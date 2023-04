Sportwetten im Frauensport: Gibt es das?

Freitag, 28.04.2023 - 13:31 Uhr

Von: Asanka Schneider

Es gibt viele männerdominierte Sportarten. Trotzdem machen sich die Frauenabteilungen immer häufiger einen Namen darin und ziehen Zuschauer in die Sportstätten und vor den TV. Auch, wenn bislang noch keine volle Gleichstellung herrscht, zeigt der Erfolg weiblicher Sportlerinnen, dass wir sie nicht unterschätzen sollten. Viele Wettportale für Sportwetten bieten deshalb mittlerweile auch Frauensport an. Wir geben einen Überblick. Das Angebot an Sportwetten im Damensport ist aktuell kleiner als das im Herrensport. Das liegt in erster Linie an der geringeren Bekanntheit von Frauenabteilungen in ihren Sportarten. Natürlich gibt es viele Sportarten, die auch klassisch von Damen ausgeführt werden, wie beispielsweise Reitsport, Tennis oder Leichtathletik und Turnen. Nun sind gerade diese Sportarten nicht immer diejenigen, auf die viele Sportwetten entfallen. Pferdewetten sind in erster Linie im Jockeysport zu finden, nicht in der Dressur oder im Springreiten. Turnen und Leichtathletik ziehen nur wenige Wettbegeisterte an. Lediglich Tennis wird häufig für Sportwetten genutzt, hier vor allem die bekannten Grand Slam-Turniere.

Spätestens seit dem erfolgreichen Auftritt der deutschen Frauen bei der Fußball-EM in England 2022 hat sich Frauenfußball in die breite Öffentlichkeit gespielt. Schon 2022 entfielen überraschend viele Sportwetten in ganz Europa auf dieses Turnier. Der Trend wird sich in den kommenden Monaten und Jahren fortsetzen, da die Frauen unter anderem die FIFA Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland bestreiten, übrigens vom 20. Juli bis zum 20. August. Auch in der Bundesliga, im DFB-Pokal der Frauen und in der Women’s Champions League geht es hoch her, sodass hier viele Sportwetten auf den Lieblingsverein oder die Nationalmannschaft möglich sind.

Typische Quoten für den Frauensport

Wetten auf Frauenwettkämpfe sind ganz einfach umzusetzen, beispielsweise mit „Sportwetten.myprobet – professionelle Wetttipps heute“. Je nachdem, um welche Sportart und um was für ein Turnier oder einen Wettkampf es sich handelt, fallen die Quoten dabei genauso gut aus wie bei den Männern. Das ist allerdings nicht immer der Fall. In der Frauen Fußball-Bundesliga beispielsweise gibt es häufig Spiele, bei denen die Wettquote schlechter ist als bei vergleichbaren Spielen der Herren. Die Anbieter begründen das meist mit der im Vergleich schlechteren Qualität und damit, dass die Mannschaften weniger bekannt seien als die im Männersport.

Bei größeren Turnieren wie der FIFA WM der Frauen oder den Damen Grand Slam-Turnieren jedoch erhalten Wettenthusiasten ebenso gute Wettquoten wie bei den Turnieren der Herren. Das liegt nicht zuletzt darin begründet, dass diese Turniere in den letzten Jahren an Bekanntheit zugenommen haben und es viele berühmte Sportlerinnen gibt, die zum Gesicht ihrer Sportart geworden sind.

Tipps für eine Sportwette auf Frauensportarten

Wer sich an Sportwetten versuchen möchte, sollte sich gut mit der gewählten Sportart und den Sportlerinnen und Sportlern auskennen. Die Quote gibt zwar eine erste, ungefähre Einschätzung, dennoch ist Hintergrundwissen unerlässlich, um seinen Wetteinsatz gewissenhaft zu platzieren. Wer also noch nie ein Fußballspiel der Damen gesehen hat, sollte mit Vorsicht wetten. Sinnvoller ist es, sich einige Spiele anzusehen und sich über die Spielerinnen und die Taktiken zu informieren, bevor eine Wette platziert wird. Die Seiten der FIFA unter fifa.com informieren über das anstehende Turnier und helfen dabei, die teilnehmenden Mannschaften einschätzen zu können. Ähnliche Angebote gibt es natürlich auch für die Frauen Fußball-Bundesliga, die Champions League und andere Turniere.

Es ist ratsam, den Wetteinsatz erst kurz vor Beginn des Spiels zu platzieren, da immer unvorhergesehen Dinge passieren können. Wenn sich die Torschützenkönigin in der Aufwärmphase vor dem Spiel plötzlich verletzt und nicht antreten kann, ändert das unter Umständen den Ausgang des kommenden Spiels. Das gilt natürlich auch im Männersport – deshalb sollten Teilnehmende an Sportwetten dies in beiden Fällen im Hinterkopf behalten. Wer sich noch nicht gut mit Sportwetten im Allgemeinen und Wetten auf Frauensportarten im Besonderen auskennt, muss keine großen Wetteinsätze machen.

Einige wenige Euro können bereits reichen, um sich mit dem Wettmodus vertraut zu machen und zu lernen, wie Sportwetten funktionieren. Und schon mit einem Euro Wetteinsatz ist – je nach Quote – ein großer Gewinn möglich. Ganz allgemein sind Sportwetten natürlich mit Vorsicht zu genießen. Es kann Spaß machen, sich intensiv mit den Turnieren und Spielerinnen zu beschäftigen und dann Geld auf den Ausgang des Spiels zu setzen. Trotzdem birgt das Wetten die Gefahr der Spielsucht. Es gilt, sich selbst gut zu beobachten und die Anzeichen für eine Glücksspielsucht (denn nichts anderen sind Wetten) zu kennen. Die Website automatisch-verloren.de der Suchtberatung Hamburg bietet einen Selbsttest für Spieler an.

Gibt es eigentlich auch Frauen, die wetten?

Die kurze Antwort auf diese Frage lautet natürlich „ja“. Trotzdem muss dazu gesagt werden, dass Sportwetten nach wie vor männerdominiert sind. Das liegt allerdings nicht daran, dass Frauen nicht gut im Wetten wären oder sie sich nicht für Sport interessieren würden. Vielmehr ist es so, dass Frauen sich im Vorfeld genau informieren und weniger auf Risiko spielen. Sie platzieren ihre Wetten mit Bedacht und sind eher darauf aus, große Gewinne zu erhalten. Den Nervenkitzel des Spiels spüren sie weniger stark als Männer.

Es gibt allerdings Bereiche im Glücksspiel, in denen Frauen häufiger anzutreffen sind als bei den Sportwetten. Dazu gehören Spiele wie Poker und die klassische Lotterie. Das deutsche Format Lotto ist eine Domäne, die fest in Frauenhand ist. Trotzdem eignen sich auch Frauen immer mehr Sportwetten an und sind hier nicht zu unterschätzen. Frauen informieren sich intensiver über die favorisierte Sportart und über die anstehenden Spiele und wetten dann auf ein erfolgversprechendes Spiel. Der Erfolg gibt den Frauen hier recht: Studien zufolge gewinnen Frauen häufiger und dabei auch höhere Geldbeträge als Männer. Gerade, wenn es um Wetten auf Frauensportarten geht, sollten die männlichen Wettkunden sich also gern bei den Frauen ein paar Kniffe abschauen.