Beliebte Fußball Automaten - Das sind unsere Top 3 Soccer Slots

Mittwoch, 26.04.2023 - 09:19 Uhr

Von: Robert Freiberg - Asanka Schneider

König Fußball ist nicht nur die weltweit dominierende Sportart, sondern auch im Markt der Videospiele vorherrschend. Doch damit längst nicht genug. Denn es gibt auch etliche Spielautomaten, die sich ganz und gar dem runden Leder widmen. Sport-90 hat sich umgeschaut und präsentiert euch einige der beliebtesten und besten Fußball Slots.

Wer sein Glück bei Online Slots versuchen will, dabei aber auf seinen geliebten Fußball nicht verzichten will, findet in Fußball Spielautomaten die ideale Spielwiese. Diese tummeln sich mittlerweile in beachtlicher Stückzahl in den Spielsortimenten der virtuellen Spielhallen. So dürfte garantiert für jeden Geschmack etwas dabei sein. Oder ihr versucht es direkt mit unseren Anregungen. Hier kommen unsere Top 3 der besten Soccer Slots!

Gold Cup - der Merkur-Klassiker für Fußball-Fans

Zur Riege der echten Fußball Slots-Klassiker ist definitiv Gold Cup vom Kult-Spielentwickler Merkur zu zählen. Der 5 Walzen-Automat mit gerade einmal 5 Gewinnlinien hat zwar schon einige Jahre auf dem Buckel, wurde Gold Cup doch pünktlich zur WM 2010 veröffentlicht. War aber zugleich auch einer der ersten richtig guten Games zum Thema Fußball.

Typisch Merkur ist der Gold Cup Automat recht schlicht gehalten. Auf Freispiele oder innovative Bonus-Features wurde verzichtet, dafür gibt es aber die beliebte Risikoleiter und das Gamble-Feature sowie einen stattlichen Maximalgewinn von 100.000 Münzen. Als Gewinnsymbole fungieren verschiedene Fußballtrikots, ein Fußball, Tor sowie Fußballspieler und natürlich der WM-Pokal, der die Rolle des Wild-Symbols innehat.

Knockout Football - echte Stadion-Atmosphäre garantiert

Beste EPS Online Casinos haben derweil Knockout Football im Spielangebot. Hier wird das Fußball-Thema allein schon durch den Sound hervorragend wiedergegeben. Gesänge, Anfeuerungen, rhythmisches Klatschen, Pfiffe und natürlich auch Jubel bei jedem Gewinn vermitteln echte Stadion-Atmosphäre.

Gezockt wird auf einem 5x3-Spielfeld mit 243 Gewinnlinien. Als hohe Gewinnsymbole begegnen euch u.a. ein Fußballstadion, Fußballschuhe oder Torwarthandschuhe. Der Fußball und Pokal fungieren als Sondersymbole und verhelfen euch u.a. zu den Freispielen. Die kreative Freispielrunde ist wie ein Turnier aufgebaut.

Football Gladiators - Toni Kroos als Gladiator ins Kolosseum

Hier ist der Name Programm. Denn Hersteller StakeLogic hat in Football Gladiators aus dem Jahre 2016 einige Stars in die Rolle von Gladiatoren gepackt. Namentlich handelt es sich um Andrea Pirlo, Toni Kroos, Robin van Persie und Rio Ferdinand. Ihr wählt euch eine dieser Fußballlegenden aus und betretet in Begleitung einer Raubkatze das römische Kolosseum.

Macht euch auf Gladiatorenkämpfe gefasst, die als Wagenrennen oder Faustkämpfe gegen Monster konzipiert sind. Insgesamt hat dieser Fußball Automat einige spannende Funktionen wie das Battle Bonus-Feature und weiteren Schnickschnack zu bieten und überzeugt dabei auch mit einem spaßigen Gameplay. Ganz nebenbei könnt ihr Football Gladiators einen Höchstgewinn von 5.000 x Einsatz absahnen. Unterm Strich ein echter Geheimtipp und Muss für unsere kleine, aber feine Auswahl der besten Fußball Automaten.