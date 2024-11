ANZEIGE

NFL plant acht weitere Spiele international austragen – Pläne in der Schublade

Montag, 11.11.2024 - 15:23 Uhr

Von: Asanka Schneider

Die deutschen Fans der NFL hatten am Sonntag in der Münchener Allianz Arena ihre wahre Freude, denn die Liga ließ die Partie der Carolina Panthers gegen die New York Giants austragen und Tausende von Footballfans pilgerten in die ausverkaufte Arena, um den Sieg der Panthers in der Overtime beizuwohnen. Es war ein voller Erfolg, denn die Stimmung war prächtig.

Doch damit soll noch lange nicht Schluss sein, denn die NFL plant sein Engagement auf internationalem Parkett auszubauen. In München war man bereits im Jahr 2022 und 2024, während Frankfurt 2023 mit einer Partie bedacht wurde. Insgesamt gab es also in der jüngsten Vergangenheit bereits vier Spiele der Liga aus der Regular-Season in Deutschland zu bestaunen.

Deutschland, Mexiko & weitere Länder im Fokus

Aber nicht nur Deutschland sehen die NFL-Bosse einen wichtigen Absatzmarkt, sondern eben auch zum Beispiel in Brasilien, wo in Sao Paolo am ersten Spieltag der aktuellen Saison die Begegnung zwischen den Green Bay Packers und den Philadelphia Eagles über die Bühne gebracht wurde.

Liga-Boss Roger Goodell erklärte am Sontag dem NFL-Network, dass acht weitere Partien außerhalb der USA ausgetragen werden soll. Brasilien und Deutschland sowie Mexiko City und ein Spiel in Irland stehen auf dessen Plan. Die genauen Austragungsorte wurden indes noch nicht bekanntgegeben. London, Madrid und Mexiko-Stadt kennen bereits die genauen Locations, wo die NFL-Partien stattfinden werden. Für alle anderen Städte steht man noch in Verhandlungen.

Berlin reicht Bewerbung ein

In der deutschen Hauptstadt macht man sich derweil berechtigte Hoffnungen, ebenfalls ein Event ausrichten zu dürfen. Hier kommt einzig und allein das Berliner Olympiastadion infrage, wo nach runde Ei nachgejagt werden soll. Für die deutschen Fans dürfte diese Nachricht, sofern die Bewerbung angenommen und entsprochen wird, ein Festtag sein, denn die Schüssel fasst mehr als 70.000 Plätze, die sehr wahrscheinlich allesamt ausverkauft sein dürften.

In der Zwischenzeit geht der Ligabetrieb auch in den USA, also der Heimat der NFL weiter. Mit Hinblick auf den Super Bowl 2025 ist es aber noch ein wenig hin, denn dieser wird voraussichtlich am 9. Februar im Caesars Dome in New Orleans (Louisiana) ausgetragen. Es ist zudem die 59. Ausgabe des Wettbewerbs. Nicht nur deutsche Footballfans möchten hierzu alle Infos zum Super Bowl 2025 ergattern, sondern auch Fans, die sich für die heißersehnte Halbzeitshow interessieren, die immer wieder zu den absoluten Highlights zählt.

Super Bowl 2025 im Blick

Ursprünglich sollte der Super Bowl 2025 bereits ein Jahr zuvor in New Orleans ausgetragen werden, doch durch den Mardin Gras in derselben Stadt, kollidierten beide Events, sodass die NFL bereits 2020 beschloss, das Top-Event im nächsten Jahr dort stattfinden zu lassen.

Kurz nach dem Jahreswechsel, also am 5. Januar findet der letzte Spieltag der Regular-Season statt, sodass dann auch erst klar sein wird, welche Teams sich in den Play-offs gegenüberstehen werden. Die Kansas City Chiefs (aktueller Titelträger) ist auch nach 10 Spieltagen gut in die neue Saison gestartet und führt die AFC West Division vor den LA Chargers an.