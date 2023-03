Adrenalin-, Entspannung, Ablenkung: Die überraschenden Hobbys der Profisportler

Mittwoch, 15.03.2023 - 14:24 Uhr

Von: Asanka Schneider

Professionelle Athleten stehen ständig unter Druck – sowohl körperlich als auch mental. Ganz gleich ob Fußballspieler, Golfer, Tennisprofi oder Formel-1-Rennfahrer: täglich wird trainiert, auch Kraft- und Ausdauertraining gehört dazu, ebenso wie in vielen Sportarten ein strikter Ernährungsplan. Auch aus psychischer Sicht ist eine solche Karriere beanspruchend – der Leistungs- und Erfolgsdruck ist nahezu immer präsent, wer auf Dauer versagt, verliert oft den Platz im Kader, landet auf der Bank, verliert Sponsoren oder bekommt seinen Vertrag nicht verlängert.

Klar, internationale Spitzensportler wie Neymar und Lionel Messi, die großen Player der NBA oder NFL wie auch Tennisasse und bekannte Golf-Größen verdienen mit ihrer Karriere ein Vermögen. Weniger stressreich ist deren Leben jedoch nicht – weshalb auch für sie der entsprechende private Ausgleich wichtig ist. Und oftmals suchten sich diese Sportler ein relativ erstaunliches Hobby, um Entspannung, Unterhaltung oder gar Adrenalin-Kicks der anderen Art zu finden.

Jimmy Graham als Stunt-Pilot unterwegs

Nicht jeder geht es privat gerne ruhig an. Besonders Profisportler besitzen oft extremen Ehrgeiz, lieben es zu gewinnen und suchen den Thrill dann andernorts. American Football-Spieler Jimmy Graham beispielsweise ist privat als Stunt-Pilot unterwegs. Der 36-Jährige spielt im Moment für die Chicago Bears. Bereits mit 19 Jahren absolvierte er seinen ersten Flug in einem Sportflugzeug und fand dabei seine Liebe zum Hobby, das für ihn die „reine Freude“ ist.

Während seiner ersten Spielpause, als seine Kollegen Urlaub machten oder wild feierten, meldete er sich bei einer Flugschule an, um sich seinen Traum vom Fliegen zu verwirklichen. Wenngleich diese Freizeitbeschäftigung eher als waghalsig gilt, findet er in hohen Lüften jedoch auch Stille, Frieden und Entspannung. In einem YouTube Video, das sein Ex-Team, die Seattle Seahawks, veröffentlichte, sprach er über sein außergewöhnliches Hobby und stellte sein akrobatisches Können unter Beweis.

Neymar fühlt sich auf dem Wasser wohl

Neymar mag einer der bestbezahlten Fußballspieler aller Zeiten sein und gilt mittlerweile offiziell als Fußballlegende vom Kaliber Lionel Messis. Dabei liebt der Brasilianer nicht nur den Sport auf dem Rasen, sondern auch das Nass: seit vielen Jahren betreibt er in seiner Freizeit Wakeboarding, daneben steht er jedoch auch Adrenalin-Kicks beim Zocken: er ist wie viele andere Sportler als begeisterter Poker-Spieler bekannt.

Er geht gerne ins Casino oder spielt Online-Poker, und das oftmals sogar an diversen virtuellen Pokertischen gleichzeitig, wie infolge des Sieges seiner Mannschaft Paris St. Germain bei der französischen Fußballmeisterschaft 2018, seinem ersten Titelgewinn mit dem Team. Während seine Kollegen an den Feierlichkeiten teilnahmen, saß er vorm Fernseher und zockte gleicheichzeitig, wie die „Welt“ damals berichtete. Neben Casino-Games begeistert er sich auch für den eSports und hierbei besonders für die Games Call of Duty und Grand Theft Auto, aber natürlich auch für Fußball-Spiele wie Pro Evolution Soccer.

Messi, Kane, Özil und Co lieben eSports

Videospiele sind eine tolle Möglichkeit, um dem Sport von der Couch aus nachzugehen – besonders geeignet also für Trainingspausen und auch nach Verletzungen möglich, wobei auch hier der Ehrgeiz angesprochen wird und Teamgeist wach werden kann. Lionel Messi ist begeisterter FIFA-Spieler und bleibt damit seinem beruflichen Talent auch auf dem Bildschirm treu.

Mesut Özil liebt Fortnite und gründete 2018 sogar sein eigenes eSports-Team. Vom Fortnite-Hype wurden seinerzeit auch Kicker-Kollegen Antoine Griezmann sowie Tottenham-Spieler Harry Kane und Dele Alli gepackt, während Gabriel Jesus von Manchester City und Arthur Melo vom FC Barcelona bereits live auch der Streaming-Plattform Twitch mit Neymar das Game Furia spielten.

Ronaldo & Rooney verbindet das Glücksspiel

Cristiano Ronaldo steht hingegen eher auf klassisches Glücksspiel und beschäftigt sich privat gerne mit Bingo, Fußballlegende Wayne Rooney liebt Roulette und Skandal-Golfer Tiger Woods macht oftmals einen Abstecher nach Las Vegas, um bei Blackjack und Poker um hohe Einsätze zu zocken.

