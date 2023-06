7. EL-Titel! FC Sevilla feiert dramatischen Finalsieg nach Elfer-Krimi gegen AS Rom

Donnerstag, 01.06.2023 - 09:59 Uhr

Von: Robert Freiberg - Asanka Schneider

Der FC Sevilla hat sich mal wieder zum Champion der Europa League gekrönt! Ihren siebten Titel im zweitwichtigsten europäischen Wettbewerb holten die Spanier im Endspiel gegen die AS Rom, die man 4:1 im Elfmeterschießen bezwang. Nach 90 Minuten und Verlängerung hatte es 1:1 gestanden. Während die irre Serie des FC Sevilla ihre Fortsetzung findet, endet eine von Roma-Coach José Mourinho.

Die Europa League ist und bleibt das Hoheitsgebiet des FC Sevilla. In der Budapester Puskas-Arena konnten die Andalusier bereits ihren siebten EL-Titel seit 2006 (!) bejubeln, letztmals triumphierten Sevilla 2020 im RheinEnergieStadion gegen Inter Mailand (3:2). Auch 2023 behielten die Blanquirrojas mit der AS Rom gegen einen italienischen Vertreter im EL-Finale die Oberhand. 5:2 nach Elfmeterschießen hieß es am Ende.

FC Sevilla gewinnt auch 7. EL-Finale! Erste Finalpleite für Mourinho

Bemerkenswert: Der spanische Rekordchampion hat noch nie ein Endspiel in der Europa League verloren! Dagegen endet auf der anderen Seite eine Erfolgsserie. Die von Roma-Coach José Mourinho. Für den selbsternannten „Special One“ war es nach zuvor fünf erfolgreichen Europokal-Endspielen die erste Finalpleite. Vor einem Jahr führte Mourinho die AS Rom in der Conference League zum Titelgewinn. Doch diesmal gingen der Portugiese und Serie A-Klub leer aus.

Der FC Sevilla hat sich als amtierender Titelträger in der Liste aller Europa League Sieger auch das Ticket für die Champions League gesichert. In der spanischen La Liga liegen die Blanquirrojas vor dem letzten Spieltag nur auf Rang elf, mit minimalen Aussichten auf einen internationalen Startplatz. Den hat die von Trainer José Luis Mendilibar nun aber sicher und wird in der Königsklasse an den Start gehen.

Sevilla-Keeper Bono wird zum Helden - Mancini als großer Pechvogel

Das ist besonders Torwart Bono zu verdanken. Der Marokkaner parierte im fälligen Elfmeterschießen den zweiten Elfer der Römer von Gianluca Mancini. Zudem vergab auf Seiten der Giallorossi Ibañez, der den Pfosten traf. Den siegbringenden Elfmeter für den FC Sevilla verwandelt indes Gonzalo Montiel.

Dabei erwischte die AS Rom, die im Halbfinale Bayer Leverkusen rauskegelte, in Budapest den besseren Start. Weltmeister Paulo Dybala brachte die Mourinho-Elf in der 34. Minute nach Zuspiel von Mancini verdient in Führung. Der FC Sevilla agierte bis dahin völlig harmlos, wachte aber nach dem Rückstand auf.

Glück für FC Sevilla: Smalling köpft kurz vor Abpfiff an die Latte

Das erste Lebenszeichen setzte Ivan Rakitic, dessen Distanzschuss kurz vor der Pause an den Innenpfosten klatsche. Nach dem Wechsel investierten die Spanier mehr, benötigten allerdings ein Eigentor von Unglücksrabe Mancini (54.), der eine Flanke von Jesús Navas unglücklich abfälschte.

Weitere Treffer sollten in dem leidenschaftlichen Duell, dass aber über weite Strecken nur fußballerische Magerkost zu bieten hatte, nicht fallen. Auch in der Verlängerung passierte lange Zeit nicht viel. Erst kurz vor dem Abpfiff hätte Chris Smalling der Roma fast doch noch den Titel beschert. In der Nachspielzeit der Verlängerung köpfte der Engländer das Leder nach einer Ecke per Bogenlampe an die Latte. Es fehlten nur Zentimeter zum Titelgewinn, den sich in der Elfer-Lotterie dann aber der FC Sevilla schnappte.