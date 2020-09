Transfergerüchte: VfB Stuttgart an Liverpools Taiwo Awoniyi interessiert?

Mittwoch, 09.09.2020 - 15:18 Uhr

Von: Asanka Schneider

Im Schwabenländle geht es aktuell Schlag auf Schlag, was die aktuellen VfB Stuttgart Transfergerüchte betrifft. So einige Namen kursieren in der Transfermarkt Gerüchteküche, die mit dem Aufsteiger in Verbindung gebracht werden.

Gestern berichteten wir über das Transfergerücht um Michy Batshuayi, der wohl keine Chance beim FC Chelsea haben wird und heute war mit Samy Faraj ein französisches Talent bereits ebenfalls in der Transfer Gerüchteküche vertreten. Der nächste Name lässt allerdings nicht lange auf sich warten.

Taiwo Awoniyi konnte bei Mainz 05 nicht überzeugen

Dabei geht der Blick der Stuttgarter wohl rüber auf die Insel in die englische Premier League. Ins Visier gerate: Taiwo Awoniyi! Der 23-jährige Nigerianer steht bereits seit 2015 beim FC Liverpool unter Vertrag und soll das Interesse des VfB Stuttgart geweckt haben, wie „ScoreNigeria.com“ berichtet.

Awoniyi ist kein Unbekannter in der Bundesliga, denn in der vergangenen Saison stand er leihweise beim 1. FSV Mainz 05 unter Vertrag. Der Mittelstürmer kam so auf 12 Einsätze in der Liga (1 Treffer) und lernte das deutsche Fußball-Oberhaus zugleich kennen.

In Belgien mit guten Leistungen

Die Zeit bei den Mainzern war jedoch nicht so, wie es sich der Angreifer selbst vorstellte. Und auch bei Mainz 05 war man am Ende nicht vollends überzeugt von den Fähigkeiten des Nigerianers. Vielleicht passte es auch einfach nicht, denn die Reds-Leihgabe konnte bei Royal Excel Mouscron (Belgien) durchaus überzeugen.

So standen am Ende in 12 Liga-Einsätzen satte 9 Treffer auf seinem Konto und zwei Torvorlagen. Nach seiner Zeit in Mouscron wechselte der Mittelstürmer bekanntlich in die Bundesliga zum 1. FSV Mainz 05. Der Rest ist Geschichte.

Per Leihe zum VfB Stuttgart?

Nun könnte sein Weg erneut in die Bundesliga führen, denn der VfB Stuttgart soll am 1,83 Meter großen Angreifer interessiert sein. Der nigerianische U23-Nationalspieler wäre auch einer für den rechten Außenflügel, sodass er eine gewisse Flexibilität an den Tag legt, die dem VfB Stuttgart gut zu Gesicht stehen würde.

Taiwo Awoniyi würde damit seinen zweiten Anlauf in der Bundesliga starten, sofern der FC Liverpool den jungen Mann abgeben würde. Und genau danach sieht es erneut aus, denn im Team von Jürgen Klopp hat er keine allzu guten Chancen auf Einsätze, auch wenn er immer wieder sein Können aufblitzen ließ.

Antwerpen und Celtic Glasgow ebenfalls interessiert

Indes heißt es auch, dass der Rechtsfuß wohl keine Arbeitserlaubnis für England erhält, wodurch der FC Liverpool gezwungen wäre, den Angreifer abermals zu verleihen oder gar zu verkaufen. Nicht nur der VfB Stuttgart soll an Taiwo Awoniyi dran sein, sondern auch noch weitere Klubs haben ihn wohl auf dem Schirm.

Dabei wird beispielsweise Celtic Glasgow aus Schottland als möglicher Abnehmer genannt und Royal Antwerpen aus der belgischen Liga, wo Awoniyi seine beste Zeit seiner noch jungen Karriere verbrachte! Awoniyi hat indes bei den Reds noch einen Vertrag bis 2023, während sein Marktwert auf rund 3,2 Millionen Euro taxiert wird.