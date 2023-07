ANZEIGE

Wie funktioniert das Sponsoring im Sport und im eSport?

Dienstag, 11.07.2023 - 12:57 Uhr

Von: Asanka Schneider

Seit Jahrzehnten sind Sponsoring und Sportveranstaltungen eng miteinander verbunden. Von Markenlogos im Fußballstadion bis hin zu Wettseiten mit Sportstars als Frontmänner findet man kaum Instanzen, in denen Markenwerbung und Sport getrennt sind. Selbst im eSports-Bereich und bei diversen Arten des Online Glücksspiels sind Sponsoren dieser Art keine Seltenheit.

Sportsponsoring – Worum handelt es sich genau?

Das Wort Sportsponsoring bezieht sich auf die Assoziation von Unternehmen mit erfolgreichen und populären Sportlern und -teams. Hierbei wird die Marke mit den positiven Eigenschaften des Sports verknüpft, wie z. B. Erfolg, Leistung, Disziplin und Teamgeist. Wenn diese Aspekte in den Köpfen der Menschen mit bestimmten Produkten verbunden werden, steigert dies die Wahrscheinlichkeit, dass sie diese in Zukunft kaufen.

Manchmal wird auch im Vertrag festgelegt, dass der Sportler die Marke direkt bewerben und seine Fans verbal dazu anregen soll, die Produkte und Dienstleistungen des Sponsors zu nutzen. Eine weitere Form des Sponsorings ist die Präsenz der Marke bei Sportveranstaltungen, beispielsweise durch Werbetafeln, Trikotwerbung oder Event-Sponsoring.

Ein paar häufige Beispiele für Anbieter und Sponsoren im Sportsektor sind:

Energy- und Sportdrinkmarken

Produzenten von Snacks und anderen Konsumgütern

Biermarken

Mobilfunkanbieter

Social-Media-Webseiten

Elektronikhersteller

Die Sportler, Teams und Vereine, die gesponsert werden, gehen bei der Sache ebenfalls nicht mit leeren Händen aus. Nicht nur werden sie sehr gut bezahlt und häufig mit den Gütern versorgt, die sie bewerben, sie gewinnen ebenfalls an Ruhm und Beliebtheit. Von einem großen Konzern wie Coca-Cola gesponsert zu werden, kann die Karriere eines Spielers für immer verändern.

Falls ein kleiner Verein einen guten Sponsor erhält, kann er seine Athleten besser fördern, was einen direkten Effekt auf ihre Performance hat. Bei Sportsponsoring handelt es sich also um eine riesige Win-win-Situation, in der alle Partien ihre Zielgruppen zusammenführen und davon profitieren.

Warum ist Sponsoring im Sportsektor so beliebt?

Einer der Hauptgründe für Sportsponsoring ist die Möglichkeit, eine breite Zielgruppe zu erreichen. Sportveranstaltungen ziehen oft eine große Anzahl von Menschen an, die unterschiedliche Interessengruppen ansprechen.

Bei riesigen Events sind zudem oft starke Emotionen vorprogrammiert, die es wahrscheinlicher machen, dass Menschen die Produkte und Marken mit Freude, Aufregung und anderen positiven Gefühlen verbinden. So bleiben sie länger in den Köpfen der Zuschauer und bauen eine emotionale Bindung auf.

Solidarität mit den Fans

Wenn ein Unternehmen in den Sport investiert, wird es oft als Unterstützer des Sports und der Gemeinschaft angesehen. Wenn eine beliebte Biermarke sich z. B. mit einem bestimmten Fußballverein alliiert, sehen sich viele Fans dazu gezwungen, das Unternehmen ebenfalls zu unterstützen.

Dies schafft ein positives Image für die Marke und die Loyalität der Kunden erhöht sich drastisch. Natürlich reagiert nicht jeder Fußballfan auf diese Art und Weise. Statistisch gesehen haben Sponsoren von großen Sportvereinen jedoch eine deutliche Auswirkung auf den Konsum von den beworbenen Produkten.

Sponsoring im eSport-Sektor

Sponsoring gibt es nicht nur bei klassischen Sportarten wie Fußball und Tennis. In den letzten Jahren haben sich die sogenannten eSports zu einem wichtigen Bereich der Sportindustrie entwickelt. Bei eSports handelt es sich um Wettbewerbe im Bereich der Videospiele, bei denen professionelle Gamer virtuell gegeneinander antreten.

Wie im traditionellen Sport gibt es auch im eSports eine breite Palette von Sponsoring-Möglichkeiten, wobei Energy-Drinks sowie die Hersteller von Computerkomponenten und -zubehör etwas häufiger anzutreffen sind.

Der eSport hat einige spezifische Eigenschaften, die für Sponsoren sehr attraktiv sein können. Beispielsweise sind die Zuschauer bei eSports oft um einiges jünger als die des traditionellen Sports.

Dies kann für Unternehmen interessant sein, die bei einer jüngeren Zielgruppe werben möchten. eSports haben auch eine starke Online Präsenz, was bessere Werbemöglichkeiten für Firmen eröffnet, die im virtuellen Bereich tätig sind.

Event-Streams

Twitch-Streamer mit Casino-Partnerschaften können bei eSport-Turnieren ein größeres Publikum erreichen als selbst die größten Fußball-Matches. Twitch ist nämlich eine der größten Streaming-Plattformen und hat circa 140 Millionen Nutzer weltweit.

Viele von ihnen sind jüngere Menschen mit einer großen Demografie zwischen 16 und 24 Jahren. Sponsoring bei eSports-Streams kann somit dazu beitragen, das Image des Unternehmens zu modernisieren und es als “cool” und zukunftsorientiert zu präsentieren.

Gibt es auch Sponsoren aus dem Glücksspielsektor?

Ja, viele Wettanbieter und Online Casinos treten als Sponsoren auf. Sie können hierbei ihre Lizenz, etwaige Casino Boni und Bonusbedingungen sowie ihr Spieleangebot bewerben und treffen dabei häufig auf Interessenten.

Fans von Sport und Spielen sind Spielautomaten generell positiv gesinnt und bereit, sie auszuprobieren. Werbung für eine Online Spielbank funktioniert im eSports-Bereich relativ gut, während Wettseiten eher bei Sport-Events gut ankommen.

Wie effektiv sind Sponsoren?

Statistiken zeigen, dass steigende Verkaufszahlen von Produkten tendenziell mit den großen Sportveranstaltungen korrelieren, wo sie beworben wurden. Ähnlich sieht es mit der Registrierung, Anzahl der aktiven Spieler und Nutzung des Willkommensbonus in Online Casinos aus, die ein Event gesponsert haben.

Meistens kontaktiert eine große Marke einen Verein oder Spieler, von dem sie glaubt, dass sie ihre Reichweite vergrößert. Wenn die andere Partei akzeptiert, werden die Details und Verträge ausgehandelt. In seltenen Fällen sind es aber auch Sportler oder Mannschaften, die sich an einen potenziellen Sponsor wenden.