada und Cincinnati (August, Kanada/USA)

Kurz vor den US Open bieten die Turniere in Kanada und Cincinnati zwei intensive Wochen auf Hartplatz. Beide Turniere wurden auf 12 Tage erweitert, um ein noch spannenderes und zuschauerfreundlicheres Erlebnis zu schaffen. Die Turniere stehen für Matches auf extrem hohem Niveau, da die Spieler sich perfekt für die US Open vorbereiten können.

Shanghai und Paris (Oktober, China und Frankreich)

Im Herbst lockt Shanghai, gefolgt von Paris-Bercy. Shanghai ist bekannt für seine große Fangemeinde und die extrem schnellen Bedingungen auf Hartplatz, die ein explosives Spielgeschehen ermöglichen. Paris hingegen beendet die reguläre Saison und ist für viele Spieler die letzte Gelegenheit, sich einen Platz für die ATP Finals zu sichern.

Die ATP 500er-Turniere und weitere Saison-Highlights

Zu den großen ATP 500 Turnieren gehören unter anderem die Queen’s Club Championships und die Halle Open, die im Juni auf Rasen als perfekte Einstimmung auf Wimbledon dienen. Die schnellen Grasplätze ermöglichen ein Spiel, das von kraftvollen Aufschlägen und kurzen Ballwechseln dominiert wird.

Weitere wichtige Turniere sind die Hamburg Open auf Sand sowie die Vienna Open im Oktober, die als letzter Anlaufpunkt für Weltranglistenpunkte vor den ATP Finals gelten. Hier kämpfen oft Spieler, die auf die Endjahreswertung abzielen, was zusätzliche Dramatik verspricht.

Jahresabschluss: Die ATP Finals und Next Gen ATP Finals

Die ATP Finals in Turin und die Next Gen ATP Finals in Jeddah bieten spannende Matches zum Saisonabschluss. Bei den ATP Finals treten die besten acht Spieler des Jahres gegeneinander an, und das Rundenturnierformat sorgt dafür, dass jeder Sieg zählt. Auch die Next Gen Finals sind ein Highlight, bei dem die besten Nachwuchstalente gegeneinander antreten und auf sich aufmerksam machen können.