Andere Profisportler gehen es hingegen weitaus ruhiger und risikofreier an: Kevin de Bruyne von Manchester City beispielsweise ist leidenschaftlicher Hobbykoch und lädt seine Kollegen zu sich daheim ein, um ihnen ein ganzes Menü zu zaubern. Skirennfahrer Gilles Roulin hält es ähnlich und verbringt am liebsten einen entspannten Freitagabend mit dem Experimentieren an neuen Gerichten, wobei er ausschließlich vegetarische Gerichte zubereitet, da er sich selbst fleischlos ernährt. Dabei liebt er nach eigenen Angaben vor allem italienische Küche wie Gnocchi, Risotto und Pasta.

Ullrich & Witsel sind die Winzer unter den Sportlern

Ex-Radprofi Jan Ullrich genießt fern vom Radsport gern ein Glas Rotwein, und machte diese Leidenschaft sogar zu einem zweiten Karrierestandbein, als er einen Weinberg kaufte und mit der Entwicklung seines eigenen Weins begann. Der Belgier Axel Witsel, der vergangenes Jahr von Borussia Dortmund zu Atlético Madrid wechselte, ging in seinem jungen Alter von 34 Jahren bereits ebenfalls unter die Winzer und besitzt seinen eignen Weinberg.

Gemeinsam mit einem Kumpel erzeugt er im Dorf Monthélie in Burgund einen Pinot Noir mit dem Namen Parcellaire 28, wobei die 28 auf seine Trikot-Nummer hinweist. Den Wein wird übrigens auch in deutsche Weinläden importiert und kann dort für rund 34 Euro pro Flasche gekauft werden.

Larry Fitzgerald fotografiert für sein Leben gern

Wer das nötige Einkommen besitzt, mag natürlich in der Auszeit vom Sport gerne die Welt erkunden. Football-Ass Larry Fitzgerald spielte lange für die Arizona Cardinals, setzt sich jedoch ebenso ambitioniert für gemeinnützige Projekte ein, besonders in Afrika, wobei er ein weiteres Hobby entdeckte.

Er liebt Fotografie und ist mit einer professionellen Ausrüstung unterwegs, um beeindruckende Naturaufnahmen zu machen, aber auch Sehenswürdigkeiten in vielen Städten der Welt abzulichten. Nicht nur seine eigene Fotokollektion sieht er gerne an, um in Erinnerungen zu schwelgen, daneben veranstaltet er auf Facebook und seiner Website regelmäßige Fotowettbewerbe, um auch andere Talente zu fördern.

Boateng und die teuren Autos

Jérôme Boateng gehört ebenfalls zu den begeisterten Sammlern unter den Profisportlern, wobei es ihm weniger um schöne Erinnerungen als um Luxus geht: er besitzt über 650 Sneaker, wozu auch besonders teure Vintage-Modelle und limitierte Exemplare zählen. Diese Leidenschaft begann zunächst mit schwarzen Chucks, die er in Berlin erstand, seitdem kauft er rund 40 Paar im Jahr, wobei er diese nicht nur in Designer-Läden, sondern oftmals auch auf Flohmärkten findet.

Noch teurer als seine Liebe für Schuhe ist jedoch seine Begeisterung für Luxuswagen – 2018 beschenkte er sich selbst mit einem weißen Lamborghini, der eine halbe Million Euro kostete, jedoch bei Weitem nicht sein einziges Fahrzeug ist.

Theo Walcott schreibt Kinderbücher

Ungewöhnlicher ist hingegen die private Leidenschaft des englischen Nationalspielers Theo Walcott, der Kinderbücher schreibt, wobei er Fußball als Schulsport thematisiert und an der Geschichte eines Jungen den jungen Lesern Teamgeist und Motivation nahebringt. Dabei brachte er bereits eine ganze Bücherreihe auf den Markt, und bewies sich damit als beständiger Schriftsteller.

Der russische Spieler Andrey Arshavin ist für seine Karriere beim FC Arsenal und als Nationalspieler der russischen Mannschaft bekannt, besaß jedoch bereits vor seiner Laufbahn auf dem Rasen eine Leidenschaft für Mode, hatte sogar Modedesign studiert. Mittlerweile machte er dieses Hobby zum Beruf und gilt als einer der bekanntesten Modedesigner Russlands.

Rodrigo Blankenship tobt sich mit Lego aus

Ein lustiges Hobby besitzt NFL-Spieler Rodrigo Blankenship, der derzeit bei den Arizona Cardinals unter Vertrag ist: in seiner Freizeit baut er am liebsten Lego, und stellte auf YouTube seine Bausätze vor, wobei er eine riesige Kollektion an Star Wars-Figuren besitzt, die er in einem beeindruckenden Hobbyraum aufgebaut hat. In seinen Regalen befinden sich dabei so viele noch originalverpackte Kollektionen, dass er sich über Langeweile nach dem Karriereende sicherlich kaum Gedanken machen muss.

Nicht jeder Profisportler ist demnach gerne stets körperlich aktiv, viele genießen die Zeit während Trainingspausen, um es ruhiger angehen zu lassen, den Körper zu schonen und der Kreativität freien Lauf zu lassen. Auch Videospiele und eSports gehören zu den liebsten Freizeitbeschäftigungen der Athleten – wobei sie ihrem Sport dabei ganz bequem virtuell nachgehen können.